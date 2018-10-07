Мальчик погиб, выпив водки, и смертельное ДТП на трассе: топ-5 самых громких происшествий за неделю
Эта наделя стала трагической в Ярославле — гибель детей, смертельные аварии... От нелепой случайности до социальной проблемы — смотрите обзор самых громких происшествий недели.
1. Летел под 200. В ДТП с «Мицубиши» пострадал ребёнок
Одна из самых обсуждаемых аварий недели. На Московском проспекте перевернулась иномарка. Пострадал мужчина и ехавший с ним ребенок. Резонанс ДТП вызвало, когда появилось видео — обсуждают, как гнал воитель машины.
2. Школьник умер, выпив водки
Страшная история. 12-летний мальчик умер после того, как выпил с друзьями водки и надышался газом из зажигалки. Страшно ещё и от того, что, когда мы проводили расследование случившегося и опрашивали его друзей, дети спокойно говорили: «Ну да, выпил водки. А что такого?»
3. Подросток разбился, выпав из окна
Ещё одна трагедия — во Фрунзенском районе. 17-летний парень выпал из окна дома и погиб. Что рассказали его друзья.
4. Смертельное ДТП в Рыбинске
Столкновение двух машин было такой силы, что один из автомобилей перевернулся. Мужчина умер еще до приезда скорой. Подробности ДТП.
5. Пропавшую женщину нашли мёртвой
Почти неделю искали в Ярославской области пропавшую Оксану Кириллову. К сожалению, молодую женщину нашли мёртвой. Подробности трагической истории.