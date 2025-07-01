Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области: пилоты уводили его от жилых домов

Военный самолет рухнул в Кулебакском районе в Нижегородской области. Внутри находились два пилота. Они успели катапультироваться.
По данным telegram-канала Baza, речь, предположительно, идет об истребителе Су-27. Однако позднее выяснилось, что это был СУ-34. Как уточняет 112, самолет рухнул в лесу неподалеку от поселка Велетьма.
По предварительной информации, никто не пострадал. Одного из летчиков уже нашли, сообщает Baza. Поиски второго продолжаются. О состоянии пилотов не сообщается.
Как пишет Mash, самолет выполнял учебный полет. Плоты уводили самолет от населенных пунктов до последнего.
Обновлено 16:06 (мск):
Как сообщили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте. На земле обошлось без разрешений.
При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить полоску в полете, но безуспешно. В связи с этим пилотам дали команду уводить самолет в безопасную зону. Поисково-спасательная команда вылетела на место аварии, чтобы эвакуировать экипаж. Они прочесывают территорию на юго-востоке от поселка Велетьма.