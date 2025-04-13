На трассе М-8 под Ярославлем иномарка улетела в кювет. Первые подробности ДТП

Вечером в воскресенье, 13 апреля, в Ярославском округе на трассе М-8 «Холмогоры» перевернулась легковушка. Авария произошла в районе деревни Белкино.
«„Киа» улетела в кювет. По словам свидетелей, машину подрезали», — подписали фото в группе «Жесть Ярославль».
Все случилось около шести вечера на 247 километре трассы М-8.
«Автомобиль „Киа“ совершил съезд в кювет. По предварительной информации в результате ДТП пострадавших нет», — сообщили порталу 76.RU в полиции.
Судя по кадрам с места аварии, машина в момент ДТП перевернулась. Повреждения остались по всему корпусу легковушки.