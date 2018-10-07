Мальчик погиб, выпив водки, и смертельное ДТП на трассе: топ-5 самых громких происшествий за неделю

Эта наделя стала трагической в Ярославле — гибель детей, смертельные аварии... От нелепой случайности до социальной проблемы — смотрите обзор самых громких происшествий недели.

1. Летел под 200. В ДТП с «Мицубиши» пострадал ребёнок

Машину занесло из правой полосы

Одна из самых обсуждаемых аварий недели. На Московском проспекте перевернулась иномарка. Пострадал мужчина и ехавший с ним ребенок. Резонанс ДТП вызвало, когда появилось видео — обсуждают, как гнал воитель машины.

2. Школьник умер, выпив водки

Мама до сих пор не верит в гибель сына

Страшная история. 12-летний мальчик умер после того, как выпил с друзьями водки и надышался газом из зажигалки. Страшно ещё и от того, что, когда мы проводили расследование случившегося и опрашивали его друзей, дети спокойно говорили: «Ну да, выпил водки. А что такого?»

3. Подросток разбился, выпав из окна

Мальчика спасти не удалось

Ещё одна трагедия — во Фрунзенском районе. 17-летний парень выпал из окна дома и погиб. Что рассказали его друзья.

4. Смертельное ДТП в Рыбинске

Машину смяло, как консервную банку

Столкновение двух машин было такой силы, что один из автомобилей перевернулся. Мужчина умер еще до приезда скорой. Подробности ДТП.

5. Пропавшую женщину нашли мёртвой

Женщина решилась на отчаянный шаг

Почти неделю искали в Ярославской области пропавшую Оксану Кириллову. К сожалению, молодую женщину нашли мёртвой. Подробности трагической истории.