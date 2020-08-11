Заболевших всё больше: оперштаб выдал статистику по коронавирусу в Ярославской области 11 августа

В России впервые с 23 апреля за сутки зарегистрировано меньше пяти тысяч заболевших (4945). В Ярославской области снижения в заболеваемости не заметно с начала июля. На утро 11 августа зарегистрировано ещё 39 положительных результатов тестов на COVID-19. Выздоровели за сутки 32 пациента .

— С начала пандемии в Ярославской области коронавирус подтвердился у 6462 человек , выздоровели 5783 и 31 человек умер, — сообщает официальную статистику Информационный центр по коронавирусу в России.