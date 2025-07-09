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Происшествия Обзор В Иркутске парень убил девушку, потому что не хотел, чтобы она водила машину: новости 9 июля

В Иркутске парень убил девушку, потому что не хотел, чтобы она водила машину: новости 9 июля

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Молодого человека, убившего девушку, задержали на другом конце страны | Источник: Лина Саитова / 116.RUМолодого человека, убившего девушку, задержали на другом конце страны | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Молодого человека, убившего девушку, задержали на другом конце страны

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 июля.

Мошенники стали пользоваться любовью россиян к маркетплейсам

Мошенники придумали еще один способ обмана — теперь они могут позвонить под видом сотрудников известных маркетплейсов и предупредить о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом». Так они пытаются втереться в доверие и выманить у жертвы доступ к банковским счетам. 

Для убедительности аферисты уверенно говорят и используют «служебную лексику». Также иногда они подменяют номер, чтобы он выглядел как официальный контакт маркетплейса. Цель таких звонков — заставить человека в спешке передать данные карты, сообщить код из СМС или перейти по вредоносной ссылке.

«Особенно опасны случаи, когда аферисты сообщают о якобы оформленном заказе на крупную сумму и предлагают „отменить“ его через диктовку кода или установку удаленного доступа. В момент паники человек часто теряет бдительность, что и используют злоумышленники», — рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Реальные маркетплейсы никогда не звонят покупателям с подобными запросами. Они не просят данные банковских карт, не диктуют инструкции по отмене заказов по телефону и тем более не предлагают установить сторонние приложения. Все действия проводятся только в личном кабинете и в официальном приложении.

Наводнения в США вышли на новый уровень 

В США продолжаются страшные наводнения. Недавно стихия накрыла штат Техас и принесла много жертв, включая детей, а теперь добралась и до Нью-Мексико.

Как сообщает телеканал CBS News, наводнение внезапно накрыло штат во вторник, 8 июля, там уже объявили чрезвычайную ситуацию. Что примечательно, обычно в Нью-Мексико довольно сухой климат. По данным синоптиков, наводнение спровоцировали муссонные дожди.

Особенно пострадал популярный горный курорт Руидозо. Мэр поселка Линн Кроуфорд рассказала NBC News, что поступают сообщения о сходе оползней и утечках газа в домах, которые были смыты или повреждены наводнением. Также под водой оказались несколько мостов. Кроуфорд добавила, что несколько человек пропали без вести.

Дом смыло

Источник:

Shot / Telegram

В соцсетях пользователи публикуют видео с бушующей стихией, снятые в Руидозо. На одном из них видно, как поток воды смывает дом.

В воде множество обломков

Источник:

jesus.figueroa / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На другом ролике видно, как вода сносит множество обломков по берегу реки, а затем затапливает дорогу.

В наводнении уже погибли отец и двое детей. Точные масштабы разрушений и количество жертв станет известно, только когда уровень воды придет в норму. 

Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с резким ростом тарифов на ЖКУ

России проверят правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги. Такое поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.

Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9 %, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Поводом для проверки стали публикации в средствах массовой информации и жалобы граждан. В первую очередь внимание будут обращать на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков. По выявленным нарушениям прокуроры примут меры для восстановление прав граждан.

Люди погибли при обрушении моста в Индии 

В индийском штате Гуджарат утром в час пик обрушился автомобильный мост. По меньшей мере погибли девять человек.

Очевидцы рассказали, что за несколько мгновений до происшествия раздался громкий треск. Автомобили падали прямо в реку. Местные жители помогали доставать пострадавших из воды. Известно, что удалось спасти шесть человек. 

Машины упали в воду с большой высоты

Источник:

Zoo_beer / X

Власти оцепили территорию, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи, и начали расследование причин обрушения.

Студентов ждут масштабные изменения

Полный переход на новую систему высшего образования произойдет в 2027 году. К этому времени в вузах должны полностью отказаться от классической Болонской системы. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

Болонская система образования — трехуровневая структура образования: бакалавриат, магистратура и докторантура. Каждую последующую степень нельзя получить без предыдущей.

Пилотный проект с новой формой обучения уже стартовал в нескольких вузах в мае 2023 года. В нем участвуют:

  • Московский авиационный институт;

  • Университет науки и технологий МИСИС;

  • Московский педагогический государственный университет;

  • Балтийский федеральный университет;

  • Санкт-Петербургский горный университет;

  • Томский государственный университет. 

Афанасьев обратил внимание, что Минобрнауки РФ планирует увеличить число вузов — участников пилотного проекта. 

