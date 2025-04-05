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Происшествия Участники конфликта познакомились в ТЦ: прокуратура и СК проверят избиение подростка в Рыбинске

Участники конфликта познакомились в ТЦ: прокуратура и СК проверят избиение подростка в Рыбинске

Появилась новая информация о происшествии

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3 комментария
В Рыбинске подростки избили сверстника | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comВ Рыбинске подростки избили сверстника | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске подростки избили сверстника

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Прокуратура и Следственный комитет проверят обстоятельства жестокого избиения подростка в Рыбинске.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, включая вопросы проведения профилактической работы по недопущению противоправного поведения школьников в образовательных организациях», — пояснили в прокуратуре.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.

В Следственном комитете сообщили, что ведомством также организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц).

Порталу 76.RU стало известно, что все участники конфликта — ученики разных рыбинских школ, познакомились накануне в торговом центре и что-то не поделили. Из-за этого и началась драка.

Видео ибиения

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Напомним, видео с избиением подростка сейчас активно расходится по соцсетям. Его обнародовала мать одного из учеников школы, в чате которой были опубликованы кадры.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что участники драки установлены. Информация в отношении троих 15-летних подростков будет направлена в
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Настоящий холоп должен быть одет в чёрное или камуфляж, маску с черепом и иметь бритую голову, на ногах берцы или сапоги резиновые
Гость
57 минут
Подрастает достойная смена будущих освободителей?
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