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В магазинах Испании разобрали воду и еду, а пауэрбанки продают за миллион рублей: что там происходит

В стране объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

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Люди ищут товары в магазинах с помощью фонариков | Источник: apnews.comЛюди ищут товары в магазинах с помощью фонариков | Источник: apnews.com

Люди ищут товары в магазинах с помощью фонариков

Источник:

apnews.com

Масштабный блэкаут в Европе оставил без света Испанию, Францию, Португалию, Андорру и ряд других стран. Из-за сложившейся ситуации в Испании объявили чрезвычайное положение. В стране полный коллапс — тысячи пассажиров застревают в поездах, миллионы людей остаются без телефонной связи и интернета, а также доступа к наличным деньгам в банкоматах.

Источник: apnews.comИсточник: apnews.com
Источник: apnews.comИсточник: apnews.com
В стране встали поезда, а светофоре не работают | Источник: apnews.comВ стране встали поезда, а светофоре не работают | Источник: apnews.com
Источник: apnews.comИсточник: apnews.com
Источник: apnews.comИсточник: apnews.com
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Источник: apnews.comИсточник: apnews.com
Источник: apnews.comИсточник: apnews.com

Власти ищут причину сбоя. Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что в данный момент точных сведений об этом нет, добавив, что власти «не исключают ни одного варианта». Он призвал граждан использовать телефоны при крайней необходимости. Политик отметил, что телекоммуникационные системы находятся в «критическом состоянии», а наиболее серьезно пострадало железнодорожное сообщение. Он также сообщил, что угрозы для общественной безопасности нет.

Метро работает с перебоями

Источник:

соцсеть X

Министр транспорта Оскар Пуэнте поставил в приоритет помощь пассажирам, застрявшим в поездах. Блэкаут вызвал сбои в работе общественного транспорта, аэропортов, банков и магазинов, а также нарушил мобильную связь.

Люди застревают в поездах, везде большие очереди

Источник:

соцсеть X

В некоторых районах Испании свет удается восстановить. Местные жители встречают это событие радостными криками.

Источник:

соцсеть X

Пока власти ищут причины ЧП, люди выстраиваются в огромные очереди у магазинов. Испанцы сообщают в соцсетях, что в супермаркетах разобрали воду и еду, а пауэрбанки продают по 12 550 евро (1 169 409 рублей).

Полки магазинов опустели

Источник:

соцсеть X

Источник:

соцсеть X

Источник: Раньше всех. Ну почти / TelegramИсточник: Раньше всех. Ну почти / Telegram
Источник:

Раньше всех. Ну почти / Telegram

Блэкаут стал крупнейшим за несколько десятилетий. Как сообщает португальский оператор Redes Energéticas Nacionais, перебои в работе электросетей случились из-за «редкого атмосферного явления». Вследствие экстремальных изменений температуры в Испании произошли «аномальные колебания» мощности на ЛЭП высокого напряжения. Оператор заявил, что признаков кибератаки обнаружено не было.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
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Блэкаут Испания Португалия Очереди Коллапс
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