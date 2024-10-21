В Африке сбили самолет с россиянами на борту — что известно и кадры с места крушения

mash / T.me Источник: Очевидцы сняли место крушения самолета на видео

В Судане сбит грузовой самолет, в котором находились граждане РФ. Об этом сообщают представители Сил быстрого реагирования, передает посольство России в ЦАР.

— Представители Сил быстрого реагирования сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане. Со своей стороны посольство в контакте с суданскими властями предпринимает все необходимые действия для выяснения обстоятельств данного инцидента, — передали в ведомстве.

Ситуация осложняется тем, что самолет упал в Дарфуре, где идут бои, сообщили в посольстве РФ в Судане.

Источник: shot_shot / T.me

Сбитое воздушное судно — Ил-76, оно принадлежало компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Участники местного военизированного формирования из Сил быстрого реагирования сбили его по ошибке, передают суданские СМИ.