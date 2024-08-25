«Мать не подпускали к скорой»: появились подробности гибели 7-летнего мальчика в пожаре

В пожере в Ярославле погиб 7-летний ребенок Источник: Живой Ярославль / Vk.com











Очевидцы рассказали подробности пожара на Автозаводской улице в Ярославле, где погиб 7-летний мальчик. ЧП произошло 24 августа около 21 часа. Загорелась квартира на 4 этаже пятиэтажки. Местные жители говорят, что в ней обитали асоциальные личности. Что стало причиной возгорания, пока точно не известно.

Погибший мальчик с семьей жил этажом выше. Туда пошел весь жар и дым. В момент ЧП в квартире был сам ребенок, его старший брат, бабушка и отец. В соцсетях появилось видео, как семья на пятом этаже мечется в окнах.

Видео момента ЧП Источник: Подслушано в Ярославле / T.me

— Почему сразу не вышли, когда только пожар начался? Видимо, уже спать ложились, не успели. А потом все дымом затянуло, — говорят соседи.

Когда на помощь пришли пожарные, люди уже надышались угарным газом.

— Старший сын сам вышел. Бабушка и отец больше пострадали — их увезли в больницу. Мужчина был после инсульта, плохо ходил. А младшего ребенка вынесли уже без сознания. Его очень долго пытались откачать врачи скорой помощи, но безуспешно, — рассказали порталу 76.RU жители дома.

По словам соседей, мать погибшего ребенка была на работе. Когда произошло несчастье, она примчалась к дому.

— Мать ходила около машины скорой, но ее не пускали внутрь, требовали отойти. Она долго кричала, успокоиться не могла, — говорят очевидцы.

Сейчас обстоятельства трагедии проверяют сотрудники регионального Следственного комитета и прокуратуры Ленинского района Ярославля.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, использовании муниципального имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

После тушения пожара квартиры по стояку, где горело, оказались залиты водой. Люди говорят, что газа и света у них в подъезде не было всю ночь.

— Электричество дали только утром 25 августа. А газовую службую должны прислать только в понедельник, — рассказали жители подъезда.

При этом по словам людей, власти особо не помогли им.

— Администрация предложила общежитие. Но там и мебели нет, как я поняла, — говорит одна из жительниц дома.