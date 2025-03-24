В тройном ДТП в Ярославской области пострадал 4-летний мальчик

За сутки в авариях в регионе пострадали двое детей Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram











В Ярославской области 23 марта произошло два ДТП, в котором пострадали дети. После столкновений ребят доставили в больницу.

Одна авария случилась в Ярославле около 22:35 на улице Панина в районе дома № 14а. Там столкнулись «Ниссан», за рулем которого был 44-летний водитель, «Киа» под управлением 49-летнего автомобилиста и «Лада». За рулем отечественной легковушки был 24-летний парень.

В столкновении пострадали двое пассажиров «Киа»: четырехлетний мальчик и 35-летняя женщина.

«Пострадавшие были госпитализированы», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Еще одна авария произошла в Угличе Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram











Еще одно ДТП произошло около 16:08 на перекрестке улиц Кирова и Озерной в Угличе. Там столкнулись «Ситроен», за рулем которого был 35-летний мужчина и «Ауди». На водительском сидении второй иномарки был 19-летний парень.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Ауди“ — 17-летняя девочка, доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.