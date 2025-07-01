Ударили по предприятию и поликлинике: Россию атаковали беспилотники

В Ижевске одно из предприятий подверглось атаке беспилотников. Об этом в сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в своем telegram-канале. Также атаке подверглась Луганская Народная Республика. Рассказываем все, что известно к этому часу.
«Друзья, всех приветствую! Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников», — написал Бречалов.
Все оперативные службы выехали на место. Какое конкретно предприятие было атаковано, власти пока не раскрывают. Дополнительную информацию глава региона пообещал сообщать по мере ее поступления.
К сожалению без последствий не обошлось. Сотрудников предприятия эвакуировали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Утром власти республики объявили о введении на территории Удмуртии режима опасности БПЛА. Затем Росавиация сообщила о закрытии Ижевского аэропорта. Это необходимо для обеспечения безопасности воздушных судов.
Помимо Ижевска, аэровокзалы закрыли в Саратове, Нижнекамске и Казани. Позднее в этих аэропортах сняли ограничения на прием и вылет самолетов.
В Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 60 украинских беспилотников самолетного типа:
17 БПЛА — над территорией Республики Крым;
16 БПЛА — над территорией Ростовской области;
11 БПЛА — над акваторией Азовского моря;
5 БПЛА — над территорией Курской области;
4 БПЛА — над территорией Саратовской области;
3 БПЛА — над акваторией Черного моря;
2 БПЛА — над территорией Белгородской области;
по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.
Также мощная атака прошла в ЛНР. В небе обнаружили порядка 40 дронов, сообщили в правительстве региона.
В Луганске обломки беспилотников упали на территорию нефтебазы и частный сектор. Ранение получила мирная жительница, ей оказывается необходимая медицинская помощь. В Сватово удар пришелся по поликлинике, в других населенных пунктах повреждены жилые дома.
Обновлено 11:21 (мск):
При атаке ВСУ на Ижевск погибли люди. Также есть тяжелораненые, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.