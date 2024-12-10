Малибу охватил мощнейший пожар. Посмотрите, что творится в городе, где живут звёзды Голливуда

В Калифорнии разгорелся мощный лесной пожар, который подобрался к одному из самых богатых городов США — Малибу. Именно там проживают голливудские звёзды и бизнесмены. Власти объявили срочную эвакуацию.
Как передает телеканал CBS News, огонь охватил более 750 гектаров земли и уничтожил несколько домов. Причина возгорания остается неизвестной, тушение осложняется из-за сильного ветра. В операции задействовали авиацию.
Из центральной и восточной частей Малибу эвакуировали 12 тысяч человек, уточняет телеграм-канал Shot. Информации о пострадавших пока нет.
Ущерб от стихии предстоит подсчитать, когда пожарные справятся с огнем.