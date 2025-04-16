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Происшествия «Для обеспечения безопасности»: аэропорт под Ярославлем закрыли для самолетов. Первые подробности

«Для обеспечения безопасности»: аэропорт под Ярославлем закрыли для самолетов. Первые подробности

Публикуем комментарий Росавиации

3 083
4 комментария
Под Ярославлем приостановлена работа аэропорта в Туношне | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПод Ярославлем приостановлена работа аэропорта в Туношне | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Под Ярославлем приостановлена работа аэропорта в Туношне

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Утром 16 апреля Росавиация приостановила прием и вылет воздушных судов из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом сообщил официальный представитель ведомства ФАВТ Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород; Ярославль. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщили в Росавиации.

Мы запросили информацию, есть ли задержки рейсов в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Напомним, из ярославского аэропорта самолеты летают в Москву, Сочи, Казань, Самару и Санкт-Петербург.

Как сообщают наши коллеги из NN.RU, из нижегородского аэропорта задерживается вылет самолетов в Екатеринбург и Шарм Эль Шейх.

Аналогичные меры вводились 11 марта. Ограничения действовали несколько часов. Как тогда сообщали в Росавиации, вылеты временно приостанавливали также для обеспечения безопасности полетов.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Росавиация РФ Аэропорт Туношна Вылет Задержка рейсов
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Комментарии
4
Гость
16 апреля, 11:13
понятно, что из-за беспилотников. уже над Шуей сбили. откуда же их запускают, что они беспрепятственно до нас долетают? если б с Украины, давно бы сбили. столько городов перед нами. непонятно и тревожно.
Гость
16 апреля, 09:59
Объявляют об опасности, но что за опасность не говорят. Так слухи и рождаются.
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