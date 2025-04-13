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На трассе М-8 под Ярославлем иномарка улетела в кювет. Первые подробности ДТП

Легковушка перевернулась на обочине

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В Ярославском округе перевернулась легковушка | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославском округе перевернулась легковушка | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославском округе перевернулась легковушка

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Вечером в воскресенье, 13 апреля, в Ярославском округе на трассе М-8 «Холмогоры» перевернулась легковушка. Авария произошла в районе деревни Белкино.

«„Киа» улетела в кювет. По словам свидетелей, машину подрезали», — подписали фото в группе «Жесть Ярославль».

Все случилось около шести вечера на 247 километре трассы М-8.

«Автомобиль „Киа“ совершил съезд в кювет. По предварительной информации в результате ДТП пострадавших нет», — сообщили порталу 76.RU в полиции.

Судя по кадрам с места аварии, машина в момент ДТП перевернулась. Повреждения остались по всему корпусу легковушки.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Авария Перевертыш ДТП с перевертышем Трасса М-8 Холмогоры
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