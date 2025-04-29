В магазинах Испании разобрали воду и еду, а пауэрбанки продают за миллион рублей: что там происходит

Люди ищут товары в магазинах с помощью фонариков Источник: apnews.com











Масштабный блэкаут в Европе оставил без света Испанию, Францию, Португалию, Андорру и ряд других стран. Из-за сложившейся ситуации в Испании объявили чрезвычайное положение. В стране полный коллапс — тысячи пассажиров застревают в поездах, миллионы людей остаются без телефонной связи и интернета, а также доступа к наличным деньгам в банкоматах.

+2

Власти ищут причину сбоя. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что в данный момент точных сведений об этом нет, добавив, что власти «не исключают ни одного варианта». Он призвал граждан использовать телефоны при крайней необходимости. Политик отметил, что телекоммуникационные системы находятся в «критическом состоянии», а наиболее серьезно пострадало железнодорожное сообщение. Он также сообщил, что угрозы для общественной безопасности нет.

Метро работает с перебоями Источник: соцсеть X

Министр транспорта Оскар Пуэнте поставил в приоритет помощь пассажирам, застрявшим в поездах. Блэкаут вызвал сбои в работе общественного транспорта, аэропортов, банков и магазинов, а также нарушил мобильную связь.

Люди застревают в поездах, везде большие очереди Источник: соцсеть X

В некоторых районах Испании свет удается восстановить. Местные жители встречают это событие радостными криками.

Источник: соцсеть X

Пока власти ищут причины ЧП, люди выстраиваются в огромные очереди у магазинов. Испанцы сообщают в соцсетях, что в супермаркетах разобрали воду и еду, а пауэрбанки продают по 12 550 евро (1 169 409 рублей).

Полки магазинов опустели Источник: соцсеть X

Источник: соцсеть X

Источник: Раньше всех. Ну почти / Telegram