ДТП произошло в час пик

В сети появилось видео сегодняшнего ДТП на Московском проспекте, где иномарка, врезавшись в бордюр, перевернулась несколько раз.



«Мицубиси-Лансер» ехал на достаточно большой скорости в правой полосе, как вдруг маршрутка, которая ехала посередине, начала смещаться вправо. Возможно, это и смутило водителя иномарки. Он повернул руль вправо, но явно не рассчитал. Машину занесло, она врезалась в бордюр и перевернулась.



— С какой же скоростью ехал водитель «Мицубиси»? — спрашивают пользователи соцсетей.



По рассказам очевидцев, машина двигалась под 200 километров в час.



В салоне иномарки находился ребёнок. Ему, а также водителю, потребовалась медицинская помощь.

