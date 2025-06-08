Автомобили полыхают, в дело пошла нацгвардия: в США разгорелись протесты из-за политики Трампа — кадры стычек с полицией

Автомобили горели Источник: Barbara Davidson / REUTERS











Митинги в Лос-Анджелесе начались в пятницу на фоне рейдов миграционной и таможенной службы и идут по сей день. Поводом стало, что за неделю в окрестностях города задержали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства. Министерство внутренней безопасности США во время рейда использовало светошумовые гранаты.

В итоге в пятницу у здания «Столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Собрание назвали незаконным и приказали всем разойтись. По данным Reuters, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Дым валил от небольших куч горящего мусора на улицах.

Столкновения с полицией заставили протестующих прятаться Источник: Sputnik / Telegram

В Белом доме предупредили, что направят 2 000 военных из Национальной гвардии для того, чтобы противостоять демонстрациям. Президент США Дональд Трамп считает, что им удалось подавить беспорядки. В своем аккаунте в социальной сети Truth Social президент поблагодарил Нацгвардию США и раскритиковал местные власти за бездействие.

Сам губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение Трампа «намеренным подстрекательством», из-за которого напряженность только усилится.

Протестующие использовали петарды Источник: Barbara Davidson / REUTERS











«Отличная работа Нацгвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. Некомпетентные губернатор [Калифорнии Гэвин] Ньюсом и мэр [Лос-Анджелеса Карен] Басс, как обычно <…>, не смогли справиться с задачей. Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто терпеть не будет <…>. Еще раз спасибо Нацгвардии за хорошо проделанную работу» — написал Трамп. Он также запретил носить маски на протестах.

Также на фоне протестов в штате Калифорния министр обороны США Пит Хегсет не исключил возможность отправки в Лос-Анджелес морской пехоты.

На митинга запретили носить маски Источник: Daniel Cole / REUTERS











«Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон. Они приведены в состояние повышенной готовности», — написал он в одной из соцсетей.