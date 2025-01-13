От второго этажа остался лишь каркас: что известно о пожаре на ярославском туристическом объекте. Видео

Днем 13 января в Переславле-Залесском Ярославской области вспыхнуло кафе, которое входит в состав туристического комплекса «Дом Берендея». По предварительным данным МЧС, никто не пострадал.
Пожар полыхает на улице Кузнечная, 43а. Судя по видео с места событий, огонь охватил кровлю деревянного здания.
В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о ЧП.
Новые кадры работы спасателей.
Причину пожара установят дознаватели МЧС.
— К тушению привлекаются 33 человека и 10 единиц техники. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ярославского управления МЧС России.
В районе ЧП частично перекрыт проезд. Движение регулируют сотрудники ГАИ.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, площадь пожара составляет 360 квадратных метров.
Масштаб происшествия — на фото читательницы 76.RU.
Что известно о комплексе «Дом Берендея» в Переславле-Залесском
Это популярный туристический объект в Ярославской области, куда с экскурсиями приезжают группы из других областей. Регулярно в «Доме Берендея» проводят тематические мероприятия, в частности фольклорные программы и мастер-классы.
Под брендом «Дом Берендея» работают гостиница, трапезная, туристическая фирма «Берендей ТУР», а также «Мастерская подарков».
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем юридических адресов указан ярославец Сергей Сергеев. Он же зарегистрирован как ИП, под которым работает кафе-блинная.
В деревянной постройке, где располагалось кафе, за час полностью выгорела кровля.
В районе ЧП затруднен проезд.
В самом комплексе в беседе с корреспондентом 76.RU подтвердили пожар:
— «Дом Берендея» находится по адресу Урицкого, 38, у нас всё в порядке. Это другое офисное здание [которое относится к комплексу]. На месте пожарные работают, все там.
Видео с места ЧП
Еще одно видео с места событий. Огонь полностью охватил крышу деревянного здания, выполненного в стиле древнерусского терема.
Первые фото и видео пожара появились в группе «Переславль Live» около трех часов дня.