У самолета в Хабаровском крае отказал двигатель прямо на взлете. Борт на скорости въехал в лес: новости 25 января

Пассажиры запомнили это приземление на всю жизнь Источник: RT / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 января.

У самолета в Хабаровском крае отказал двигатель

В селе Нелькан Хабаровского края самолет Ан-24 с пассажирами на борту во время взлета съехал в лесной массив. По предварительной информации, при взлете у борта отказал двигатель и самолет на большой скорости завалило с полосы на бок прямо в кусты.

На борту находилось 20 человек и 4 члена экипажа. Пассажиры решили, что им повезло и они «родились в рубашке».

На помощь к ним оперативно прибыли спасательные службы, никто не пострадал.

Рейс АН-24 выполняла авиакомпания «Хабаровские авиалинии». В Росавиации расследуют инцидент. Самолет уже отстранили от полетов, он проходит техосмотр. Пассажиров перевезут на резервном лайнере, вылет назначен на 26 января, передает RT.

Пассажиры Ан-24 отметили, что «родились в рубашке» Источник: RT

Семьи с детьми смогут получить ипотеку по ставке 6% не только на новостройки

Президент России Владимир Путин сегодня поручил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок в регионах, где почти не строится новое жилье. В рамках этой льготной ипотечной программы для семей с детьми предлагаются особые условия. Это касается жителей населенных пунктов, где строится недостаточно жилья.

Правительству поручили решить этот вопрос в срок до 15 апреля. А к 1 декабря 2025 года проработать вопрос увеличения размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка.

Ключевая ставка в России не опустится ниже 10%

С таким прогнозом выступили участники фондового рынка. По их мнению, ключевая ставка может опуститься до таких показателей, но не раньше 2034 года. Это значит, что рыночные ставки по ипотеке тоже будут двузначными в ближайшие 7-8 лет.

По информации руководителя отдела аналитики департамента брокерского обслуживания банка, инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Станислава Клещева, основываясь на анализе текущей ситуации на рынке, ставки по кредитам, которые зависят от ключевой ставки, тоже будут находиться на уровне выше десяти процентов. Исключением могут стать займы, выданные по специальным программам с более низкими процентными ставками, передает «Фонтанка».

— Если вы берете кредиты, осознавайте, что перезанять дешево может не получиться в течение продолжительного периода времени, — советует Клещев.

Массовый сбой в работе TikTok

Сегодня утром пользователи TikTok из России столкнулись с проблемами в работе приложения. Сбои засвидетельствовали сервис Downdetector и «Сбой.рф».

По состоянию на 13:00 было зарегистрировано 36 509 жалоб. На проблемы в работе приложения жаловались жители Москвы, Сенкт-Петербурга, а также Челябинской, Тверской, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Ленинградской областей.

Пользователи не могли открыть приложение и столкнулись с проблемами с загрузкой медиа и веб-сайта. Неполадки продолжались несколько часов.

Наводнение в Бразилии

Бразильский город Сан-Паулу накрыл проливной дождь. В его северной части вода затопила улицы и метро. Людям пришлось искать спасения на платформах, в вагонах. Кто-то забрался на перила, чтобы не промокнуть до нитки в затопленном помещении.

Источник: RT

Источник: RT

Эскалаторы стали настоящими водопадами, на улицах города образовались реки. Под тяжестью осадков рухнул потолок в ТЦ. Без крыши над головой остались 1,5 миллиона человек. Минимум 96 человек погибли, 363 пострадали, а еще 131 числятся пропавшими без вести.