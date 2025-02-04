«А в чем они виноваты?»: сибирский поселок осуждает и жалеет семью, где погиб пятый ребенок — репортаж

Мы снова здесь, и опять по очень плохому поводу Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Трагедия снова потрясла Красную Сопку в Красноярском крае. Не стало пятого ребенка в семье, пережившей совсем недавно потерю четверых детей. Журналисты NGS24.RU вновь приехала в поселок, чтобы узнать, что случилось на самом деле, как переживают общую трагедию люди и можно ли однозначно винить во всём убитых горем родителей.

Четыре месяца с похорон

Последний раз мы были в Красной Сопке на похоронах четверых детей в конце сентября. Тогда их провожали все односельчане, от маленьких детей до стариков. И все, как один, делились горем, которое в один миг стало общим. Малыши погибли резко и практически одновременно — дети почувствовали себя плохо после семейного ужина, а затем их повезли в больницы. Но никто не выжил. Кроме родителей. Им тоже было плохо в ту злополучную ночь, но их смогли спасти — отца семейства и их мать на девятом месяце беременности.

Малыш в утробе матери тоже не пострадал и родился здоровым. Но прожил всего три месяца. По информации прокуратуры и СК, ребенок захлебнулся рвотой ночью. Его мама обнаружила уже мертвым.

Кроватка малыша прямо перед кроватью родителей Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю











На следующий день после трагедии ситуацию обсуждал весь поселок. Мы приехали в Красную Сопку и заметили общающихся женщину с мужчиной на улице. Они вскоре разошлись, и мы подошли к женщине. Она сразу поняла, про что мы хотим спросить, но разговаривать с нами не стала, заявив только, что нужно следить было за детьми лучше.

Это всё, что нам сказала прохожая Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Люди в поселке ожесточены и не хотят обсуждать подробности трагедии. Всё, что говорит большинство жителей, — что шокированы и считают, что в семье была какая-то проблема.

— Как люди восприняли эту новость? Может, кто-то сочувствует, хочет помочь семье?

— Помочь? Ну это вряд ли, — сказала Алла Андреевна, жительница Красной Сопки, продавщица одного из местных магазинов. Она разговаривала с нами больше намеками.

— Ну то есть негативно сейчас к ним как-то относятся?

— Да. Очень даже негативно. Осуждают. Как можно после четверых детей еще…

Алла Андреевна была настроена однозначно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Много кто сопереживал, но и не скрывал претензии:

— Три месяца ребеночек. Это же не просто так, это не кукла — положил ее, и всё, и отошел. За ним надо круглые сутки смотреть! Не только сутки, а каждую минуту, каждую секунду, это дите. Это маленький ребенок! Им была одна надежда на всё, что дитенок появился. Что тех нет детей, а этот ребенок появился… — сказала одна из местных жительниц.

История женщину шокировала, но для нее здесь всё просто и ясно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Изначально надо было следить за ребенком. От родителей всё зависит. А сейчас рассуждать, что это было, повезло или не повезло им… Я сам ничего не знаю, узнал все новости из местной «Барахолки», — ответил нам прохожий. Он не был знаком с семьей, но у него тоже своя точка зрения на происшествие.

На всё есть свое мнение даже у тех, кто не знал семью Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Не понимают, как так вышло, и местные власти. Один из сотрудников администрации нам сообщил, что семье хотели помочь люди со всей страны, когда узнали, что супруги потеряли четверых детей, и просили контакты, чтобы оказать им помощь. Поэтому, как говорят в муниципалитете, супруги ни в чем не нуждались. Опека, как нам сообщили, приглядывала за семьей:

— Органы опеки не раз к ним приезжали, ремонт там организовали. Пока ремонт не был закончен, туда не запускали жить, потому что не знали, от чего там дети погибли. Приезжала опека, всё смотрела, чтобы там всё было достойно, тогда они только въехали, перед Новым годом, в эту квартиру. Ну понятно, ребеночек грудной, у медиков на патронаже. Говорят, что был совершенно здоров.