В Госдуме предложили повышать пенсии с 70 лет

Россиянам нужно удваивать фиксированную часть пенсии в 70 лет. Сейчас такую надбавку получают только по достижении 80 лет. Соответствующий законопроект председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение Правительства РФ.

Фиксированная выплата — это минимальная ежемесячная выплата после выхода на пенсию, которую устанавливает правительство России. В 2025 году ее размер составляет 8907,70 рублей. 

Согласно инициативе, надбавка к страховой пенсии по старости будет назначаться дифференцированно:  

  • с 70 лет — увеличение на 100%;

  • с 80 лет или при I группе инвалидности — на 200%;

  • с 90 лет — на 300%. 

Как пояснил Нилов, текущие условия лишают многих пожилых людей дополнительной финансовой помощи, пишет ТАСС. По данным парламентария, в России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин.

В России ограничат время для написания контрольных 

В российских школах появятся единые требования к продолжительности контрольных и практических работ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

Согласно новым правилам, на выполнение контрольной работы будет отводиться не более одного-двух уроков (до 45 минут каждый). Практические задания, не связанные с итоговой оценкой знаний, должны укладываться в один урок.

Также ведомство ограничило общий объем проверочных работ: они не могут занимать больше 10% от учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета в соответствующем классе.

Аэропорт Геленджика готовится к открытию 

Аэропорт Геленджика откроется для полетов уже в ближайшее время. Он был закрыт с 2022 года.

Как напомнили в Минтрансе, аэропорт Геленджика находится в числе 11 авиагаваней Юга России, которые с 2022 года не принимали воздушные суда по соображениям безопасности.

«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения», — написали в telegram-канале министерства. 

Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. 

Силовики заинтересовались главой МХАТ по делу о растрате 

В Подмосковье к худруку Михайловского театра и гендиректору МХАТ Владимиру Кехману пришли силовики в рамках дела о растрате. Об этом сообщает «Фонтанка».

Его доставили в СК после встречи с ФСБ. Кехман только что вернулся из-за границы. Дело связано с контрактами на реконструкцию старой сцены МХАТ. В здании театра также прошли обыски, пишет MSK1.RU

Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТ им. М. Горького осенью 2021 года. С 2007 года он занимает пост худрука Михайловского театра.

В Подмосковье легковушка врезалась в микроавтобус с детьм

В Подмосковье произошла смертельная авария. Около 01:00 на 18-м километре автодороги Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск легковушка BMW столкнулась с микроавтобусом Hyundai.

Черный BMW выехал на встречку и врезался в микроавтобус

Источник:

Подмосковная полиция / T.me

По предварительным данным областной Госавтоинспекции, 26-летний водитель на черном BMW выехал на встречную полосу, после чего и врезался в белый микроавтобус. У последнего разбит капот, погнуты двери и крыша — Hyundai от столкновения вылетел в кювет. У легковушки вывернуло переднюю часть.

В результате аварии водитель BMW и 10-летний ребенок, ехавший в микроавтобусе, погибли. Также пострадали водитель и семь пассажиров Hyundai, шестерым из них нет 18 лет. Пострадавших доставили в больницу.

Парень закопал девушку у себя во дворе и сбежал в Курскую область

Тело 20-летней девушки, приехавшей в Иркутск для поступления в местный техникум, нашли в Шелеховском районе Иркутской области. Информацию о происшествии подтвердили в СКР по Иркутской области.

По приезду в город она написала маме, сообщила, что все в порядке, но через какое-то время перестала выходить на связь. На следующий день родственники обратились в полицию и решили съездить на адрес ее молодого человека, 22-летнего парня. В его доме нашли вещи дочки и телефон, а возле дома — свежее захоронение, в котором находилось тело погибшей.

За день до поездки в техникум девушка поссорилась с парнем. Он был против того, чтобы она обучалась на водительские права, и требовал приехать к нему. Как рассказала мать девочки, пара встречалась около года, но последнее время молодые люди часто ссорились.

Полицейские опубликовали кадры допроса задержанного

Источник:

ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46 / Telegram

Подозреваемого задержали в Курской области. В ближайшее время его передадут иркутской полиции.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Геленджик Обрушение моста Наводнение Мошенники Итоги дня
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Комментарии
2
Гость
32 минуты
новости каждый день всё более скрепные
Гость
33 минуты
Самые извращённые убийства самыми жуткими способами каждый день потоком и это воспринимается как норма Наркота повсюду Беспредел и нищета
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