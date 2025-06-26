Строил АЭС «Росатома» в Египте и у самого есть сын. Что известно о человеке, который швырнул об пол малыша в аэропорту

Напавший на ребенка, скорее всего, был под действием наркотиков Источник: Baza / T.me, Владимир Витиков / Vk.com

На днях в аэропорту Шереметьево произошло страшное ЧП: прилетевший рейсом из Каира пассажир швырнул чужого ребенка об пол прямо в зоне выдачи багажа. Двухлетний малыш получил крайне тяжелые травмы: его пришлось вводить в медикаментозную кому, за его жизнь борются лучшие врачи страны.

Почти сразу стало ясно: напавший на ребенка был под действием наркотиков. Кинув мальчика с высоты собственного роста, он надел солнцезащитные очки, развел руками, а после сел на четвереньки и лег на пол, затем уполз и резко встал. MSK1.RU рассказывает, что известно об этом человеке.

«У него уже были нервные срывы»

31-летний Владимир Витиков родом из небольшого поселка в Гомельской области Республики Беларусь — Новой Гуты. Односельчане, с которыми связался MSK1.RU, высказывают о нем противоречивые мнения.

«Он вроде никогда агрессивным не был. По школе еще помню, был обычный ребенок… Кошмар, — рассказала MSK1.RU уроженка Новой Гуты Ольга. — Помню, что мать у него хорошая и сестры есть».

Источник: Владимир Витиков / Vk.com

Другой знакомый Владимира сообщил, что происшествие не стало для него шоком, потому что до этого замечал за ним неадекватное поведение.

«Сама ситуация, конечно, из ряда вон выходящая. Но зная его, могу сказать, что у него уже были нервные срывы, — объяснил MSK1.RU Алексей (имя изменено. — Прим. ред.). — Он стоял, по-моему, на учете в психдиспансере».

Тот срыв, насколько я помню, тоже был на фоне употребления наркотиков. И вот сейчас опять под веществами поехала крыша. Алексей (имя изменено) знакомый Владимира Витикова

Момент жестокого избиения ребенка в Шереметьево Источник: 112 / Telegram

При этом Алексей отметил, что «сам по себе Владимир парень неплохой» и виной всему запрещенные вещества.

Судя по соцсетям, Витиков состоял в сообществе охотников и рыболовов. На страничке он публиковал фотографии с оружием и убитыми животными, а также хвастался уловом. Досуг мужчина также проводил, отдыхая на природе и распивая спиртное с друзьями.

Витиков — фанат охоты Источник: Владимир Витиков / Vk.com, Владимир Витиков / Ok.ru

У Владимира есть жена и ребенок возрастом немного старше мальчика, которого он швырнул об пол в аэропорту.

Источник: Владимир Витиков / Vk.com

Что он делал в Египте

В день происшествия белорус летел из Каира в Москву в одном самолете с семьей пострадавшего мальчика. Мама двухлетнего малыша возила его к родственникам в Иран, но вынуждена была поспешно возвращаться через Египет из-за обострения военной обстановки.

По сообщению телеканала Russia Today, Витиков прилетел в Россию после месяца работы в Египте монтажником металлоконструкций вахтовым методом.

Сейчас на сайтах объявлений белорусов и россиян активно приглашают на строительство атомной станции в египетском городе Эль-Дабаа. Эту АЭС на побережье Средиземного моря возводит госкорпорация «Росатом». Разнорабочему без опыта там предлагают от 180 до 400 тысяч рублей в месяц и обещают отдых за счет компании.

Источник: Владимир Витиков / Vk.com

Прямых рейсов из Эль-Дабаа в Россию нет, этот аэропорт не аккредитован Росавиацией. Из Египта в Москву (и обратно) авиасообщение налажено только через аэропорты трех городов: Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха. Ближайший из них к атомной станции — Каир.

Один из коллег Владимира Витикова рассказал изданию Daily Storm, что задержанный давно ездит на строительные вахты.

«Он хороший строитель, рукастый. Были мы с ним в Москве, Питере, Сочи, и ничего странного в его поведении никогда не замечал. При мне никогда не употреблял ничего запрещенного, — цитирует его товарища издание. — [В Египте] платят хорошо, но и требования высокие. Его там ценили, назначили бригадиром. Но там постоянно проверки, нужно дуть в трубку перед работой. Видимо, он там что-то выпил или покурил и его из-за этого отправили домой».

Что грозит Витикову

Витикова задержали в аэропорту сразу после происшествия. Во время первого допроса Владимир Витиков, судя по всему, всё еще находился «под веществами». На вопрос, были ли у него судимости, он ответил: «Ошибки совершал… такие». После этих слов он присел и продолжил что-то изображать руками.

В день происшествия следователи Московской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Ситуацию взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

По этой статье (ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) Владимиру Витикову может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Если ребенок погибнет, то до пожизненного.

При этом ряд СМИ высказал предположение, что Витикова могут экстрадировать на родину, где по белорусским законам ему может грозить смертная казнь. Адвокат Андрей Конышев в беседе с MSK1.RU заявил, что такой вариант маловероятен.

«Несмотря на то что преступление совершено на территории аэропорта, а также гражданином другой страны, пострадавший ребенок, по имеющимся данным, имеет российское гражданство. В связи с этим по закону суд будет на территории РФ. Единственный вариант его экстрадиции — путем переговоров с руководством Белоруссии, например обмен. Но тут важно, что наше государство декларирует, что стоит на защите детей, поэтому какой-либо обмен сложно себе представить».

Кадры допроса Источник: Ирина Волк / T.me

Адвокат также отметил, что в процессе следственных действий статья «Покушение на убийство» может быть переквалифицирована на чуть более мягкую «Нанесение тяжких телесных повреждений».

«Обычно, чтобы вменять статью о покушении на убийство, нужно доказать факт некой подготовки или планирования преступления, — отметил эксперт. — Судя по видео и данным, которые публикуются, я здесь вижу ст. 111 — причинение тяжких телесных. Это тоже тяжкая статья: максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы. Но в этом будет дальше разбираться следствие, во всех причинах произошедшего».