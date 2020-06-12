Как и где можно заразиться коронавирусом: 8 сценариев от эпидемиолога

Эпидемиологи говорят, что пока коронавирус циркулирует в обществе, шанс заразиться в транспорте или магазине все еще сохраняется. Насколько он велик в каждом отдельном случае, знают только специалисты. Эпидемиолог согласилась на условиях анонимности честно ответить нашим коллегам из E1.RU на самые частые вопросы о возможностях заражения, которые сейчас беспокоят почти каждого. Мы публикуем ее ответы.



Можно ли заразиться COVID-19 на работе, если я сижу с больным в одном кабинете?



— В закрытом помещении вероятность заразиться довольно большая. При разговоре, кашле, чихании создается воздушный аэрозоль. Благодаря неподвижности воздуха в закрытом помещении он какое-то время сохраняется, и заразиться можно. Но проветривание, маска и социальная дистанция помогут.

