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Куда звонить, если человека госпитализировали с коронавирусом: телефоны всех COVID-больниц

Публикуем адреса и контактные данные приёмного покоя клиник в Ярославле и области

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Сейчас в больницах области находятся 870 человек с подтверждённым коронавирусом и признаками болезни

Сейчас в больницах области находятся 870 человек с подтверждённым коронавирусом и признаками болезни

Последние дни количество заболевших в Ярославской области стремительно растёт. За прошедшие сутки тест на коронавирус дал положительный результат ещё у 77 человек.

На сегодняшний день в больницах области находятся 870 человек. Из них с подтверждённым диагнозом — 324 пациента, и с признаками COVID-19 — 546.

В Ярославле еще весной под больных коронавирусом переоборудовали госпиталь ветеранов, третью больницу и больницу Семашко, также больных коронавирусом принимают в центральных районных больницах. При этом жителя Ярославля, заразившегося COVID-19, могут увезти в одну из районных больниц, если в остальных клиниках нет мест.

— Это зависит от ситуации с наличием свободных мест, — объяснили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Куда звонить, если вашего родственника увезли в ковид-больницу

СЮЖЕТ

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Инфекционная клиническая больница, Ярославль, проспект Октября, 54. Приёмное отделение: (4852) 73-94-69.

Госпиталь ветеранов войн, Ярославль, улица Угличская, 40. Приёмное отделение: (4852) 32-30-18.

Городская больница № 3, Ярославль, улица Маяковского, 61. Приёмное отделение: (4852) 59-11-41.

Больница имени Семашко, Ярославль, улица Гагарина, 12. Приёмное отделение: (4852) 44-27-37.

Ярославская ЦРБ, деревня Карабиха, улица Больничный городок, 1а. Секретарь: (4852) 43-42-42.

Большесельская ЦРБ (10 коек), село Большое Село, улица Челюскинцев, 1в. Приёмное отделение: (48542) 2-12-27.

Борисоглебская ЦРБ (20 коек), посёлок Борисоглебский, улица Красноармейская, 23а. Приёмный покой: (48539) 2-13-70.

Гаврилов-Ямская ЦРБ (75 коек), город Гаврилов-Ям, улица Северная, 5а. Приёмный покой: (48534) 2-08-03.

Даниловская ЦРБ (20 коек), город Данилов, улица Карла Маркса, 64. Приёмное отделение: (48538) 5-24-48.

Некоузская ЦРБ (20 коек), село Новый Некоуз, Больничный переулок, 5. Приёмная главврача: (48547) 2-15-85.

Пречистенская ЦРБ (20 коек), посёлок Пречистое, Некрасова, 15. Приёмное отделение: (48549) 2-13-09.

Некрасовская ЦРБ (20 коек), рабочий поселок Некрасовское, Набережная улица, 46. Приёмное отделение: (48531) 4-16-83.

Ростовская ЦРБ (20 коек), город Ростов, улица Фрунзе, 31. Приёмная главврача: (48536) 7-54-93.

Горячая линия по коронавирусу

В Ярославской области с 08:00 до 19:00 работает горячая линия по всем вопросам о COVID-19: (4852) 73-80-60, (4852) 73-83-33.

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