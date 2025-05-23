«Там подъем по лестницам, как на 10-й этаж»: Всё, что известно о смерти ректора в статуе Родины-матери

Точная причина смерти мужчины неизвестна Источник: Серафима Пантыкина











68-летний ректор Московской государственной академии физической культуры умер утром, 22 мая, во время экскурсии по статуе «Родина мать зовет!» мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде. Подъем по крутым лестницам на высоту примерно десятого этажа оказался смертелен — академику стало плохо и, несмотря на помощь коллег и врачей, он скончался. Наши коллеги из V1.RU cобрали всё, что известно о трагедии.

Фото с возложения цветов оказалось последним

Напомним, возглавляемая Николаем Чесноковым делегация Московской государственной академии физической культуры приехала в Волгоград для участия в XXVIII Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры. В рамках фестиваля было запланировано и посещение Мамаева кургана.

Ректор в сопровождении руководителей других вузов успел возложить цветы к вечному огню Источник: МГАФК











22 мая пресс-служба вуза публиковала фотографию с церемонии возложения цветов к Вечному огню в зале воинской славы Мамаева кургана. Спустя некоторое время после этой записи на сайте академии появился некролог.

— С прискорбием сообщаем, что на 69-м году жизни скоропостижно скончался ректор Чесноков Николай Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, — сообщили в вузе.

Чесноков Николай Николаевич родился 1 января 1957 года. Доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН. Образование: ГЦОЛИФК, 1979 г, специальность по диплому: преподаватель физического воспитания, тренер по легкой атлетике. Имеет звания: «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Почетный работник образования», «Мастер спорта СССР по легкой атлетике» и другие. Член Экспертного совета при Министерстве спорта Российской Федерации с 2014 года.

«Это нелегкий подъем по лестницам на высоту 10-этажного дома»

Внутри статуи много голого бетона, крутых лестниц и ни одного тайного ресторана или лифта Источник: Константин Завриков / V1.RU











Как стало известно V1.RU сразу после возложения для небольшой группы гостей был предусмотрен осмотр внутренних помещений статуи «Родина-мать зовет!». Это не было незаконной или самовольной экскурсией. Попасть внутрь главного монумента страны было возможно с самого момента ее постройки.

«Посещение внутренних помещений монумента „Родина — мать зовет!“ проводится в соответствии с утвержденной инструкцией музея-заповедника в сопровождении специалистов, — напоминают в музее-заповеднике „Сталинградская битва“, — Доступ предоставляется на протяжении всего срока эксплуатации монумента, в том числе для технических специалистов, СМИ, представителей официальных делегаций и других.

Вопреки распространенным слухам и легендам внутри статуи «Родины-матери» нет роскошного ресторана, лифта, пандусов для инвалидов или прочих туристических удобств. Собственно, больше всего помещения «Родины-матери» напоминают многоэтажный дом в состоянии «без внутренней отделки» и окон: нескончаемые крутые лестничные марши, серый бетон и практически полное отсутствие просторных комнат. Точнее, помещений, хоть немного похожих на комнаты, там несколько. Это расположенное на уровне «груди» помещение, где ранее стояла аппаратура контроля за натяжением канатов внутри статуи. И пространство в «голове», где есть один из трех люков выхода на поверхность статуи. Еще два люка расположены в гарде меча.

Крутые лестничные марши внутри статуи заставляют задуматься даже молодых людей Источник: Константин Завриков / V1.RU











«У тех, кто первый раз попадает внутрь этой гигантской статуи, впечатления всегда крайне противоречивы, — рассказал один из посетителей внутренних помещений Родины-матери. — С одной стороны — это эмоциональный восторг от столь уникального знакомства с мемориалом невероятной духовной мощи. С другой стороны — это оказывается очень тяжело физически. Духота. Летом — очень жарко. Только искусственное освещение. И нелегкий подъем по лестницам на высоту 10-этажного дома и обратно. Не каждый молодой человек это сделает без одышки. Думаю, что ректору стоило перед подъемом просто подумать, соотнести путь с возможностями и возрастом».

«Стало плохо. Помочь не смогли»

Вход во внутренние помещения монумента Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











По словам знакомых с ситуацией источников, вместе с группой коллег и сопровождающими, Николай Чесноков поднялся до «головы» статуи. При спуске вниз ему внезапно стало плохо. Ему пытались помочь, довели до комнаты, вызвали врачей. Но медики оказались бессильны.

«22 мая для официальной делегации VII Международной научно-практической конференции „Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования“ была организована экскурсия по Мемориальному комплексу „Героям Сталинградской битвы“ с возложением цветов в Зале воинской славы и осмотром главного монумента, — сообщили в музее-заповеднике „Сталинградская битва“. — После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры „Родина-мать зовет!“ во время спуска вниз одному из участников стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи. К сожалению, он умер до ее прибытия. По предварительной информации, смерть наступила по естественным причинам».

К входу в монумент прибыли сотрудники муниципальной службы спасения Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











От произошедшей трагедии попытались максимально деликатно уберечь посетителей мемориального комплекса Мамаев курган. Доступ к подножию главной статуи только совсем ненадолго был перекрыт сотрудниками полиции. Затем к монументу прибыли сотрудники службы спасения, аккуратно спустившие на носилках по лестницам кушетку с большим черным пакетом.

Внутри Родины-матери совсем не так просторно, как могло бы показаться Источник: Константин Завриков / V1.RU











Прибыли на место и представители следственных и надзорных органов, сообщивших о начале проверки:

«По факту смерти мужчины органами СКР организована процессуальная проверка, — сообщили в СУ СК по Волгоградской области. — По предварительным данным, смерть не носит признаков криминального характера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

«Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи со смертью 68-летнего мужчины во время ознакомительного осмотра внутренних помещений монумента „Родина — мать зовет!“, — сообщили в прокуратуре региона. — По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту».

Спасатели спускают носилки от главного монумента Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Тем временем слова соболезнования ректору МГАФКа Николаю Чеснокову высказывают спортсмены со всей России. Вспомнила его олимпийская чемпионка из Волгограда Татьяна Лебедева, много лет общавшаяся с ректором столичного вуза.

Некролог на сайте вуза Источник: МГАФК









