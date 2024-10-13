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Происшествия В Ярославле у крупного гипермаркета массово столкнулись автобусы. Видео

В Ярославле у крупного гипермаркета массово столкнулись автобусы. Видео

Первые подробности ДТП с общественным транспортом

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3 комментария

В Заволжском районе столкнулись три автобуса

В воскресенье, 13 октября, в Заволжском районе Ярославля случилось массовое ДТП с общественным транспортом. У гипермаркета «Глобус» столкнулись три «Яавтобуса».

Как уточнили порталу 76.RU в полиции, авария произошла на остановке около 16:20.

— На проспекте Машиностроителей на остановочном комплексе произошло столкновение трех транспортных средств: двух автобусов и «Газели». По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет, — сообщили 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Автобусы собрались в пробку у остановки

Судя по кадрам очевидцев из соцсетей, из желтого транспорта собрался «паровозик». В числе «пострадавшего» транспорта — «Газель», курсирующая по маршруту № 67 Автозаводская — Машприбор.

От удара у одного из автобусов пошло трещинами лобовое стекло, также у автобусов разбились фары.

Полицейским предстоит установить причины массовой аварии. Сразу после ДТП вокруг общественного транспорта собрались десятки пассажиров-зевак.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Водители автобусов крайне любят, когда впереди стоящий коллега не дает им заехать в остановочный карман. Буквально толкают его. В этот раз фактически толкнули. Тем более коробка у них автомат, требует регулировки и умелой эксплуатации.
Гость
59 минут
водилы на автобусах очень нервные, такие же как и трамваявожатые!
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