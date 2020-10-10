10 октября суббота
СЕЙЧАС +14°С
usd 77.03
eur 90.72
Тема дняСледы зубов на теле: стая собак нападает на детей

Все новости

Все новости

Осенний антирекорд: в Ярославской области стремительно растёт количество заражённых коронавирусом

Обновлённые цифры по распространению COVID-19 на утро 10 октября

2 389
9Обсудить

Поделиться

В больницах области лежат 870 пациентов с коронавирусом и типичными для вируса симптомами

В больницах области лежат 870 пациентов с коронавирусом и типичными для вируса симптомами

В Ярославской области осенний антирекорд по заражённым коронавирусом

В Ярославской области новый антирекорд осени по количеству заболевших. Уже четвёртый день цифры по заразившимся стремительно растут. Сегодня, по данным проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России, в Ярославской области COVID-19 подтвердили ещё у 77 человек.

— Летальных случаев за сутки нет, выздоровело 109 человек, — рассказали в федеральном оперштабе. — Всего с начала эпидемии коронавирусом в Ярославской области заболели 9 214 человек, выздоровело — 8 639 человек, 48 человек скончались.

— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 870 пациентов: 324 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 546 с типичной клиникой COVID-19, — рассказали в региональном оперштабе.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 12 846 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3338 (26,0%) без клинических проявлений.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!