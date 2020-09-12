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В Ярославской области резко выросло количество госпитализированных с COVID-19

Особенно заметный скачок произошел за последние две недели

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В Ярославской области растет количество госпитализированных с коронавирусом

В Ярославской области растет количество госпитализированных с коронавирусом

В Ярославской области выросло количество госпитализированных с COVID-19

Количество больных, госпитализированных в больницы Ярославской области с диагнозом COVID-19, за месяц выросло почти в полтора раза. 12 августа в состоянии, требующем помощи врачей стационара, находилось 292 человека, 12 сентября — уже 413 человек. Рост — на 121 человека. Из них количество тех, у кого был выявлен коронавирус, выросло с 81 до 155 человек, а количество тех, у кого пока просто симптомы, выросло с 211 до 258 человек. Особенно резкий скачок произошел в последние две недели — плюс 88 человек.

— На карантине сейчас находится 2221 человек, контактировавший с заболевшими, — добавили в региональном оперштабе.

Напомним, за последние сутки в Ярославской области выявили 44 новых больных коронавирусом.

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