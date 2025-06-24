Разрушения и погибшие: Иран запустил несколько волн ракет по Израилю перед возможным перемирием

Иран запустил шестую волну ракет в сторону Израиля после объявления президента США Дональда Трампа о режиме прекращения огня. Об этом сообщает сообщает ЦАХАЛ. Местных жителей просят отправиться в укрытия. Во многих городах звучат сирены.
«В нескольких районах на севере Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль. ВВС Израиля осуществляют перехват ракет и наносят ответные удары для устранения угрозы», — сказано в сообщении
Одна из ракет упала в городе Беэр-Шева. По предварительным данным, она попала в 7-этажное здание. Число погибших достигло шести, пишет Al Jazeera со ссылкой на скорую помощь. Также есть пострадавшие. Куда упали другие ракеты пока неизвестно.
Вероятно, атака стала ответом на ночной обстрел Тегерана со стороны Израиля. Израильские ВВС нанесли удары сразу по нескольким районам города.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, режим прекращения огня вступит в силу, когда обе страны завершат свои военные операции.
В ответ на сообщение Трампа глава МИД Ирана Ирана Арагчи заявил, что у страны нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. Он добавил, что если Израиль прекратит наносить удары по Ирану до 04:00 по местному времени 24 июня, то Тегеран не станет совершать ответные действия. Арагчи подчеркнул, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.
Обновлено 08:17 мск:
Дональд Трамп заявил, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу. Президент попросил не нарушать его.