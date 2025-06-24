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Происшествия Разрушения и погибшие: Иран запустил несколько волн ракет по Израилю перед возможным перемирием

Разрушения и погибшие: Иран запустил несколько волн ракет по Израилю перед возможным перемирием

Обе стороны не прекращают атаки

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20 комментариев
На месте работают спасатели | Источник: Amir Cohen / REUTERS На месте работают спасатели | Источник: Amir Cohen / REUTERS

На месте работают спасатели

Источник:

Amir Cohen / REUTERS

Иран запустил шестую волну ракет в сторону Израиля после объявления президента США Дональда Трампа о режиме прекращения огня. Об этом сообщает сообщает ЦАХАЛ. Местных жителей просят отправиться в укрытия. Во многих городах звучат сирены. 

«В нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль. ВВС Израиля осуществляют перехват ракет и наносят ответные удары для устранения угрозы», — сказано в сообщении

Одна из ракет упала в городе Беэр-Шева. По предварительным данным, она попала в 7-этажное здание. Число погибших достигло шести, пишет Al Jazeera со ссылкой на скорую помощь. Также есть пострадавшие. Куда упали другие ракеты пока неизвестно. 

Возможный момент падения ракеты

Источник:

SHOT / Telegram

Вероятно, атака стала ответом на ночной обстрел Тегерана со стороны Израиля. Израильские ВВС нанесли удары сразу по нескольким районам города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, режим прекращения огня вступит в силу, когда обе страны завершат свои военные операции. 

В ответ на сообщение Трампа глава МИД Ирана Ирана Арагчи заявил, что у страны нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. Он добавил, что если Израиль прекратит наносить удары по Ирану до 04:00 по местному времени 24 июня, то Тегеран не станет совершать ответные действия. Арагчи подчеркнул, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.

Обновлено 08:17 мск:

Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу. Президент попросил не нарушать его.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Ирано-израильский конфликт Ракеты Перемирие
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Комментарии
20
Гость
10 часов
Срочно собираем гуманитарную всем!
Гость
9 часов
Россия не смотря на договор о стратегическом партнёрстве с Ираном предпочла отсидеться в кустах. В результате потеряла очередного союзника. Остальные дружественные страны в очередной раз увидели то, что в случае чего РФ их кинет.
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