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Происшествия «Не откачали»: в Ярославле начался пожар в пятиэтажке. Погиб ребенок

«Не откачали»: в Ярославле начался пожар в пятиэтажке. Погиб ребенок

Первые подробности ЧП на Автозаводской улице

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Огонь полыхает в одной из квартир пятиэтажки

Пожар в пятиэтажке на Автозаводской улице, 105 в Ленинском районе Ярославля начался вечером 24 августа.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожарные выехали из-за сообщения о возгорании квартиры. Спасли четверых людей.

По сообщениям очевидцев, огонь полыхает в квартире на третьем этаже.

— Пострадали мужчина и ребенок, — сообщали читатели 76.RU.

Официально в МЧС информацию о пострадавших не подтвердили. Но позже очевидцы сообщили, что погиб ребенок.

— В первый класс должен был пойти. Не откачали, умер, — рассказал читатель 76.RU.

На место выезжала скорая помощь

В СУ СКР по Ярославской области подтвердили гибель семилетнего мальчика.

— Следователи выехали на место, будет проведена проверка, — сообщили правоохранители корреспонденту 76.RU.

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Пожар Погиб ребенок МЧС
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