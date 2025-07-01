Ударили по предприятию и поликлинике: Россию атаковали беспилотники

После атаки начался пожар Источник: Правительство ЛНР / Telegram

В Ижевске одно из предприятий подверглось атаке беспилотников. Об этом в сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем telegram-канале. Также атаке подверглась Луганская Народная Республика. Рассказываем все, что известно к этому часу.

«Друзья, всех приветствую! Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников», — написал Бречалов.

Все оперативные службы выехали на место. Какое конкретно предприятие было атаковано, власти пока не раскрывают. Дополнительную информацию глава региона пообещал сообщать по мере ее поступления.

Глава Республики прибыл на место происшествия Источник: brechalov / Telegram

К сожалению без последствий не обошлось. Сотрудников предприятия эвакуировали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром власти республики объявили о введении на территории Удмуртии режима опасности БПЛА. Затем Росавиация сообщила о закрытии Ижевского аэропорта. Это необходимо для обеспечения безопасности воздушных судов.

Помимо Ижевска, аэровокзалы закрыли в Саратове, Нижнекамске и Казани. Позднее в этих аэропортах сняли ограничения на прием и вылет самолетов.

В Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 60 украинских беспилотников самолетного типа:

17 БПЛА — над территорией Республики Крым;

16 БПЛА — над территорией Ростовской области;

11 БПЛА — над акваторией Азовского моря;

5 БПЛА — над территорией Курской области;

4 БПЛА — над территорией Саратовской области;

3 БПЛА — над акваторией Черного моря;

2 БПЛА — над территорией Белгородской области;

по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

Также мощная атака прошла в ЛНР. В небе обнаружили порядка 40 дронов, сообщили в правительстве региона.

Автомобиль сгорел до тла Источник: Правительство ЛНР / Telegram

В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывается необходимая медицинская помощь. В Сватово удар пришелся по поликлинике, в других населенных пунктах повреждены жилые дома.

Обновлено 11:21 (мск):