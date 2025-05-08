Тысячи россиян застряли в Турции на несколько суток из-за отмены рейсов: новости 8 мая

Рейсы из Антальи в Москву запланированы на ночь 9 мая Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 мая.

Нападение на школу в Японии

Четверо преподавателей пострадали из-за нападения на начальную школу в Японии. Подробности сообщает телеканал NHK.

По информации, полученной от местных правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 11 часов по местному времени (05:00 по московскому времени). Двое неизвестных мужчин разбили окно и проникли в здание школы.

Преподаватели школы смогли задержать нарушителей до прибытия полиции. Они получили травмы, но их жизни ничего не угрожает. Среди учеников пострадавших нет. Мотивы нарушителей выясняются.

Американские хирурги удалили опухоль позвоночника через глазницу

Удивительной историей из операционной практики по удалению опухолей поделились хирурги Медицинского центра Мэрилендского университета. Они успешно прооперировали 19-летнюю пациентку с редкой опухолью в шейном отделе позвоночника и стволе головного мозга.

Для доступа к опухоли через глазную орбиту они использовали инновационный трансорбитальный эндоскопический метод, ранее применявшийся только для операций на глазах и носовых пазухах.

«Опухоль обернулась вокруг позвоночника и спинного мозга пациентки, а также проникла в позвонки на шее, которые находятся чуть ниже основания черепа. Мы понимали, что необходимо так провести операцию, чтобы нанести девушке как можно меньше травм и снизить риск возможных осложнений», — передает слова нейрохирурга Мохамеда Лабиба пресс-служба Мэрилендского университета.

Для спасения жизни девушки потребовались две операции: сначала удалили часть опухоли в головном мозге через череп, затем через нос получили доступ к опухоли в позвоночнике. Классический метод операции мог повредить спинной мозг, поэтому врачи создали «хирургический коридор» через глазницу и носовую пазуху.

Доктор Лабиб, разработавший план операции, ранее тестировал этот метод на трупах и доказал его эффективность. Операция шла 19 часов и не оставила на лице девушки ни одного шрама благодаря профессионализму врачей. Пациентка полностью восстановилась и прошла курс лучевой терапии, передает «Доктор Питер».

ДТП с российскими туристами на Кубе

В результате ДТП с автобусом на Кубе, в котором находились российские туристы, пострадал один человек. Об этом стало известно 8 мая из сообщения в Telegram-канале посольства РФ в Гаване.

«Посольство и генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован один человек», — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что сотрудники посольства поддерживают связь с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией. Они готовы оказать необходимое содействие по консульским вопросам, если потребуется.

Штраф за мат в общественных местах

Депутат Госдумы Александр Аксёненко, член партии «Справедливая Россия — За правду», заявил, что в весеннюю сессию межфракционная комиссия может рассмотреть повышение штрафов за использование нецензурной лексики в общественных местах и интернете в России.

Он отметил, что нецензурная лексика становится обыденной и часто заменяет обычные слова, что вызывает опасения в обеднении языка и культуры. Однако депутат подчеркнул, что его инициатива направлена на защиту людей от оскорблений, а штраф лишь — предупредительная мера, сообщают РИА Новости.

Тысячи россиян не могут вылететь из Турции

Тысячи россиян в Турции столкнулись с проблемами из-за отмены рейсов в РФ и за границу. Речь идет о тех, кто застрял на курортах и тех, кто не может улететь в отпуск.

Туристка рассказала подробности о том, что происходит с размещением в отелях после отменов рейсов Источник: SHOT / Telegram

В настоящее время авиакомпания AZUR air планирует выполнить дополнительные рейсы из Антальи в Москву 8 и 9 мая, чтобы вывезти пассажиров других авиакомпаний. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС в четверг.

Представитель авиакомпании подчеркнул, что всего будет выполнено два рейса туда и обратно, но объем полетной программы могут расширить. Рейсы из Москвы в Анталью запланированы на 8 мая в 17:30 и 20:00 по московскому времени. Обратные рейсы будут выполнены 9 мая в 00:00 и 02:30 по московскому времени.

Источник: SHOT / Telegram