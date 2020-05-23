В Ярославской области стабилизировалось число новых случаев коронавируса за сутки. По данным федерального оперштаба, 23 мая выявили ещё 115 человек. Это больше, чем вчера, но не выше пика, который случился 20 мая (тогда было +135 человек)

— В Ярославской области — +115, всего 2424, новых выздоровевших 49, летальных нет, всего 493 выздоровевших и 13 умерших соответственно, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.