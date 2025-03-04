В Ярославской области ввели новую льготу по оплате электричества: кому она положена

В Ярославле поменялись диапазоны потребления электричества Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области изменили диапазоны потребления электроэнергии для жителей обычных и садовых домов, у которых нет газа и установлены электроплиты. Данное решение 28 февраля приняло региональное Министерство тарифного регулирования. А действовать новая норма начнет задним числом с 1 января.

Как было

С 2024 года в России введены диапазоны потребления электроэнергии. Другими словами это объемы электричества, которые вы нажигаете в месяц. Для каждого диапазона установлен свой тариф — цена электроэнергии. Чем меньше человек нажигает света, там дешевле для него будет обходиться электроэнергия. Экономить получится не только на объеме потребления ресурса, но и на его стоимости.

— Новые правила были призваны пресечь «скрытое» коммерческое потребление энергоресурса (например, майнинг или нелегальный бизнес), а также поддержать энергоэффективное потребление электроэнергии добросовестных потребителей, — пояснили в «ТНС энерго Ярославль».

С 1 января 2025 года в Ярославской области, как и в других регионах России, границы диапазонов изменили — сдвинули в меньшую сторону. Соответственно часть людей, которые в прошлом году платили за электроэнергию по низким тарифам, стали платить по более высоким.

С 1 января 2025 года диапазоны потребления электроэнергии стали следующие:

первый: до 3900 кВт·ч в месяц (в 2024 году он составлял до 5000 кВт·ч в месяц);

второй: от 3901 до 6000 кВт·ч в месяц (в 2024 году было от 5001 до 12 000 кВт·ч в месяц);

третий: от 6001 кВт·ч в месяц (в 2024 году было от 12 001 кВт·ч в месяц).

Что изменилось

Из-за жалоб жителей домов, которые вынуждены зимой пользоваться электроотоплением и соответственно платить за это баснословные суммы, правительство РФ распорядилось изменить диапазоны для такого жилья на время отопительного периода — с октября по апрель.

В Ярославской области диапазоны стали следующие:

первый: до 7020 кВт·ч в месяц;

второй: от 7021 до 10800 кВт·ч в месяц;

третий: от 10801 кВт в месяц.

Теперь жители, попавшим в указанную выше категорию, вправе требовать перерасчет за январь и февраль.

— Поставщик обязан выполнить перерасчет в зависимости от новых диапазонов. Перерасчет выполняется при предъявлении потребителем поставщику обосновывающих документов о наличии электроотопления и отсутствии газификации или иные документы, — сообщили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.

В ближайшее время «ТНС энерго Ярославль» должно разъяснить порядок обращений граждан по вопросу начисления платы за свет по новым правилам и перерасчета.

Повысятся тарифы

Вместе с введением льгот для жителей негазифицированного жилья, которые можно считать хорошей новостью, в 2025 году всех ярославцев ждет и плохая — повышение тарифов с 1 июля. Расценки за свет увеличатся до следующих размеров:

Для городского населения с газовыми плитами:

5,57 рубля за кВт·ч для первого диапазона (сейчас 4,95 рубля за кВт·ч);

9,26 рубля за кВт·ч для второго диапазона (сейчас 6,19 рубля за кВт·ч);

11,40 рубля за кВт·ч для третьего диапазона (сейчас 10,39 рубля за кВт·ч).

Для сельских жителей и городского населения с электроплитами: