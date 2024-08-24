«Не откачали»: в Ярославле начался пожар в пятиэтажке. Погиб ребенок

Пожар в пятиэтажке на Автозаводской улице, 105 в Ленинском районе Ярославля начался вечером 24 августа.
В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожарные выехали из-за сообщения о возгорании квартиры. Спасли четверых людей.
По сообщениям очевидцев, огонь полыхает в квартире на третьем этаже.
— Пострадали мужчина и ребенок, — сообщали читатели 76.RU.
Официально в МЧС информацию о пострадавших не подтвердили. Но позже очевидцы сообщили, что погиб ребенок.
— В первый класс должен был пойти. Не откачали, умер, — рассказал читатель 76.RU.
В СУ СКР по Ярославской области подтвердили гибель семилетнего мальчика.
— Следователи выехали на место, будет проведена проверка, — сообщили правоохранители корреспонденту 76.RU.