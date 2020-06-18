Уже в госпитале пару дней держалась температура не больше 37,5, кашель небольшой начался. При поступлении взяли мазок, через 10 дней пришёл отрицательный результат. Сразу взяли второй и 17 июня - третий. Жду результат.

День и ночь в масках

— В моей палате 4 человека, со мной лежат старые бабушки. У всех разные мазки: кто-то поступил с отрицательным COVID-19, а второй - положительный. У кого-то наоборот. Поэтому мы день и ночь в масках.

Про врачей

— Убирают всё часто, персонал внимательный, несмотря на то, что у них свои заботы (те же костюмы). Несколько раз в день и врач придёт, измерит показатели, узнает, как мы себя чувствуем. Во всём своевременно помогут, если надо, успокоят. Я считаю, что именно эта организованная работа так быстро вернула меня в хорошее состояние.

Про лечение

— Дня за три я встала на ноги в госпитале, все антибиотики прокапаны от и до. Сказали, что если два последних мазка будут отрицательными, то выпишут. Потом уже к терапевту, восстановление займет много времени, болячка непростая. Надо будет пройти обследование и пропить витамины после антибиотиков. Скорее всего, назначат ещё ингаляции.