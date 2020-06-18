Каждая история заболевшего коронавирусом человека - уникальна. У этой заразы, несмотря на очевидные симптомы, множество проявлений. 25-летняя Вера из Ярославля попала в Госпиталь ветеранов войн, вызывая скорую помощь из-за невыносимой головной боли. Рассказываем её историю.
Не было даже простуды, но оказались поражены лёгкие
— Поступила я изначально с очень сильной головной болью, было подозрение на менингит. Никаких симптомов пневмонии не было, не было даже простуды, — рассказывает Вера. — В областной больнице сделали компьютерную томографию, которая показала поражение лёгких на 50%. Хирург сказал, что в таком случае меня не может оставить в отделении, и направил в Госпиталь ветеранов. Здесь я нахожусь с 5 июня.
Уже в госпитале пару дней держалась температура не больше 37,5, кашель небольшой начался. При поступлении взяли мазок, через 10 дней пришёл отрицательный результат. Сразу взяли второй и 17 июня - третий. Жду результат.
День и ночь в масках
— В моей палате 4 человека, со мной лежат старые бабушки. У всех разные мазки: кто-то поступил с отрицательным COVID-19, а второй - положительный. У кого-то наоборот. Поэтому мы день и ночь в масках.
Про врачей
— Убирают всё часто, персонал внимательный, несмотря на то, что у них свои заботы (те же костюмы). Несколько раз в день и врач придёт, измерит показатели, узнает, как мы себя чувствуем. Во всём своевременно помогут, если надо, успокоят. Я считаю, что именно эта организованная работа так быстро вернула меня в хорошее состояние.
Про лечение
— Дня за три я встала на ноги в госпитале, все антибиотики прокапаны от и до. Сказали, что если два последних мазка будут отрицательными, то выпишут. Потом уже к терапевту, восстановление займет много времени, болячка непростая. Надо будет пройти обследование и пропить витамины после антибиотиков. Скорее всего, назначат ещё ингаляции.
Как мне объяснили, опасность такого поражения лёгких кроется в том, что нарушается префузия крови в поражённых участках. В результате нарушается насыщение крови кислородом, из-за чего появляется дыхательная недостаточность. Помимо неё при пневмонии выражен интоксикационный синдром, выраженный температурой, головной болью, общим недомоганием.
Где заразилась
— Вот это самый интересный вопрос для меня. Всегда очень строго соблюдала все рекомендации и особо даже не выходила из дома. Мог кто-то и в магазине заразить, в продуктовых, например, никто особо не соблюдает мер безопасности.
К 18 июня в Ярославской области зарегистрировано 4256 заболевших коронавирусной инфекцией, 2037 из них выздоровели, 16 человек - умерли. Это только по официальной статистике. Также ежедневно в ковид-отеделениях находятся около 500 человек, не включённых в статистику. В больницы они попадают с признаками коронавируса.