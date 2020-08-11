Заболевших всё больше: оперштаб выдал статистику по коронавирусу в Ярославской области 11 августа

В Ярославской области число заражённых коронавирусом выросло на 39
В России впервые с 23 апреля за сутки зарегистрировано меньше пяти тысяч заболевших (4945). В Ярославской области снижения в заболеваемости не заметно с начала июля. На утро
— С начала пандемии в Ярославской области коронавирус подтвердился у
Распространение инфекции по региону выглядит так:
- Ярославль - 3182 случаев заражения;
- Рыбинск – 910;
- Ростовский МР - 336;
- Ярославский МР - 322;
- Тутаевский МР - 280;
- Переславский городской округ - 275;
- Гаврилов-Ямский МР – 240;
- Рыбинский МР - 191;
- Борисоглебский МР - 146;
- Угличский МР - 131;
- Некрасовский МР - 118;
- Большесельский МР - 84;
- Пошехонский МР - 77;
- Даниловский МР - 59;
- Некоузский МР – 56;
- Первомайский МР - 18;
- Мышкинский МР – 16;
- Брейтовский МР – 13;
- Любимский МР – 8.
За минувшие сутки, несмотря на снижение числа заболевших, по стране зафиксирован всплеск смертей — 130 человек скончались непосредственно от инфекции. Кроме того, велик список тех, кого не включили в официальную статистку смертности, несмотря на то, что люди погибали спустя короткое время после заражения COVID-19.