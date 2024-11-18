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Происшествия «Друг достал нож»: двое парней напали на экс-тренера ярославского «Шинника»

«Друг достал нож»: двое парней напали на экс-тренера ярославского «Шинника»

Что известно о потасовке

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На экс-тренера ярославского «Шинника» напали с ножом и пе

На экс-тренера ярославского футбольного клуба «Шинник» Вадима Евсеева напали двое неизвестных. Всё случилось ночью 18 ноября в Астрахани. Детали происшествия раскрыли на его новом месте работы — в ФК «Ленинградец».

— После игры с «Волгарем» тренеры и сотрудники клуба возвращались в отель из ресторана. На тех, кто шел последними, совершили нападение двое преступников, вооруженных ножом и перцовым баллоном. <…> В процессе наш тренер Александр Шмарко получил порез щеки, а главный тренер Вадим Евсеев был атакован перцовым газом в лицо, — сообщили в клубе.

Как указано в заявлении пресс-службы, нападавших было двое, их сотрудники клуба обезвредили своими силами. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

— Подчеркиваем, что случившееся не имеет никакого отношения к прошедшей игре между «Волгарем» и «Ленинградцем», уверены, что напавшие на наших сотрудников преступники будут наказаны в соответствии с законами Российской Федерации, — указали в ФК.

В астраханской полиции 76.RU сказали, что всё случилось около часа ночи напротив крупного торгового центра на Адмиралтейской улице. После потасовки в больницу доставили троих пострадавших. Полицейские задержали 22-летнего и 21-летнего астраханцев, один из молодых людей находится под следствием за мошенничество.

— Проводится процессуальная проверка, — уточнили в полиции.

В пресс-службе УМВД по Астраханской области также опубликовали видео допроса задержанных.

В полиции опубликовали видео допроса напавших на тренера

— Мы с другом шли по улице Адмиралтейская, спросили у людей прикурить. Они нам отказали и в результате получился конфликт. Я достал баллончик, друг достал нож, и произошла драка. Я раскаиваюсь, вину свою осознаю, — рассказал один из задержанных на видео.

Напомним, Вадим Евсеев тренировал ярославскую команду с июня 2021-го по апрель 2023-го. Весной прошлого года клуб прекратил контракт по соглашению сторон.

48-летний Вадим Евсеев — бывший футболист, выступал за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, выступал на чемпионате Европы. С 2013 года ведет тренерскую деятельность, работал с ивановским «Текстильщиком», пермским клубом «Амкар», «Уфой».

ПО ТЕМЕ
Драка Вадим Евсеев Тренер Футбол Астрахань ФК Шинник
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Комментарии
1
Гость
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чернота.
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