Сильное наводнение накрыло новый штат США: вода сносит дома, а люди пропадают без вести. Кадры стихии

В США продолжаются страшные наводнения. Недавно стихия накрыла штат Техас и принесла много жертв, включая детей, а теперь добралась и до Нью-Мексико.
Как сообщает телеканал CBS News, наводнение внезапно накрыло штат во вторник, 8 июля, там уже объявили чрезвычайную ситуацию. Что примечательно, обычно в Нью-Мексико довольно сухой климат. По данным синоптиков, наводнение спровоцировали муссонные дожди.
Особенно пострадал популярный горный курорт Руидозо. Мэр поселка Линн Кроуфорд рассказала NBC News, что поступают сообщения о сходе оползней и утечках газа в домах, которые были смыты или повреждены наводнением. Также под водой оказались несколько мостов. Кроуфорд добавила, что несколько человек пропали без вести.
Национальная метеорологическая служба сообщает, что в наводнении уже погибли отец и двое детей.
В соцсетях пользователи публикуют видео с бушующей стихией, снятые в Руидозо. На одном из них видно, как поток воды смывает дом.
На другом ролике видно, как вода сносит множество обломков по берегу реки, а затем затапливает дорогу.
Assosiated Press пишет, что спасательные бригады провели не меньше спасательных операций в Руидозо. В том числе они вызволяли людей, которые оказались заперты в своих домах и автомобилях. Точные масштабы разрушений и количество жертв станет известно, только когда вода сойдет.
Ранее масштабное наводнение произошло в Техасе. По данным The Guardian, там более 100 человек погибли, не менее 161 числятся пропавшими без вести.