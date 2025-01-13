От второго этажа остался лишь каркас: что известно о пожаре на ярославском туристическом объекте. Видео

Это популярный туристический объект в Ярославской области, куда с экскурсиями приезжают группы из других областей. Регулярно в «Доме Берендея» проводят тематические мероприятия, в частности фольклорные программы и мастер-классы.

Под брендом «Дом Берендея» работают гостиница, трапезная, туристическая фирма «Берендей ТУР», а также «Мастерская подарков».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем юридических адресов указан ярославец Сергей Сергеев. Он же зарегистрирован как ИП, под которым работает кафе-блинная.