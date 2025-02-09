Китайское судно с мазутом потерпело бедствие у берегов Сахалина: что известно к этому часу

Китайский сухогруз потерпел бедствие Источник: Baza / Telegram











Китайский сухогруз «Анг Янг-2» сел на мель у берегов Сахалина из-за того, что получил пробоину. На судне 1000 тонн угля, 50 тонн дизельного топлива, 700 тонн мазута и 2,7 тонны моторного масла. Спасатели пока не могут подобраться к сухогрузу из-за плохих погодных условий.

— Ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. По моему поручению в районе введен режим повышенной готовности. С экипажем держим постоянную связь. В настоящее время морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма, — заявил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Сухогруз шел из Цзянъиня в Невельск и сел на мель к югу от города. Решение о его разгрузке или снятии с мели примут, как только улучшатся погодные условия. Сейчас около места ЧП дежурят буксиры «Рубин» и «Спасатель Кавдейкин».