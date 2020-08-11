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Заболевших всё больше: оперштаб выдал статистику по коронавирусу в Ярославской области 11 августа

Актуальные данные по COVID-19 в регионе

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В России число заражений пошло на снижение. В Ярославской области — нет

В России число заражений пошло на снижение. В Ярославской области — нет

В Ярославской области число заражённых коронавирусом выросло на 39

В России впервые с 23 апреля за сутки зарегистрировано меньше пяти тысяч заболевших (4945). В Ярославской области снижения в заболеваемости не заметно с начала июля. На утро 11 августа зарегистрировано ещё 39 положительных результатов тестов на COVID-19. Выздоровели за сутки 32 пациента.

— С начала пандемии в Ярославской области коронавирус подтвердился у 6462 человек, выздоровели 5783 и 31 человек умер, — сообщает официальную статистику Информационный центр по коронавирусу в России.

Распространение инфекции по региону выглядит так:

  • Ярославль - 3182 случаев заражения;
  • Рыбинск – 910;
  • Ростовский МР - 336;
  • Ярославский МР - 322;
  • Тутаевский МР - 280;
  • Переславский городской округ - 275;
  • Гаврилов-Ямский МР – 240;
  • Рыбинский МР - 191;
  • Борисоглебский МР - 146;
  • Угличский МР - 131;
  • Некрасовский МР - 118;
  • Большесельский МР - 84;
  • Пошехонский МР - 77;
  • Даниловский МР - 59;
  • Некоузский МР – 56;
  • Первомайский МР - 18;
  • Мышкинский МР – 16;
  • Брейтовский МР – 13;
  • Любимский МР – 8.

За минувшие сутки, несмотря на снижение числа заболевших, по стране зафиксирован всплеск смертей — 130 человек скончались непосредственно от инфекции. Кроме того, велик список тех, кого не включили в официальную статистку смертности, несмотря на то, что люди погибали спустя короткое время после заражения COVID-19.

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