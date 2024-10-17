Едва не осталась инвалидом: в Ярославской области девочка упала со скалодрома

В Тутаеве вынесли приговор тренеру, на занятии которого пострадала девочка Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











16 октября в Тутаеве Ярославской области вынесли приговор тренеру, на занятии у которого со скалодрома упала 10-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, всё случилось прошлой осенью в секции спортивного туризма в школе дополнительного образования.

— В ноябре 2023 года во время выполнения одного из упражнений на скалодроме девочка упала с высоты более 5 метров, получив травму. При этом тренер не обеспечил соблюдение воспитанницей правил техники безопасности, — рассказала старший помощник Тутаевского межрайонного прокурора Виктория Рукавишникова.

По данным источника 76.RU, школьница получила многочисленные ушибы и травму позвоночника. Спустя почти год после трагедии она продолжает проходить реабилитацию.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки. 62-летнего мужчину признали виновным по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей. Проще говоря, в момент выполнения упражнения тренер не следил за воспитанницей. Суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы условно.