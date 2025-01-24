Более 100 беспилотников атаковали десяток регионов России

Атака беспилотников ВСУ продолжалась всю ночь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











За прошлую ночь российские регионы атаковали более 120 украинских беспилотников. О взрывах и последствиях атак — в материале.

По информации Минобороны РФ, с 23 на 24 января ПВО перехватила и уничтожила 121 БПЛА над территорией России. Жители Рязанской области слышали более десятка взрывов около полуночи. В результате падения обломков одного из беспилотников в Рязани загорелся частный дом в одном из районов, пострадавших нет.

Кроме того, очевидцы сообщили о возгорании в районе местного нефтезавода. В настоящее время ликвидируются последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий, передает оперштаб области.

Всего за ночь в Рязанской области уничтожили 20 беспилотников. По предварительной информации, ВСУ для атаки использовали БПЛА типа «Лютый».

Также атака наблюдалась и в Московской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. ПВО уничтожила украинские дроны в Коломне и Раменском городском округе. Еще несколько беспилотников сбили в Подольске, Троицком округе и Щелково. А в Домодедово, Жуковском и Внуково ввели ограничения из-за угроз атаки БПЛА.

Ночью ВСУ пытались атаковать Саратов и Энгельс. Взрывы были слышны в нескольких районах, работала тревожная сирена. Всего над регионом уничтожили 17 БПЛА.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы.

Несколько беспилотников уничтожили в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что обломки одного из дронов повредили остекление нескольких квартир. При ударе никто не пострадал, но в регионе продолжает действовать опасность атаки беспилотников.

Еще 37 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, 17 над Курской, 7 над Ростовской, 6 над Белгородской, по два БПЛА над Орловской и Липецкой областями и один над территорией Республики Крым.