НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 738мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,53
EUR 92,27
Продают склад времен СССР
Выиграл миллионы в лотерею
Рейсы в город-миллионник
Закрывают школу
Законы июля
Как провести лето в Ярославле
Концерт на Советской. Фото и видео
Сдала ЕГЭ на 300 баллов
Экс-депутат поджёг ресторан
Загорелся троллейбус. Видео
Происшествия Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области: пилоты уводили его от жилых домов

Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области: пилоты уводили его от жилых домов

Он рухнул в лесу

325
6 комментариев
Неисправность пытались починить в воздухе | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUНеисправность пытались починить в воздухе | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Неисправность пытались починить в воздухе

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Военный самолет рухнул в Кулебакском районе в Нижегородской области. Внутри находились два пилота. Они успели катапультироваться.

По данным telegram-канала Baza, речь, предположительно, идет об истребителе Су-27. Однако позднее выяснилось, что это был СУ-34. Как уточняет 112, самолет рухнул в лесу неподалеку от поселка Велетьма.

По предварительной информации, никто не пострадал. Одного из летчиков уже нашли, сообщает Baza. Поиски второго продолжаются. О состоянии пилотов не сообщается.

Вертолёт кружит над районом крушения

Источник:

предоставлено очевидцами

Как пишет Mash, самолет выполнял учебный полет. Плоты уводили самолет от населенных пунктов до последнего.

Обновлено 16:06 (мск):

Как сообщили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте. На земле обошлось без разрешений.

При заходе на посадку отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж пытался устранить полоску в полете, но безуспешно. В связи с этим пилотам дали команду уводить самолет в безопасную зону. Поисково-спасательная команда вылетела на место аварии, чтобы эвакуировать экипаж. Они прочесывают территорию на юго-востоке от поселка Велетьма.

ПО ТЕМЕ
Дарья ВоробьеваДарья Воробьева
Дарья Воробьева
Корреспондент
Самолет Крушение Нижний Новгород Летчик
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Ресурс СССР не вечен, а вместо нового - 1000 обещаний.
Гость
57 минут
Таврический ещё миллион таких сделает ведь деньги на это есть и их не жалеют на построение Многополярного Мира
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Результаты ЕГЭ: зумер знакомится со взрослой жизнью
Денис Лебедев
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление