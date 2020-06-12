Как и где можно заразиться коронавирусом: 8 сценариев от эпидемиолога

Эпидемиологи говорят, что пока коронавирус циркулирует в обществе, шанс заразиться в транспорте или магазине все еще сохраняется. Насколько он велик в каждом отдельном случае, знают только специалисты. Эпидемиолог согласилась на условиях анонимности честно ответить нашим коллегам из E1.RU на самые частые вопросы о возможностях заражения, которые сейчас беспокоят почти каждого. Мы публикуем ее ответы.
Можно ли заразиться COVID-19 на работе, если я сижу с больным в одном кабинете?
— В закрытом помещении вероятность заразиться довольно большая. При разговоре, кашле, чихании создается воздушный аэрозоль. Благодаря неподвижности воздуха в закрытом помещении он какое-то время сохраняется, и заразиться можно. Но проветривание, маска и социальная дистанция помогут.
Можно ли заразиться коронавирусом на улице?
— На улице рассеивание аэрозоля происходит очень быстро. Теоретически ситуация, когда явно больной человек будет чихать и кашлять, стоя на месте и создавая вокруг себя заразный аэрозоль, может быть. У аэрозоля есть две фазы. Первая фаза легкая: он уходит в воздух и какое-то время там висит. Вторая — тяжелая: аэрозоль сразу уходит вниз, на поверхности, и там образуется пленка, от которой можно заразиться.
Но на открытом пространстве аэрозоль быстро рассеется ветром. Поэтому так важна социальная дистанция: не нужно стоять близко друг к другу, чтобы случайно не попасть в такое облако аэрозоля.
Можно ли заразиться, если ты потрогал предмет, на который попали биологические жидкости человека (например, слюна)?
— Вирус, действительно, оседает на поверхностях, и воздушные массы в этом случае уже не спасут. Вирус может оставаться на поручнях, скамейках, перилах, ручках дверей и других предметах и какое-то время там сохраняться. Данные о сохранности вируса на поверхностях у разных авторов различаются, но я для себя выделила временные рамки от 24 до 72 часов. Это касается дерева, пластика, металлических поверхностей.
Но такой временной промежуток будет, если не дезинфицировать поверхности. Поэтому в общественных местах тоже нужно проводить дезинфекцию, чтобы предотвратить заражение. Вирус не нужно демонизировать, с точки зрения дезинфектологии он обычный и при дезинфекции легко разрушается, потому что у него есть липидная оболочка. Дезинфицирующие средства на основе спирта, хлора, перекиси в стандартных концентрациях легко с ним справляются.
В каком случае вирус останется на поверхности?
— Предположим, больной человек гулял по набережной: начихал, накашлял, наплевал на парапет. Когда мы видим что-то мокрое, мы не будем это трогать, а вот когда поверхность высохнет — вполне можем. Представьте, здоровый человек опирается на эти перила, руки у него не защищены перчатками, он их не моет, антисептиком не обрабатывает — и касается лица, например, поправляет очки. В этом случае есть риск заражения. Но тот, кто чихнул или кашлянул, должен быть с серьезными симптомами, а такие обычно сидят дома или лежат в больнице.
Разрушается ли вирус в жаркую погоду?
— Его разрушает ультрафиолет, поэтому яркое солнце будет разрушать вирусы на поверхностях, так же как ультрафиолетовые лампы, которые установлены в больницах, но на Урале солнечных дней мало. В хорошую погоду меньше вероятность заразиться коронавирусом, а когда высокая влажность и отсутствие ультрафиолета, шансов больше.
Если пациент с легкой формой коронавируса чихнул в руку и дотронулся в транспорте до сиденья, может ли здоровый человек заразиться, дотронувшись до этого места?
— Если зараженный человек просто почесал нос, ничего не произойдет, будет какое-то небольшое загрязнение рук, но этого будет недостаточно для заражения другого человека. А вот если он оставит где-то свою слизь, то вероятность уже повысится. Но в общественных местах большинство людей так себя не ведут.
Можно ли заразиться в магазине?
— Нам нужно усвоить, что нельзя прилипать друг к другу. Факел аэрозоля распространяется на расстоянии от двух до четырех метров. Если в магазинах люди будут собираться в кучку, они сами будут создавать эти условия [для заражения].
Что делать, если есть симптомы ОРВИ, но нужно выйти из дома?
— Когда человек болеет, но все-таки нужно выйти (хотя делать этого нельзя), то он должен надеть маску, чтобы хотя бы не распылять вокруг себя аэрозоль. Этой мерой профилактики нужно пользоваться. Если вы чувствуете недомогание или знаете, что были в контакте с больным COVID-19, то проявите социальную ответственность — наденьте маску и соблюдайте дистанцию.