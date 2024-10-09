«Красивые, как с картинки» — соседи рассказали о семье из Тольятти, в которой сестра убила двух малышек

Люди несут и несут к дому цветы и сладости. Мемориал у дома, где произошла трагедия, растет от часа к часу Источник: Юлия Дроглева / Tolyatty.ru











В Тольятти случилось несчастье: по предварительным данным, старшая сестра, девочка 13 лет, убила своих сестричек — малышек 2 и 5 лет. А потом ушла гулять в парк. На эсэмэску от мамы с вопросом, что случилось дома и кто это сделал, подросток ответила: «Это была я» — добавив, — ахахаха».

Всё случилось вчера вечером, 8 октября, а сегодня преступление обросло массой невероятных и противоречащих друг другу подробностей.

Крупные телеграм-каналы пишут, что отец девочек периодически ссорился со своей женой, она его выгоняла, и он спал на скамейке у дома. Ходят слухи о бурных и шумных ссорах пары: якобы их слышала вся девятиэтажка. Наконец, судачат, что мать убитых малышек воспитывала не родных детей, а девочек от первого брака гражданского мужа.

Корреспондент TOLATTY.RU выехала на место происшествия и выяснила, как жила семья на самом деле и чему стали свидетелями жители дома в тот роковой вечер. Рассказываем, что увидела и услышала наш журналист.

Парк, где девочка гуляла сразу после преступления Источник: Юлия Дроглева / Tolyatty.ru











Вечер 8 октября запомнят, пожалуй, все жители этого дома. Открылся подъезд, и оттуда, воя и рыдая, вылетел молодой мужчина. Кричал он громко, нечеловеческим голосом.

Вскоре узкий проезд заполонили десятки людей и машин: зеваки, полиция, врачи, следователи… Потом подкатил катафалк: туда погрузили два небольших черных мешка. Внутри которых были маленькие мертвые девочки.

— Мы все, все слышали эти жуткие крики бедного отца. Все! Но вспоминать в красках и рассказывать сил нет. Это тяжело. К тому же нас вчера всех допросили, мы объяснили подробно. Хотя что там говорить? Говорим мы одно и то же: семья была красивая, как с картинки. Жили они хорошо, всё у них было: и деньги, и любовь. Дайте нам прийти в себя, это и для нас огромная трагедия, — попросили соседи погибших девочек.

Мы поднялись на этаж, где жила семья (все имена мы изменили. — Прим. ред.): мама Светлана 42 лет, ее гражданский муж Сергей, дочка Мария 13 лет, еще одна дочка 10 лет и две малышки — двухлетняя и пятилетняя.

Вещи малышек — коляски для кукол, самокаты. Летняя коляска — в ней отец возил гулять самую маленькую дочку Источник: Юлия Дроглева / Tolyatty.ru











О трагедии почти ничего не напоминает. Разве что бахилы, разбросанные по всей площадке. Их надевали следователи, работая в квартире Источник: Юлия Дроглева / Tolyatty.ru











О том, что семья «как с картинки», все соседи твердят как заговоренные. Говорят, что любовались детьми и родителями — молодые, симпатичные, модно и дорого одетые. Бросались всем в глаза опрятность детей и множество новых игрушек.

— В этом году у них появились новенькие велосипеды. Мы их видели, папа часто катал дочек. Он вообще нередко гулял с ними один, наверное, давал отдохнуть супруге, — рассказали нам жители девятиэтажки и добавили, что маленькие девочки были общими детьми пары:

— Младшие родились во втором браке. Девочки постарше и Мария — от первого брака. Но мать у всех была одна, только отцы разные.

А еще люди заверяют, что никогда не слышали, чтобы пара ссорилась.

— Мы живем с ними за стенкой. Никогда не слышали повышенных тонов, а тем более криков и брани. Дети, те плакали порой, но какие малыши временами не плачут? — повторяют соседи.

Были те, кто возмутился слухам, которые распространили социальные сети, что глава семьи ночевал на лавочке, якобы изгнанный женой после ссор. А вот буквы на асфальте вроде как и в самом деле его рук дело.

— Понаписали в пабликах, что он спал на лавочке. А я часто допоздна работаю и вообще прихожу домой в разное время суток. Ни разу не видел его спящим на лавочке! Вот детей и жену он очень любил, частенько с ними сам гулял, — говорит молодой мужчина.

Опять-таки никто не сказал дурного слова в адрес той, кого подозревают в жестокой резне, говорят, что хорошая, вежливая девочка.

Пока мы общаемся с соседями, у дома растет стихийный мемориал. Люди несут цветы, сладости, игрушки к подъезду, где жили и умерли малышки. Все живут в Комсомольском районе Тольятти — микрорайон небольшой, многие здесь друг друга знают. Трагедия мигом облетела ближайшие дома, магазины, школы.

— Как только узнали о несчастье, пришли вместе с моим классом. Как можно не прийти? — говорит женщина в слезах, педагог, пока ее ученицы раскладывают у дома кукол, чупа-чупсы, маршмеллоу.

Одна девушка принесла голубого зайца, а вскоре другая — двух мягких мишек. Усадила их около зайца и трижды перекрестилась:

— У меня второй день трясутся руки. Плачу. Не могу прийти в себя.

Взрослые, дети — многие возвращаются с учебы и работы домой, а возле подъезда останавливаются. Некоторое время стоят, молчат, как будто про себя внутри молятся.

Леденцы, куколки, заяц, мишки, цветы с надписью «Вечная память» — всё малышкам Источник: Юлия Дроглева / Tolyatty.ru











Все ждут новостей от следователей. Вчера они работали на месте трагедии и сообщили такие детали:

— В одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища. По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего), — сообщили в Следственном комитете Самарской области.

В социальных сетях написали, что горло одной из девочек перегрызли. Но силовики пока не комментируют подробности.

13-летнюю девочку, которую подозревают в преступлении, увезли на экспертизу в психиатрическую больницу. Сейчас она в стационаре в психдиспансере.

Объяснить ее поступок никто не в состоянии. Одна из версий, которую активно обсуждают, заключается в том, что подросток не могла ужиться с отчимом, считая его тираном.

Мы продолжим следить за историей. Вся информация — в одном сюжете.