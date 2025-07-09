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Происшествия Сильное наводнение накрыло новый штат США: вода сносит дома, а люди пропадают без вести. Кадры стихии

Сильное наводнение накрыло новый штат США: вода сносит дома, а люди пропадают без вести. Кадры стихии

Несколько человек, в том числе дети, погибли

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Спасатели вызволяют людей из домов и машин | Источник: Kaitlyn Carpenter APСпасатели вызволяют людей из домов и машин | Источник: Kaitlyn Carpenter AP

Спасатели вызволяют людей из домов и машин

Источник:

Kaitlyn Carpenter AP

В США продолжаются страшные наводнения. Недавно стихия накрыла штат Техас и принесла много жертв, включая детей, а теперь добралась и до Нью-Мексико.

Как сообщает телеканал CBS News, наводнение внезапно накрыло штат во вторник, 8 июля, там уже объявили чрезвычайную ситуацию. Что примечательно, обычно в Нью-Мексико довольно сухой климат. По данным синоптиков, наводнение спровоцировали муссонные дожди.

Особенно пострадал популярный горный курорт Руидозо. Мэр поселка Линн Кроуфорд рассказала NBC News, что поступают сообщения о сходе оползней и утечках газа в домах, которые были смыты или повреждены наводнением. Также под водой оказались несколько мостов. Кроуфорд добавила, что несколько человек пропали без вести.

Национальная метеорологическая служба сообщает, что в наводнении уже погибли отец и двое детей.

В соцсетях пользователи публикуют видео с бушующей стихией, снятые в Руидозо. На одном из них видно, как поток воды смывает дом.

Источник:

Shot / Telegram

На другом ролике видно, как вода сносит множество обломков по берегу реки, а затем затапливает дорогу.

Источник:

jesus.figueroa / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Assosiated Press пишет, что спасательные бригады провели не меньше спасательных операций в Руидозо. В том числе они вызволяли людей, которые оказались заперты в своих домах и автомобилях. Точные масштабы разрушений и количество жертв станет известно, только когда вода сойдет.

Ранее масштабное наводнение произошло в Техасе. По данным The Guardian, там более 100 человек погибли, не менее 161 числятся пропавшими без вести.

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