«Для обеспечения безопасности»: аэропорт под Ярославлем закрыли для самолетов. Первые подробности

Под Ярославлем приостановлена работа аэропорта в Туношне Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Утром 16 апреля Росавиация приостановила прием и вылет воздушных судов из ярославского аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом сообщил официальный представитель ведомства ФАВТ Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Нижний Новгород; Ярославль. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — сообщили в Росавиации.

Мы запросили информацию, есть ли задержки рейсов в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта. Напомним, из ярославского аэропорта самолеты летают в Москву, Сочи, Казань, Самару и Санкт-Петербург.

Как сообщают наши коллеги из NN.RU, из нижегородского аэропорта задерживается вылет самолетов в Екатеринбург и Шарм Эль Шейх.