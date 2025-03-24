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Происшествия В тройном ДТП в Ярославской области пострадал 4-летний мальчик

В тройном ДТП в Ярославской области пострадал 4-летний мальчик

После двух аварий в регионе в больницу увезли двоих детей

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1 комментарий
За сутки в авариях в регионе пострадали двое детей | Источник: УМВД по Ярославской области / TelegramЗа сутки в авариях в регионе пострадали двое детей | Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

За сутки в авариях в регионе пострадали двое детей

Источник:

В Ярославской области 23 марта произошло два ДТП, в котором пострадали дети. После столкновений ребят доставили в больницу.

Одна авария случилась в Ярославле около 22:35 на улице Панина в районе дома № 14а. Там столкнулись «Ниссан», за рулем которого был 44-летний водитель, «Киа» под управлением 49-летнего автомобилиста и «Лада». За рулем отечественной легковушки был 24-летний парень.

В столкновении пострадали двое пассажиров «Киа»: четырехлетний мальчик и 35-летняя женщина.

«Пострадавшие были госпитализированы», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Еще одна авария произошла в Угличе | Источник: УМВД по Ярославской области / TelegramЕще одна авария произошла в Угличе | Источник: УМВД по Ярославской области / Telegram

Еще одна авария произошла в Угличе

Источник:

Еще одно ДТП произошло около 16:08 на перекрестке улиц Кирова и Озерной в Угличе. Там столкнулись «Ситроен», за рулем которого был 35-летний мужчина и «Ауди». На водительском сидении второй иномарки был 19-летний парень.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Ауди“ — 17-летняя девочка, доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

После аварий в полиции начали проверки по обоим случам. Сейчас правоохранителя разбираются в причинах произошедшего.

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Комментарии
1
Гость
24 марта, 13:23
ой. ну чисто мужское дтп, почему заголовок не в духе " три мужика устроили тройничок"
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