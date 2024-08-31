«Она нас измучила»: жители пятиэтажки в Ярославле, где погиб ребенок, рассказали, что было до трагедии

У дома уже появился мемориал с детскими игрушками и трогательной подписью Источник: Кирилл Поверинов











Если подойти к пятиэтажке № 105 на Автозаводской улице в Ярославле ближе чем на пять метров, начинают слезиться глаза. Гарь дерет горло.

24 августа 2024 года здесь произошел пожар, который унес жизнь ребенка. Семилетний Алёша (имя изменено. — Прим. ред.) должен был пойти в первый класс, но ему не суждено было примерить школьную форму и подарить цветы первой учительнице. Последние мгновения своей короткой жизни он провел в задымленной квартире, объятой языками пламени. И остальные жильцы дома винят в этом единственного человека — соседку, которая долгие месяцы не давала им покоя.

Обугленный балкон напоминает о трагедии в пятиэтажке Источник: Кирилл Поверинов











«У них были такие лица, что страшно из подъезда выходить»

Домофон в подъезде № 1, где произошел пожар, не работает, но дверь закрыта. Жильцы заперли ее, потому что после случившегося в подъезд то и дело шмыгает «не пойми кто». Соседи говорят — идут в ту самую квартиру, где началось возгорание.

О ее хозяйке соседи отзываются нелестно. По их словам, там обитает Елизавета (имя изменено. — Прим. ред.). На вид ей около 40 лет. Люди говорят: из квартиры часто доносился шум, громкие звуки от тусовок.

— Сейчас квартира стоит открытая, и там ходят по ночам. И днем ходят. Кто ходит? А кто пойдет проверять-то? Вы поднимитесь, посмотрите. Дверь-то открыта. Туда по ночам друзья ее ходят, — возмущенно всплеснули руками жительницы дома, судачившие на лестничной клетке. — Мы заходили в подъезд, страшно было из квартиры выходить. А теперь там до сих пор открыто. Мы уже не знаем, к кому обращаться.

Окна в подъезде открыты, люди пытаются проветрить дом Источник: Кирилл Поверинов











Женщины рассказали, что им и до пожара было тревожно, когда к соседке приходили неизвестные люди. По словам жильцов, они выглядели устрашающе и не всегда адекватно, заходили в квартиру Елизаветы и быстро выходили оттуда. Иногда кричали, ругались. Одна женщина рассказала, что во время очередной драки в подъезде ей сломали почтовый ящик.

— Кто на них полицию вызывать будет? С такими лицами заходили в подъезд, страшно было из квартиры выходить, — кивнула в сторону окна пенсионерка.

В подъезде до сих пор стоит запах гари Источник: Кирилл Поверинов











О семье, в которой воспитывали маленького Алёшу, соседи говорят, положив руку на сердце и сочувственно вздыхая. По их словам, там жили четыре человека: мать, отец, их взрослый сын и семилетний Алёша. Их квартира располагается на пятом этаже, прямо над той, где живет Елизавета.

— Там нормальная хорошая семья. У отца проблемы со здоровьем, бабушка постоянно приходила и с ним гуляла, и с мальчиком [Алёшей], — рассказали соседки.

На лестничных клетках лежит мусор и видны разводы. Во время пожара всё было залито водой Источник: Кирилл Поверинов











По словам соседок, бабушка мальчика приходила, когда его мама была на работе. Также было и 24 августа. Около восьми вечера, когда начался пожар, в квартире было четыре человека: отец Алёши, его брат, бабушка и сам мальчик.

— Мама была на работе. Она двое суток работала по 12 часов, а двое отдыхала. У них один сын старший, ему около 30 лет, а Алёша помладше был, — рассказали соседки.

На одном из подоконников лежат детские игрушки Источник: Кирилл Поверинов











Огонь заметил прохожий

В роковой вечер жители пятиэтажки спокойно занимались будничными делами. В какой-то момент они услышали грохот — это прохожий, заметивший языки пламени на балконе четвертого этажа, пришел предупредить всех о пожаре и стучался во все двери.

— Я еще, когда на всех вытурили на улицу, говорила: «Большое вам спасибо». Он кричал: «Выходите, сейчас может газ взорваться». Мы поэтому все и вылетели: кто в чем, — вспоминают женщины.

Началась суматоха. Люди выбегали из квартир полураздетыми, к дому стянулись пожарные машины, завизжали сирены. Зеваки снимали происходящее на видео с эмоциональными комментариями, записи вмиг разлетелись по социальным сетям.

— Тут были и полиция, и МЧС, и скорая. Я всю ночь вместо того, чтобы черпать воду, интервью давала. Воды была куча, соседка потом из квартиры 30 ведер вынесла, — рассказала жительница дома.

Пламя полыхало на два этажа Источник: Читатель 76.RU

Спасатели сообщали, что по официальной информации было спасено четыре человека. Вероятно, речь как раз шла о семье с пятого этажа. Соседи говорят, бабушку и Алёшу из задымленной квартиры пожарные выносили на руках.

— Оттуда всех вынесли. Алёшку тоже… Их одновременно с бабушкой выносили. Ладно пожар, ладно мы все пострадали. Но ребенок-то? Страшно. Семь лет ребенку, она его в школу собирала. Мама-то у него труженица, детей на море возила. Очень хорошая семья. Она с работы в тот вечер прибежала, кричала: «У меня же там мать и ребенок». Если бы дома никого не было… Сгорела бы квартира, но ребенок был бы жив. А время-то девятый час было. Они ребенка спать укладывали, к режиму приучали, в школу же скоро. Это ужас, конечно, — еще одна соседка семьи с состраданием покачала головой.

