В Шереметьево мужчина разбил голову чужого ребенка об пол — малыш в коме. Новости 24 июня

Ребенок находится в тяжелом состоянии Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 июня.

Израиль и Иран согласились на прекращение огня, но продолжили удары

Иран запустил несколько волн ракетных ударов по Израилю после объявления президента США Дональда Трампа о режиме прекращения огня. Об этом сообщает ЦАХАЛ. Местных жителей просят отправиться в укрытия. Во многих городах звучат сирены.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, режим прекращения огня вступит в силу, когда обе страны завершат свои военные операции.

В ответ на сообщение Трампа глава МИД Ирана Арагчи заявил, что у страны нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. Он добавил, что если Израиль прекратит наносить удары по Ирану до 04:00 по местному времени 24 июня, то Тегеран не станет совершать ответные действия. Арагчи подчеркнул, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.

Одна из ракет упала в городе Беэр-Шева. По предварительным данным, она попала в 7-этажное здание. Число погибших выросло до шести, пишет Al Jazeera со ссылкой на скорую помощь. Также есть пострадавшие.

Вероятно, атака стала ответом на ночной обстрел Тегерана со стороны Израиля. Израильские ВВС нанесли удары сразу по нескольким районам города.

Затем режим прекращения огня вступил в силу, но мир продолжался три часа, пишут израильские СМИ. На севере Израиля зазвучали сирены, жителей попросили направиться в укрытие из-за запуска ракет. В итоге Трамп обвинил обе стороны в нарушениях и призвал немедленно прекратить огонь.

В Сочи затопило пляжи

Ныряющий циклон накрыл Сочи накануне вечером. Адлерский район попал под удар стихии.

Ныряющий циклон — это фронтальный циклон умеренных широт, который характеризуется особой траекторией движения, как правило, с севера на юг, и высокой скоростью перемещения (около 50 км/ч).

А где пляж? Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Пляжи почти полностью скрыло под водой. Прошел сильный град и побил урожай местных жителей. Сейчас в городе ликвидируют последствия непогоды. О том, как всё происходило, можно почитать в отдельном материале.

В России хотят сделать особый отпуск для отцов

В России может появиться оплачиваемый отпуск отцам при рождении ребенка. Законопроект об этом уже подготовили для внесения в Госдуму, рассказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Отпуска по уходу за ребенком могут быть предоставлены и отцам, но только тем, кто фактически осуществляет уход за ребенком.

Граждане также имеют право получить неоплачиваемый отпуск до пяти календарных дней при рождении ребенка. Однако отцы не могут полноценно ухаживать за новорожденным и матерью, так как женщина несколько дней еще находится в роддоме, пишут «Известия».

В ЛДПР считают, что неоплачиваемый отпуск не позволяет мужчинам участвовать в жизнедеятельности семьи из-за возможных финансовых трудностей. Реализация инициативы станет для отцов дополнительной мотивацией взять отпуск и находиться рядом со своей семьей в самые ответственные дни при рождении ребенка.

В школах хотят применять и букварь, и азбуку

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил за использование и азбуки, и букваря в российских школах, так как один учебник содержит информацию про алфавит и его применение, а вторая книга направлена на более глубокое изучение русского языка.

«Предлагалось заменить азбуку на букварь, но, мне кажется, и то, и другое нужно. Во всяком случае, обычно азбука — это больше про изучение алфавита и его применение, в то время как букварь — это более глубокое обучение чтению, изучение уже более глубокое русского языка. Мне кажется, что и то, и другое необходимо», — сказал Чернышенко в интервью РИА Новости.

Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название «Букварь» вместо нынешней «Азбуки».

В Тульской области произошло двойное убийство

В понедельник вечером в Тульской области нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Ими оказались директор колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов. Их обнаружили в автомобиле на дороге. Редакция 71.RU выяснила всё, что известно об убитых. О них можно почитать в отдельном материале.

В социальных сетях Архипов в основном рассказывал про работу Источник: Александр Архипов / «Вконтакте» Это одна из первых фотографий на страничке убитого Источник: Александр Архипов / «Вконтакте»

В СУ СК России по Тульской области поделились первыми кадрами с места убийства.

Подозреваемого задержали, сообщило региональное управление СК в Тelegram-канале. По данным следствия, он не хотел возвращать потерпевшим долг в несколько миллионов рублей. Под предлогом передачи денег он предложил им доехать до поселка Майский. Находясь на заднем сиденье машины, злоумышленник выстрелил в голову жертвам, а затем скрылся.

