Под Ярославлем грузовик снес 16-летнюю девушку

Девушка угодила под колеса автомобиля Источник: УМВД России по Ярославской области











В Ярославском районе 16-летняя девушка попала под колеса грузовика. ДТП произошло на 5 километре дороги «Ярославль-Тутаев» около полудня 13 августа.

По предварительной информации, авария случилась на пешеходном переходе. Судя по фото, опубликованном правоохранителями, на этом участке нет светофора, а рядом расположена остановка общественного транспорта.

В момент, когда подросток переходила дорогу, на нее наехал грузовик «ГАЗ», за рулем которого был 54-летний водитель. К счастью, девушка выжила, но получила травмы. Ей понадобилась помощь медиков, приехавшая на место аварии скорая помощь доставила ее в больницу.

— Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.