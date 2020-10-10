Осенний антирекорд: в Ярославской области стремительно растёт количество заражённых коронавирусом

В Ярославской области осенний антирекорд по заражённым коронавирусом
В Ярославской области новый антирекорд осени по количеству заболевших. Уже четвёртый день цифры по заразившимся стремительно растут. Сегодня, по данным проектного офиса Информационного центра по коронавирусу в России, в Ярославской области COVID-19 подтвердили ещё у 77 человек.
— Летальных случаев за сутки нет, выздоровело 109 человек, — рассказали в федеральном оперштабе. — Всего с начала эпидемии коронавирусом в Ярославской области заболели 9 214 человек, выздоровело — 8 639 человек, 48 человек скончались.
— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 870 пациентов: 324 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 546 с типичной клиникой COVID-19, — рассказали в региональном оперштабе.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 12 846 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3338 (26,0%) без клинических проявлений.