В России хотят поднять стипендии

В России стипендии могут поднять до прожиточного минимума. Такую идею готово рассмотреть правительство РФ. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. По сути, это условная стоимость основных товаров, которые обязательны для базового уровня жизни.

Он добавил, что сейчас более миллиона студентов получают стипендии от 3 до 15 тысяч рублей. Есть различные другие стимулирующие меры поддержки, в том числе и гранты талантливым ребятам. Подробнее об инициативе и повышенных стипендиях рассказали в отдельном материале.

Новостройки в России скоро станут дефицитом

Российскому рынку недвижимости грозит дефицит новостроек. Об этом предупредил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

По его словам, запуски проектов снизились на 20% — с 18,8 млн кв. м до 15 млн кв. м. До конца года ожидается развитие данной тенденции. Сокращение запусков ожидаемо приведет к дефициту предложения на горизонте двух-трех лет, отметил Медведев в рамках форума недвижимости «Движение».

Штрафы за несообщение в военкомат о переезде вырастут

За несообщение в военкомат о переезде будут штрафовать на 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

Согласно новым правилам, несообщение в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявка в военный комиссариат в установленный срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Ранее штраф составлял от 1000 до 5000 рублей.

Новые наказания для водителей

Водители России рискуют остаться без прав, если у них обнаружат противопоказания к вождению при внеочередном медосмотре. Соответствующий законопроект Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Водителя смогут отправить на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре. Если на проверке подтвердится ухудшение здоровья, сведения автоматически передадут в полицию, где будет приниматься решение о судьбе водительского удостоверения. Неявка на медосвидетельствование также приведет к аннулированию прав.

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за отказ остановить автомобиль по требованию полиции. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей, после принятия закона размер вырастет до 7–10 тысяч, а за повторное нарушение будет предусмотрена возможность лишения прав на срок до полугода.

В России появится национальный цифровой сервис

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национального цифрового сервиса. Документ был опубликован на портале правовой информации.

С его помощью россияне смогут обмениваться сообщениями с другими пользователям, проводить созвоны. Сервис можно будет использовать для получения государственных и коммерческих услуг. Также приложение станет платформой взаимодействия учащихся и преподавателей школ и колледжей.

Пользователи смогут подписывать документы с помощью усиленной электронной подписи и подтверждать личность с помощью цифрового ID. Более того, будет запрещено требовать от граждан бумажные документы, удостоверяющие личность, если сведения из них уже представлены на платформе.

Какие еще Путин принял законы

Путин подписал закон, который продлит оплату ЖКХ до 15-го числа каждого месяца. Это избавит от штрафов тех, кто получает зарплату с 12-го по 15-е число. Раньше крайний срок оплаты был до 10-го.

Владимир Путин подписал закон о введении штрафов для иноагентов . За неисполнение требований Минюста штраф для физлиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, закон разрешает заочно привлекать к административной ответственности граждан, внесенных в реестр иноагентов.

Президент подписал закон о введении уголовной ответственности с лишением свободы до шести лет для дропов . Это подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.

Путин подписал закон о защите русского языка . Теперь запрещается использовать иностранные слова в рекламе, вывесках и указателях, а также присваивать жилым комплексам названия на иностранный манер.

В Шереметьево мужчина бросил чужого ребенка головой об пол

В московском аэропорту Шереметьево мужчина взял на руки чужого ребенка и кинул головой об пол. Двухлетний мальчик находится в коме после инцидента.

Как стало известно MSK1.RU, неадекватом оказался 31-летний гражданин Республики Беларусь Владимир Витиков из Гомеля. По данным Baza, он прилетел в Шереметьево из Каира, а семья двухлетнего малыша — из Кабула.

Момент происшествия попал на видео. Судя по опубликованным кадрам, мужчина подошел к малышу и некоторое время смотрел на него, затем оглянулся, будто хотел удостовериться, что за ним никто не наблюдает, а затем резко схватил ребенка, поднял над головой и резко швырнул головой об пол.

Затем мужчина сделал поворот на 360 градусов и надел очки, а когда очевидцы подбежали к ребенку, попятился, сел на пол и начал двигаться на четвереньках.

Что случилось в аэропорту Источник: 112 / Telegram

Ребенку оказали первую помощь и госпитализировали в детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в Красногорске. Состояние мальчика оценивают как тяжелое, но стабильное, сообщает Минздрав МО.

Мужчина вел себя странно Источник: Ирина Волк / Telegram