Участники конфликта познакомились в ТЦ: прокуратура и СК проверят избиение подростка в Рыбинске

В Рыбинске подростки избили сверстника Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com











Прокуратура и Следственный комитет проверят обстоятельства жестокого избиения подростка в Рыбинске.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, включая вопросы проведения профилактической работы по недопущению противоправного поведения школьников в образовательных организациях», — пояснили в прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.

В Следственном комитете сообщили, что ведомством также организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Порталу 76.RU стало известно, что все участники конфликта — ученики разных рыбинских школ, познакомились накануне в торговом центре и что-то не поделили. Из-за этого и началась драка.

Видео ибиения Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Напомним, видео с избиением подростка сейчас активно расходится по соцсетям. Его обнародовала мать одного из учеников школы, в чате которой были опубликованы кадры.