У людей только и разговоров Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











То же самое подтвердил нашей журналистке Марии Антюшевой и глава Красносопкинского сельсовета Олег Пономарев:

— Они жили в том же доме, но там полностью сделали ремонт, всё вычистили, мебель новая. Я их постоянно навещал, мой заместитель навещал, из района к ним приезжали. Медики за ними постоянно наблюдали. Они у нас постоянно были под контролем — всё было в порядке, ничто не предвещало новой трагедии, — сказал глава.

Холл старенькой амбулатории. Нам отказались тут давать какие-либо комментарии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











«Я даже не знаю, как сейчас после этого жить»

Есть в поселке и те, кто не соглашается с общим осуждением и защищает несчастных родителей.

— А в чем они виноваты? Со всеми такое может быть, — заявила журналистам Ольга, продавщица. Женщина рассказала, что неплохо знала семью, их дети дружили.

Есть у людей в поселке и другое мнение Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— У меня муж работал с отцом погибших детей в ЖКХ, наверное, лет 12. Я с ней [с матерью погибших детей] тоже работала на свинарнике, она тоже женщина положительная. Не скажу, что она пила. У меня девочка сдружилась с дочей их, 13 лет которой. Она общительная была девочка, в школе вообще все девчонки всегда были вместе. Сейчас все они сильно переживают после смерти, дочь у меня альбом достает, смотрит, плачет, — рассказывает Ольга.

Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

То же самое говорит ее односельчанка Людмила Федоровна. Она считает, что семье требовалась психологическая помощь после пережитого, и, возможно, старое горе как-то повлияло на новую потерю. Но супругов женщина жалеет и характеризует их хорошо:

— Не пьяницы, работали постоянно. Ребятишки хорошие, дружные были, но вот так вышло… У меня и бабушка за стенкой жила два года, они постоянно у нее были. Около нее крутились, помогали, вообще хорошие ребятишки. Одеты, обуты, в школу постоянно мимо меня ходили, на улице всегда здоровались, нормально одеты… Просто мне их жалко. Я даже не знаю, как сейчас после этого жить, — сокрушается Людмила Федоровна.

Женщина хорошо знала погибших детей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











А вот и та самая улица Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Мы подошли к самому дому семьи. На вид это обычный типовой дом. Аккуратный забор, чистая территория вокруг, за изгородью лает сторожевая собака. Мы не ожидали, что встретим кого-то, но к нам вышел сам хозяин. Он был одет по-зимнему, по-деревенски, но во всё чистое. Встретил нас спокойно, но смотрел тяжелым взглядом. Попросил убрать камеры, а мы — рассказать всё как есть, чтобы ни у кого не было никаких домыслов.

— Что сказать? Я сам не знаю. Что сказать? Я сам не понимаю. Что я могу сказать… Что тогда ложились спать, что сейчас — легли спать, проснулась жена в туалет, увидела ребенка, он весь в пене. Это в 03:30 было, я вызывал скорую. Ночью это было. В три, в начале четвертого она обнаружила… Она искусственное дыхание начала делать, я скорую вызвал. Скорая быстро приехала, но ничего не могли сделать. Всё. Увезли.

На такой машине ребенка навсегда увезли от матери Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Глава еще недавно большой семьи рассказал, что ему уже звонили журналисты и ему очень тяжело читать потом новости. Но, как он сказал, понимает, почему пишутся все эти материалы…

Как после этого жить? Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Возбуждено уголовное дело

Сейчас отец, потерявший всех своих детей, находится под следствием. Ему предъявлено окончательное обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Еще за эпизод со смертью первых четырех детей. По информации СК, он распылял средство от насекомых в доме, который не проветривался, после чего в нем долгое время находилась вся семья.

Также возбуждено новое уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На этот раз в связи со смертью младенца. Следствие уже установило, что на теле мальчика следов насильственной смерти не обнаружено. Он питался грудным молоком, а погиб от механической асфиксии рвотными массами.

Могила всех четверых детей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Как нам рассказал отец погибших детей, пока они продолжат жить в том злополучном доме. Уехать из Сопки потерявшие детей родители не могут, пока мужчина находится под следствием. Но на будущее оба рассматривают такой вариант. А пока они часто посещают кладбище. Приносят на могилу детей шоколадки.

Получится ли покинуть это место — неизвестно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU









