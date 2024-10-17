НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 764мм 65%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Прогулки по Волге
Сколько стоит клюква
Гигантские грибы
Малыш умер после обморока
Неочевидные симптомы рака
Тарифы на свет
Продают столетнюю часовню
Что с недостроенной гостиницей
Грибные места в Ярославской области
Стипендии в вузах Ярославля
Происшествия Едва не осталась инвалидом: в Ярославской области девочка упала со скалодрома

Едва не осталась инвалидом: в Ярославской области девочка упала со скалодрома

Ее тренеру вынесли приговор

280
Написать комментарий

В Тутаеве вынесли приговор тренеру, на занятии которого пострадала девочка

16 октября в Тутаеве Ярославской области вынесли приговор тренеру, на занятии у которого со скалодрома упала 10-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, всё случилось прошлой осенью в секции спортивного туризма в школе дополнительного образования.

— В ноябре 2023 года во время выполнения одного из упражнений на скалодроме девочка упала с высоты более 5 метров, получив травму. При этом тренер не обеспечил соблюдение воспитанницей правил техники безопасности, — рассказала старший помощник Тутаевского межрайонного прокурора Виктория Рукавишникова.

По данным источника 76.RU, школьница получила многочисленные ушибы и травму позвоночника. Спустя почти год после трагедии она продолжает проходить реабилитацию.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. 62-летнего мужчину признали виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей. Проще говоря, в момент выполнения упражнения тренер не следил за воспитанницей. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы условно.

— Ему запрещено менять постоянное место жительства без согласия специализированного государственного органа, а также надлежит являться для регистрации раз в месяц. Приговор в законную силу не вступил, — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

ПО ТЕМЕ
Скалодром Пострадала девочка Условный срок Тренер Прокуратура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: турист из России рассказал, почему не стоит выбирать для отдыха Грузию
Анонимное мнение
Мнение
«Это не жизнь, а выживание». Повар детского сада — о том, как работает с зарплатой в 16 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят». Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев — о том, почему на работе так важен туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«С каждым днем уехать сложнее»: как россиянка спасалась в США от разрушительного урагана «Милтон»
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление