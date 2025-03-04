В Ярославской области ввели новую льготу по оплате электричества: кому она положена

В Ярославской области изменили диапазоны потребления электроэнергии для жителей обычных и садовых домов, у которых нет газа и установлены электроплиты. Данное решение 28 февраля приняло региональное Министерство тарифного регулирования. А действовать новая норма начнет задним числом с 1 января.
Как было
С 2024 года в России введены диапазоны потребления электроэнергии. Другими словами это объемы электричества, которые вы нажигаете в месяц. Для каждого диапазона установлен свой тариф — цена электроэнергии. Чем меньше человек нажигает света, там дешевле для него будет обходиться электроэнергия. Экономить получится не только на объеме потребления ресурса, но и на его стоимости.
— Новые правила были призваны пресечь «скрытое» коммерческое потребление энергоресурса (например, майнинг или нелегальный бизнес), а также поддержать энергоэффективное потребление электроэнергии добросовестных потребителей, — пояснили в «ТНС энерго Ярославль».
С 1 января 2025 года в Ярославской области, как и в других регионах России, границы диапазонов изменили — сдвинули в меньшую сторону. Соответственно часть людей, которые в прошлом году платили за электроэнергию по низким тарифам, стали платить по более высоким.
С 1 января 2025 года диапазоны потребления электроэнергии стали следующие:
первый: до 3900 кВт·ч в месяц (в 2024 году он составлял до 5000 кВт·ч в месяц);
второй: от 3901 до 6000 кВт·ч в месяц (в 2024 году было от 5001 до 12 000 кВт·ч в месяц);
третий: от 6001 кВт·ч в месяц (в 2024 году было от 12 001 кВт·ч в месяц).
Что изменилось
Из-за жалоб жителей домов, которые вынуждены зимой пользоваться электроотоплением и соответственно платить за это баснословные суммы, правительство РФ распорядилось изменить диапазоны для такого жилья на время отопительного периода — с октября по апрель.
В Ярославской области диапазоны стали следующие:
первый: до 7020 кВт·ч в месяц;
второй: от 7021 до 10800 кВт·ч в месяц;
третий: от 10801 кВт в месяц.
Теперь жители, попавшим в указанную выше категорию, вправе требовать перерасчет за январь и февраль.
— Поставщик обязан выполнить перерасчет в зависимости от новых диапазонов. Перерасчет выполняется при предъявлении потребителем поставщику обосновывающих документов о наличии электроотопления и отсутствии газификации или иные документы, — сообщили в Министерстве тарифного регулирования Ярославской области.
В ближайшее время «ТНС энерго Ярославль» должно разъяснить порядок обращений граждан по вопросу начисления платы за свет по новым правилам и перерасчета.
Повысятся тарифы
Вместе с введением льгот для жителей негазифицированного жилья, которые можно считать хорошей новостью, в 2025 году всех ярославцев ждет и плохая — повышение тарифов с 1 июля. Расценки за свет увеличатся до следующих размеров:
Для городского населения с газовыми плитами:
5,57 рубля за кВт·ч для первого диапазона (сейчас 4,95 рубля за кВт·ч);
9,26 рубля за кВт·ч для второго диапазона (сейчас 6,19 рубля за кВт·ч);
11,40 рубля за кВт·ч для третьего диапазона (сейчас 10,39 рубля за кВт·ч).
Для сельских жителей и городского населения с электроплитами:
3,90 рубля за кВт·ч для первого диапазона (сейчас 3,47 рубля за кВт·ч);
9,26 рубля за кВт·ч для второго диапазона (сейчас 4,33 рубля за кВт·ч);
11,40 рубля за кВт·ч для третьего диапазона (сейчас 7,22 рубля за кВт·ч).