В тройном ДТП в Ярославской области пострадал 4-летний мальчик

В Ярославской области 23 марта произошло два ДТП, в котором пострадали дети. После столкновений ребят доставили в больницу.
Одна авария случилась в Ярославле около 22:35 на улице Панина в районе дома № 14а. Там столкнулись «Ниссан», за рулем которого был 44-летний водитель, «Киа» под управлением 49-летнего автомобилиста и «Лада». За рулем отечественной легковушки был 24-летний парень.
В столкновении пострадали двое пассажиров «Киа»: четырехлетний мальчик и 35-летняя женщина.
«Пострадавшие были госпитализированы», — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Еще одно ДТП произошло около 16:08 на перекрестке улиц Кирова и Озерной в Угличе. Там столкнулись «Ситроен», за рулем которого был 35-летний мужчина и «Ауди». На водительском сидении второй иномарки был 19-летний парень.
«В результате ДТП пассажир автомобиля „Ауди“ — 17-летняя девочка, доставлена в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.
После аварий в полиции начали проверки по обоим случам. Сейчас правоохранителя разбираются в причинах произошедшего.