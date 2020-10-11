Куда звонить, если человека госпитализировали с коронавирусом: телефоны всех COVID-больниц

Последние дни количество заболевших в Ярославской области стремительно растёт. За прошедшие сутки тест на коронавирус дал положительный результат ещё у 77 человек.



На сегодняшний день в больницах области находятся 870 человек. Из них с подтверждённым диагнозом — 324 пациента, и с признаками COVID-19 — 546.