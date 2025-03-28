Здания рушатся, десятки людей под завалами: в Таиланде произошло крупное землетрясение — кадры

Здания сложились, как карточный домик Источник: Reuters.com











В Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки были настолько сильными, что их почувствовали и в Таиланде, где туристов пришлось эвакуировать из отелей, а целые здания оказались разрушенными.

Согласно предварительным отчетам, землетрясение произошло на глубине 10 километров, а его эпицентр находится в Мьянме, сообщает Геологическая служба США и центр геонаук Германии GFZ, пишет Associated Press.

Столбы пыли поднялись в небо Источник: X

Читатели «Фонтанки» сообщают, что в Бангкоке произошла серия четырех- и пятибалльных толчков. Тряска также ощущалась в Индии, Лаосе и Китае.

Вода лилась водопадом с крыши Источник: Аpnews.com

На улицах Бангкока прозвучала сирена. Тысячи людей эвакуируются из зданий и отелей. На кадрах, которые сняли очевидцы из Таиланда, видно, как землетрясением раскачало высотное здание и из бассейна на его крыше стала разливаться вода.

На улицах продолжают ездить автомобили, а люди бегают в панике Источник: Khaosod.co.th

Рухнуло семь зданий, под завалами находятся 43 рабочих, пишет Khaosod. Количество пострадавших в результате происшествия пока неизвестно. Обрушение одного из домов попало на видео.

Люди бежали от падающего здания Источник: X

К поиску пропавших в эпицентре землетрясения уже приступили.

«Мы начали поиски и объезжаем Янгон, чтобы проверить, есть ли пострадавшие и ущерб. Пока у нас нет никакой информации», — рассказал сотрудник пожарной службы Мьянмы Reuters.

В Бангкоке остановили метро. Местные власти предупреждают о риске повторных толчков. При этом людей обратно в здания не пускают, они не понимают, где искать укрытие.

Все полеты по Таиланду временно приостановлены. Аэропорты не принимают самолеты.

Посольство России проясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан при землетрясении в Таиланде, сообщил консул изданию ТАСС.