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Происшествия В Африке сбили самолет с россиянами на борту — что известно и кадры с места крушения

В Африке сбили самолет с россиянами на борту — что известно и кадры с места крушения

Момент падения попал на видео

525
7 комментариев

mash / T.me

В Судане сбит грузовой самолет, в котором находились граждане РФ. Об этом сообщают представители Сил быстрого реагирования, передает посольство России в ЦАР.

— Представители Сил быстрого реагирования сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане. Со своей стороны посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента, — передали в ведомстве.

Ситуация осложняется тем, что самолет упал в Дарфуре, где идут бои, сообщили в посольстве РФ в Судане.

Сбитое воздушное судно — Ил-76, оно принадлежало компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Участники местного военизированного формирования из Сил быстрого реагирования сбили его по ошибке, передают суданские СМИ.

На месте крушения обнаружили документы на имя Виктора Гранова, это главный инженер Airline Transport Incorporation FZC. С ним могли быть другие коллеги-россияне.

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Самолет Место крушения самолета Африка Судан Авиа
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Комментарии
7
Инженер1
1 час
Как стало известно Mash, главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов раньше был учредителем закрытого акционерного общества "Авиакомпания "Пилот". На одном из авиационных форумов его ругали за то, что кидал на деньги пилотов в Африке и экономил на обслуживании Ан-12, который принадлежал его фирме.
Гость
1 час
Освободителей с гуманитарной помощью в виде оружия?
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