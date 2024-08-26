«Мать не пускали»: в СК возбудили дело после гибели 7-летнего мальчика из-за дыма в Ярославле

Пожар начался на четвертом этаже Источник: жители дома

После гибели 7-летнего мальчика в ярославском Следственном комитете возбуждено уголовное дело. По данным источника 76.RU, ребенок отравился угарным газом. Дым тянуло от пожара на четвертом этаже.

— В результате возгорания квартиры на четвертом этаже произошло задымление квартир этажом выше, в результате чего погиб 7-летний мальчик, — пояснили в СК.

Пока точная причина пожара не установлена, для этого назначена пожарно-техническая экспертиза.

Пожар начался вечером 24 августа Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

— В целях полного и всестороннего установления следственным путем всех обстоятельств дела, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, следственным отделом по Кировскому району Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — прокомментировали 26 августа в пресс-службе СК.

Прокуратура начала проверку после случившегося.

Ранее сообщалось, что после пожара в больницу забрали отца и бабушку мальчика. В Минздраве уточнили: госпитализировали одну пострадавшую.

— Женщину [доставили] в больницу имени Соловьева, она находится в тяжелом состоянии, — сообщили 76.RU в пресс-службе областного Министерства здравоохранения.

Напомним, трагедия случилась в пятиэтажке на Автозаводской вечером 24 августа. В квартире на четвертом этаже у асоциальных соседей начался пожар. От пламя поднялся огромный столб черного дыма. Всё шло в квартиру на пятом этаже, где в это время были погибший мальчик, его старший брат, бабушка и отец.

— Старший сын сам вышел. Бабушка и отец больше пострадали — их увезли в больницу. Мужчина был после инсульта, плохо ходил. А младшего ребенка вынесли уже без сознания. Его очень долго пытались откачать врачи скорой помощи, но безуспешно, — рассказывали порталу 76.RU жители дома. — Мать ходила около машины скорой, но ее не пускали внутрь, требовали отойти. Она долго кричала, успокоиться не могла.