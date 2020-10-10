Осенний антирекорд: в Ярославской области стремительно растёт количество заражённых коронавирусом

В Ярославской области новый антирекорд осени по количеству заболевших. Уже четвёртый день цифры по заразившимся стремительно растут. Сегодня, по данным проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России, в Ярославской области COVID-19 подтвердили ещё у 77 человек.

— Летальных случаев за сутки нет, выздоровело 109 человек, — рассказали в федеральном оперштабе. — Всего с начала эпидемии коронавирусом в Ярославской области заболели 9 214 человек, выздоровело — 8 639 человек, 48 человек скончались.