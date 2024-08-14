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Происшествия Под Ярославлем грузовик снес 16-летнюю девушку

Под Ярославлем грузовик снес 16-летнюю девушку

Подробности о ДТП рассказали в полиции

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3 комментария
Девушка угодила под колеса автомобиля

В Ярославском районе 16-летняя девушка попала под колеса грузовика. ДТП произошло на 5 километре дороги «Ярославль-Тутаев» около полудня 13 августа.

По предварительной информации, авария случилась на пешеходном переходе. Судя по фото, опубликованном правоохранителями, на этом участке нет светофора, а рядом расположена остановка общественного транспорта.

В момент, когда подросток переходила дорогу, на нее наехал грузовик «ГАЗ», за рулем которого был 54-летний водитель. К счастью, девушка выжила, но получила травмы. Ей понадобилась помощь медиков, приехавшая на место аварии скорая помощь доставила ее в больницу.

— Сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

В полиции водителям напомнили, что перед пешеходным переходом следует притормаживать. Также в ГАИ рекомендуют выбирать скорость исходя из погоды и состояния дороги.

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Комментарии
4
280346858
14 августа 2024, 12:09
а почему ГАИ не призывает пешеходов выполнять ПДД и вертеть головой?
Гость
14 августа 2024, 12:13
Пешеход! Выполняй ПДД! Переходи только после того как автомобиль остановился!
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