Куда звонить, если человека госпитализировали с коронавирусом: телефоны всех COVID-больниц

Последние дни количество заболевших в Ярославской области стремительно растёт. За прошедшие сутки тест на коронавирус дал положительный результат ещё у 77 человек.
На сегодняшний день в больницах области находятся 870 человек. Из них с подтверждённым диагнозом — 324 пациента, и с признаками
В Ярославле еще весной под больных коронавирусом переоборудовали госпиталь ветеранов, третью больницу и больницу Семашко, также больных коронавирусом принимают в центральных районных больницах. При этом жителя Ярославля, заразившегося
— Это зависит от ситуации с наличием свободных мест, — объяснили в департаменте здравоохранения Ярославской области.
Куда звонить, если вашего родственника увезли в ковид-больницу
Инфекционная клиническая больница, Ярославль, проспект Октября, 54. Приёмное отделение:
Госпиталь ветеранов войн, Ярославль, улица Угличская, 40. Приёмное отделение:
Городская больница № 3, Ярославль, улица Маяковского, 61. Приёмное отделение:
Больница имени Семашко, Ярославль, улица Гагарина, 12. Приёмное отделение:
Ярославская ЦРБ, деревня Карабиха, улица Больничный городок, 1а. Секретарь:
Большесельская ЦРБ (10 коек), село Большое Село, улица Челюскинцев, 1в. Приёмное отделение:
Борисоглебская ЦРБ (20 коек), посёлок Борисоглебский, улица Красноармейская, 23а. Приёмный покой:
Гаврилов-Ямская ЦРБ (75 коек), город Гаврилов-Ям, улица Северная, 5а. Приёмный покой:
Даниловская ЦРБ (20 коек), город Данилов, улица Карла Маркса, 64. Приёмное отделение:
Некоузская ЦРБ (20 коек), село Новый Некоуз, Больничный переулок, 5. Приёмная главврача:
Пречистенская ЦРБ (20 коек), посёлок Пречистое, Некрасова, 15. Приёмное отделение:
Некрасовская ЦРБ (20 коек), рабочий поселок Некрасовское, Набережная улица, 46. Приёмное отделение:
Ростовская ЦРБ (20 коек), город Ростов, улица Фрунзе, 31. Приёмная главврача:
Горячая линия по коронавирусу
В Ярославской области с 08:00 до 19:00 работает горячая линия по всем вопросам о