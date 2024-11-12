В центре Ярославля велосипедист облил прохожего кислотой. Видео

Ярославец плеснул кислотой в прохожего Источник: Прокуратура Ярославской области / T.me











39-летнего ярославца, облившего прохожего уксусной кислотой, направили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Такое решение принял Кировский районный суд.

Инцидент произошел в центре Ярославля 15 июля 2024-го. По данным прокуратуры, велосипедист ехал по улице Свободы, когда прохожий сделал ему замечание. В ответ он плеснул ему в лицо уксусной кислотой.

— Был причинен ожог роговицы глаза, повлекший причинение вреда здоровью потерпевшего средней тяжести, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Кадры с момента инцидента Источник: Прокуратура Ярославской области / Vk.com

Была проведена судебно-психиатрическая экспертиза 39-летнего ярославца. По ее результатам специалисты установили, что в момент инцидента мужчина не осознавал свои действия.

Как сообщил источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам, ярославец стоял на учете в психиатрической больнице и проходил терапию. Ранее подобных приступов у него не было.

— Он вспыльчивый. Разведен, есть ребенок, но он с ними практически не общается. Есть мама, которая его всячески контролировала, — рассказал инсайдер 76.RU.