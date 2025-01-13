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Происшествия От второго этажа остался лишь каркас: что известно о пожаре на ярославском туристическом объекте. Видео

От второго этажа остался лишь каркас: что известно о пожаре на ярославском туристическом объекте. Видео

Публикуем фото и видео в онлайн-трансляции

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3 комментария

Днем 13 января в Переславле-Залесском Ярославской области вспыхнуло кафе, которое входит в состав туристического комплекса «Дом Берендея». По предварительным данным МЧС, никто не пострадал.

Пожар полыхает на улице Кузнечная, 43а. Судя по видео с места событий, огонь охватил кровлю деревянного здания.

В этой онлайн-трансляции публикуем всё, что известно о ЧП.

Анастасия Вязигина

Новые кадры работы спасателей.

Пожар в Переславле тушат 33 спасателя

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Огонь охватил кафе на Кузнечной улице

Источник:

Причины пожара будут устанавливать

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Анастасия Вязигина

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

— К тушению привлекаются 33 человека и 10 единиц техники. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ярославского управления МЧС России.

В районе ЧП частично перекрыт проезд. Движение регулируют сотрудники ГАИ.

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Анастасия Вязигина

Как уточнили 76.RU в пресс-службе МЧС России по Ярославской области, площадь пожара составляет 360 квадратных метров.

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Анастасия Вязигина

Масштаб происшествия — на фото читательницы 76.RU.

По словам очевидцев, в районе пожара собрались десятки зевак

Источник:

Десятки горожан собрались у кафе

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Анастасия Вязигина

Что известно о комплексе «Дом Берендея» в Переславле-Залесском

Это популярный туристический объект в Ярославской области, куда с экскурсиями приезжают группы из других областей. Регулярно в «Доме Берендея» проводят тематические мероприятия, в частности фольклорные программы и мастер-классы.

Под брендом «Дом Берендея» работают гостиница, трапезная, туристическая фирма «Берендей ТУР», а также «Мастерская подарков».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем юридических адресов указан ярославец Сергей Сергеев. Он же зарегистрирован как ИП, под которым работает кафе-блинная.

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Анастасия Вязигина

В деревянной постройке, где располагалось кафе, за час полностью выгорела кровля.

Изначально огонь появился на втором этаже

Источник:

Спустя час после пожара от второго яруса остался лишь каркас

Источник:
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Анастасия Вязигина

В районе ЧП затруднен проезд.

Судя по данным сервиса, в районе пожара также произошла авария

Источник:
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Анастасия Вязигина

Если вы стали очевидцем ЧП, присылайте фото и видео в редакцию.

Звоните8-905-645-9232
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Анастасия Вязигина

В самом комплексе в беседе с корреспондентом 76.RU подтвердили пожар:

— «Дом Берендея» находится по адресу Урицкого, 38, у нас всё в порядке. Это другое офисное здание [которое относится к комплексу]. На месте пожарные работают, все там.

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Анастасия Вязигина

Видео с места ЧП

Еще одно видео с места событий. Огонь полностью охватил крышу деревянного здания, выполненного в стиле древнерусского терема.

Что горит в Переславле — ответ на видео

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Анастасия Вязигина

Первые фото и видео пожара появились в группе «Переславль Live» около трех часов дня.

В Переславле загорелось кафе

Источник:
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Комментарии
4
Инженер1
44 минуты
Рррраз! И воды нет.... Два! Рукава дырявые...
Гость
36 минут
Вязгина, ты из Ростова еще не закончила трансляцию, уже на эту переключилась
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