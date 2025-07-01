Военный самолет потерпел крушение в Нижегородской области: пилоты уводили его от жилых домов

Неисправность пытались починить в воздухе Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Военный самолет рухнул в Кулебакском районе в Нижегородской области. Внутри находились два пилота. Они успели катапультироваться.

По данным telegram-канала Baza, речь, предположительно, идет об истребителе Су-27. Однако позднее выяснилось, что это был СУ-34. Как уточняет 112, самолет рухнул в лесу неподалеку от поселка Велетьма.

По предварительной информации, никто не пострадал. Одного из летчиков уже нашли, сообщает Baza. Поиски второго продолжаются. О состоянии пилотов не сообщается.

Вертолёт кружит над районом крушения Источник: предоставлено очевидцами

Как пишет Mash, самолет выполнял учебный полет. Плоты уводили самолет от населенных пунктов до последнего.

Обновлено 16:06 (мск):

Как сообщили в Минобороны, полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте. На земле обошлось без разрешений.