Стены и перила в подъезде до сих пор покрыты копотью Источник: Кирилл Поверинов











Сейчас квартира, где жила семья, пустует. По словам соседей, после трагедии им пришлось переехать к родственникам в Брагино. Алёшина бабушка во время пожара надышалась дымом, ее сразу отправили в больницу.

После трагедии соседи по дому собрали деньги, чтобы отдать семье и помочь с похоронами мальчика.

— Похороны-то дорогие. А тут ребенок погиб. Конечно, помощь собрали, какую могли. Везде же так принято, — вздохнула одна из жительниц дома.

После трагедии к дому стали нести игрушки и конфеты в память об Алёше Источник: Кирилл Поверинов











«Нехорошая квартира»

Еще одна соседка рассказала, что в момент возгорания ее не было дома. О случившемся ей сообщили по телефону. Когда она примчалась к пятиэтажке, огонь уже вовсю полыхал.

Она подтвердила слова других жильцов дома. В квартире Елизаветы часто было беспокойно. По ее словам, в квартиру соседки часто приходили люди сомнительного вида, а потом быстро спускались на улицу. Иногда оставались внутри квартиры.

— Эта квартира была нехорошей изначально. Сначала выпивали, а потом захотели легких денег, видимо. Потому что выглядела она [Елизавета] очень плохо, а потом похорошела. На такси ездила. Они ходили к ней, днем и ночью, — рассказала Евгения.

Соседи устали от вечных гулянок, но сделать ничего не могли Источник: Кирилл Поверинов











В квартире на четвертом этаже выбиты окна Источник: Кирилл Поверинов











По словам женщины, бедлам давно стал обыденностью для жильцов пятиэтажки.

— Тут поначалу ее дочь жила. Молоденькая, совершенно. Ей было около 25 лет. Потом мы услышали, что она умерла. Когда ее не стало, сюда ее мать переехала. Тут всегда днем и ночью посиделки были. Все уже не обращали внимания. Единственное, сосед пытался бороться с ней. Но толку не было. Видите, у нас стекла выбиты в подъезде. А сейчас очень страшно от того, что дверь в ее квартиру не закрыта, — Евгения передернула плечами.

Дверь в квартиру Елизаветы была подперта деревяшкой. При желании туда действительно может зайти кто захочет Источник: Кирилл Поверинов











Стены квартиры обуглены Источник: Кирилл Поверинов











Всё, что было внутри, превратилось в пепелище Источник: Кирилл Поверинов











Еще одна жительница дома, услышав имя Елизаветы, нахмурила брови и воскликнула:

— Я настрадалась от них вот так, — пенсионерка провела рукой по горлу. — Пытались мы жаловаться, все по нолям. Везде писали. Она человек без моральных принципов. Даже говорить противно. У нас в подъезде-то пенсионеры и с семьями. У нас же подъезд-то спокойный. Она одна житья никому не давала. Домофон сломали те, кто к ней ходили. У них до четырех утра кавардак, а людям на работу.

Теперь подъезду требуется ремонт Источник: Кирилл Поверинов











Из-за пожара газовую трубу перекрыли Источник: Кирилл Поверинов











Женщина рассказала, что спустя четыре дня после пожара часть подъезда жила без электричества и газа. У многих затопило квартиры во время тушения. Люди выносили воду ведрами.

— Нас запустили около четырех утра. В маневренное жилье никто не поехал. А зачем? Говорят, там даже кроватей не было. У нас второй-то этаж весь поплыл, все пострадали абсолютно. Она [Елизавета] одна на весь подъезд и такой кавардак! Люди без газа сидят, хлеб и воду едим. Все думают, что ее посадят.

Обои отсырели Источник: Кирилл Поверинов











У одной из жительниц пошел насмарку свежий ремонт Источник: Кирилл Поверинов











Квартиры многих, действительно, пострадали. Дотекло даже до первого этажа. Но на компенсации люди даже не надеются.

— Знали все, что здесь неблагополучная квартира. Уже были готовы обращаться в полицию. Но поначалу кто боялся, кто чего… Тут бутылки под балконом валялись. Раньше в домофон звонили, я поначалу открывала, а потом мне соседи сказали, что не стоит. И я перестала. Раньше то в 12 ночи могли прийти, позвонить. Времени три часа ночи, а под окном орут: «Лиза, Лиза». Она им из окна скидывала пакетики, я их сама видела. И в окно видела: девушка довольная, радостная, стоит, прыгает. Ну и вот, итог, — рассказала соседка Елизаветы с первого этажа. У нее в квартире после случившегося стали отходить обои и вздулась мебель. Но сама она считает, что отделалась малой кровью.

Люди пытаются хоть как-то наладить быт Источник: Кирилл Поверинов











Напоследок одна из жительниц дома горестно вздохнула:

— Время-то быстро идет. Семья в Брагино уехала, жалко их.

А мы все сидим в этом развале, и будем жить вечно, похоже. С выбитыми стеклами и открытыми дверями. Жительница пятиэтажки на Автозаводской

Уже была судима

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Некоторые жильцы дома сообщали, что после случившегося Елизавету задержали. Но инсайдер 76.RU пояснил, что с делом о пожаре это связано не было.

— Она была судима и должна была отмечаться в полиции, а также находиться ночью дома. На нее был составлен административный протокол именно по этому вопросу, за несоблюдение режима. К тому делу это отношения не имеет, — рассказал наш собеседник.

Ранее жильцы дома сообщали, что обращались в полицию по поводу шумной соседки. В правоохранительных органах порталу 76.RU эту информацию подтвердили.

— Сотрудниками полиции проводились проверочные мероприятия, принимались решения в соответствии с действующим законодательством, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Люди надеются, что смогут хоть немного пожить спокойно Источник: Кирилл Поверинов









