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Происшествия эксклюзив Из-за этого погиб мальчик: назвали причину пожара на Автозаводской улице в Ярославле

Из-за этого погиб мальчик: назвали причину пожара на Автозаводской улице в Ярославле

В МЧС установили, почему произошло смертельное ЧП

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Причиной гибели ребенка в пожаре стала непотушенная сигарета

В МЧС по Ярославской области назвали причину пожара, который произошел в доме № 105 на Автозаводской улице 24 августа. В результате погиб 7-летний мальчик, живший в квартире над той, где произошло ЧП.

— Причиной возгорания стало неосторожное обращение при курении — тлеющее табачное изделие, — сообщили порталу 76.RU в управлении МЧС по Ярославской области 16 сентября.

Материалы проверки МЧС передало в Следственный комитет.

Напомним, пожар в доме на Автозаводской улице начался около 20 часов 24 августа. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже. О ее хозяйке жители подъезда отзываются нелестно. По словам людей, к женщине часто наведывались асоциальные на вид личности, из квартиры периодически доносились шум, крики, ругань. Под окнами на земле валялись пустые бутылки.

Когда произошло возгорание, все, кто был в доме, смогли выбежать, кроме семьи на пятом этаже. Там находились четыре человека — отец, два сына и бабушка. Пожилую женщину и 7-летнего мальчика пожарные выносили на носилках. Бабушку увезли в больницу в тяжелом состоянии, а вот ребенка спасти не удалось. Мать мальчика была на работе. Когда произошел пожар, она примчалась к дому, рвалась в машину скорой, где пытались откачать ее сына, но ее не пускали. Говорят, что после пожара семья перебралась к родственникам в Брагино.

После пожара ярославский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Хозяйку квартиры, где начался пожар, задержали. Правда, как сообщил порталу 76.RU источник в правоохранительных органах, причиной стало не ЧП, а то что в прошлом судимая женщина должна была отмечаться в полиции и находиться ночью дома. Но она нарушила режим. На нее был составлен административный протокол.

Сейчас уголовное дело расследуется. На настоящий момент задержание собственницы квартиры на четвертом этаже в СК нам не подтвердили.

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Пожар Причина Погиб мальчик ЧП с ребенком Сгорела квартира
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