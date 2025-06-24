Разрушения и погибшие: Иран запустил несколько волн ракет по Израилю перед возможным перемирием

На месте работают спасатели Источник: Amir Cohen / REUTERS











Иран запустил шестую волну ракет в сторону Израиля после объявления президента США Дональда Трампа о режиме прекращения огня. Об этом сообщает сообщает ЦАХАЛ. Местных жителей просят отправиться в укрытия. Во многих городах звучат сирены.

«В нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль. ВВС Израиля осуществляют перехват ракет и наносят ответные удары для устранения угрозы», — сказано в сообщении

Одна из ракет упала в городе Беэр-Шева. По предварительным данным, она попала в 7-этажное здание. Число погибших достигло шести, пишет Al Jazeera со ссылкой на скорую помощь. Также есть пострадавшие. Куда упали другие ракеты пока неизвестно.

Возможный момент падения ракеты Источник: SHOT / Telegram

Вероятно, атака стала ответом на ночной обстрел Тегерана со стороны Израиля. Израильские ВВС нанесли удары сразу по нескольким районам города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, режим прекращения огня вступит в силу, когда обе страны завершат свои военные операции.

В ответ на сообщение Трампа глава МИД Ирана Ирана Арагчи заявил, что у страны нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. Он добавил, что если Израиль прекратит наносить удары по Ирану до 04:00 по местному времени 24 июня, то Тегеран не станет совершать ответные действия. Арагчи подчеркнул, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.

Обновлено 08:17 мск: