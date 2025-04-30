Ущерб на 4 миллиарда евро, погибли люди. Как Испания пережила сутки без электричества

К утру 29 апреля электроснабжение удалось восстановить Источник: apnews.com











В Испании выясняют причину масштабного блэкаута, который произошел 28 апреля. Национальный суд страны начал расследование, одна из версий которого — кибератака.

Массовое отключение электричества произошло на Пиренейском полуострове в 11:33 по местному времени 28 апреля. Без света осталась практически вся территория Испании. Сбой также затронул Португалию, Францию и Андорру. Отключение парализовало работу общественного транспорта, аэропортов, банков и магазинов. Миллионы людей остались без мобильной связи и интернета. К утру 29 апреля электроснабжение удалось восстановить.

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Из-за блэкаута в Испании погибли не менее пяти человек. Как сообщает Associated Press со ссылкой на испанское агентство EFE, родители и ребенок погибли в Галисии из-за возможного отравления угарным газом от генератора. Одна женщина умерла в Валенсии из-за проблем с аппаратом подачи кислорода, а еще один человек погиб в результате пожара от свечи в Мадриде.

Источник: apnews.com











«Масштабное отключение электричества нанесло серьезный удар по экономике страны. Предварительные оценки экспертов указывают на возможные потери от одного до 4,5 миллиарда евро», — цитируют РИА Новости испанскую телерадиокомпанию RTVE.

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Причина отключения до сих пор остается неизвестна. Правительство Португалии исключает возможность кибератаки. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в стране создана следственная комиссия, которая займется расследованием массового сбоя.

«Все возможные причины анализируются, я подчеркиваю, не исключается ни одна гипотеза, ни одна возможность», — сказал Педро Санчес.

Национальный суд страны начал предварительное расследование, в котором будет рассмотрена и версия с кибератакой на критическую инфраструктуру.