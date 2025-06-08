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Происшествия Автомобили полыхают, в дело пошла нацгвардия: в США разгорелись протесты из-за политики Трампа — кадры стычек с полицией

Автомобили полыхают, в дело пошла нацгвардия: в США разгорелись протесты из-за политики Трампа — кадры стычек с полицией

Власти Штатов начали борьбу с мигрантами

1 905
8 комментариев
Автомобили горели | Источник: Barbara Davidson / REUTERS Автомобили горели | Источник: Barbara Davidson / REUTERS

Автомобили горели

Источник:

Barbara Davidson / REUTERS

Митинги в Лос-Анджелесе начались в пятницу на фоне рейдов миграционной и таможенной службы и идут по сей день. Поводом стало, что за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.  Министерство внутренней безопасности США во время рейда использовало светошумовые гранаты. 

В итоге в пятницу у здания «Столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа.  Собрание назвали незаконным и приказали всем разойтись. По данным Reuters, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Дым валил от небольших куч горящего мусора на улицах.  

Столкновения с полицией заставили протестующих прятаться

Источник:

Sputnik / Telegram

В Белом доме предупредили, что направят 2 000 военных из Национальной гвардии для того, чтобы противостоять демонстрациям. Президент США Дональд Трамп считает, что им удалось подавить беспорядки. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social президент поблагодарил Нацгвардию США и раскритиковал местные власти за бездействие.

Сам губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение Трампа «намеренным подстрекательством», из-за которого напряженность только усилится.

Протестующие использовали петарды | Источник: Barbara Davidson / REUTERSПротестующие использовали петарды | Источник: Barbara Davidson / REUTERS

Протестующие использовали петарды

Источник:

Barbara Davidson / REUTERS

«Отличная работа Нацгвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. Некомпетентные губернатор [Калифорнии Гэвин] Ньюсом и мэр [Лос-Анджелеса Карен] Басс, как обычно <…>, не смогли справиться с задачей. Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто терпеть не будет <…>. Еще раз спасибо Нацгвардии за хорошо проделанную работу» — написал Трамп. Он также запретил носить маски на протестах. 

Также на фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.

На митинга запретили носить маски | Источник: Daniel Cole / REUTERSНа митинга запретили носить маски | Источник: Daniel Cole / REUTERS

На митинга запретили носить маски

Источник:

Daniel Cole / REUTERS

«Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон. Они приведены в состояние повышенной готовности», — написал он в одной из соцсетей.

Ранее The Washington Post сообщала, что власти намерены в течение первого года президентства Трампа депортировать до млн человек. В конце мая Верховный суд разрешил администрации приостановить программу экс-президента Джо Байдена, которая позволила примерно сотня тысяч мигрантов из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и с Кубы жить и работать в США.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
8
Гость
8 июня, 14:28
Пофиг на них. У нас когда всё закончится уже?
Гость
8 июня, 14:30
Надо отправить им вежливых людей и освободить - люди простые люди просили умоляли об этом?
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