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Происшествия Виновной признали многодетную мать: в Ярославской области вынесли приговор по ДТП с тремя погибшими

Виновной признали многодетную мать: в Ярославской области вынесли приговор по ДТП с тремя погибшими

Машина, в которой ехала семья, врезалась в такси

2 377
23 комментария
В Ярославской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП | Источник: Прокуратура Ярославской областиВ Ярославской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП | Источник: Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП

Источник:

Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области многодетную мать признали виновной в смертельном ДТП. Авария произошла 25 февраля 2024 года на дороге Углич — Некоуз — Брейтово в Мышкинском районе. По информации правоохранителей, автомобиль Kia Carnival, за рулем которого находилась 38-летняя женщина, выехал на встречную полосу и врезался в машину такси Volkswagen Polo.

В результате ДТП погибли супруг подсудимой, который находился с ней в машине, а также водитель и пассажир такси. Кроме того, вместе с женщиной ехали трое ее детей — 13-летняя девочка и мальчики 7 и 4 лет. После аварии их увезли в больницу. На тот момент сообщалось, что старшая девочка находилась в тяжелом состоянии. Сейчас правоохранители подтвердили, что ее здоровью был причинен тяжкий вред.

«Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц)», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В аварии погибли три человека | Источник: Прокуратура Ярославской областиВ аварии погибли три человека | Источник: Прокуратура Ярославской области

В аварии погибли три человека

Источник:

Прокуратура Ярославской области

Суд приговорил ее к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года 10 месяцев. При этом осужденной предоставили отсрочку в отбывании наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.

«В случае совершения женщиной нового преступления отсрочка отбывания наказания может быть отменена», — уточнили в прокуратуре.

Суд вынес приговор | Источник: Прокуратура Ярославской областиСуд вынес приговор | Источник: Прокуратура Ярославской области

Суд вынес приговор

Источник:

Прокуратура Ярославской области

Кроме того, суд взыскал с женщины в качестве возмещения материального ущерба родственникам погибших 7,3 млн рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу. У сторон есть возможность обжаловать его.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
23
Гость
12 часов
Почему за убийство за рулем не лишают пожизненно прав?
Гость
13 часов
"При этом осужденной предоставили отсрочку в отбывании наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста." Переводим на общепонятный язык - от лишения свободы тётку освободили. Все эти отсрочки заканчиваются освобождением от отбывания наказания
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