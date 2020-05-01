Ограничения на майские праздники: всё о коронавирусе в Ярославской области - в режиме онлайн

Заявление губернатора
Для тех, кто пропустил, пубикуем заявление губернатора об изменениях в указе, регламентирующих нашу жизнь во время режима повышенной готовоности. Изменения связаны с продлением нерабочих дней до 11 мая (об этом говорил Путин в своём обращении).
Дмитрий Миронов:
— До этой даты продолжится действие ограничительных мероприятий на территории области. По-прежнему нельзя посещать досуговые и развлекательные учреждения, рестораны, проводить массовые мероприятия. Кафе могут работать только навынос и на доставку. Жители региона старше 65-ти должны находиться в изоляции, за исключением случаев, когда их присутствие на рабочем месте критически важно, — написал Миронов. — Кроме того, 6, 7, 8 мая, согласно постановлению Правительства области, продолжат работу системообразующие предприятия и все те, чья деятельность была разрешена ранее на региональном уровне. При обязательном соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Будут действовать дежурные группы в детских садах. Обучение до окончания учебного года пройдёт в дистанте. Словом, в начале мая продолжим жить по апрельскому режиму. Далее, исходя из эпидемиологической ситуации решим — сможем ли уже постепенно начать снимать ограничения. Многое будет зависеть от наших действий в эти праздники. Чем выше уровень сознательности — тем больше вероятность возвращения к нормальной жизни!
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В Госпитале ветеранов войн в Ярославле лежат самые сложные пациенты с коронавирусной инфекцией. Главный врач больницы рассказал, как лечат заразившихся и людей с осложнениями. Почитайте разговор с докотором.
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Мы поговорили с организаторами первомайских демонстраций и «Монстрации». Узнали, как праздничные шествия пройдут в онлайн-режиме.
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На шашлыки?
Коротко о новостях за сутки
Сначала - коротенечко о самых важных новостях за минувшие сутки:
- в Ярославской области выявили новые случаи заражения COVID-19. Заболели ещё 23 человека;
- самый большой прирост заболевших — в Ярославле, Рыбинске, Ростовском и Переславском районе;
- увеличилось количество тяжёлых пациентов. В крайне тяжелом состоянии по-прежнему трое, но к ним добавился еще один человек просто в тяжелом состоянии;
- в регионе зафиксировали пятую смерть от новой инфекции. Скончалась 75-летняя женщина;
- главный врач Госпиталя ветеранов войн в Ярославле Михаил Осипов рассказал об обстановке внутри больницы — из 200 коек заняты уже 170;
- Михаил Осипов рассказал, как лечат в Ярославле больных коронавирусом и что ИВЛ не приговор;
- в Ярославле из-за заражённого коронавирусом родителя закрывают детский садик;
- специалисты рассказали, как чаще всего жители Ярославской области заражаются коронавирусом. В 97% заболевшие контактировали с инфицированными COVID-19;
- в Ярославской области с 30 апреля усилили контроль за передвижением транспорта через границы региона. По единой информационной базе данных проверяется, не должны ли въезжающие или выезжающие находиться на карантине как заболевшие или контактировавшие с инфицированными;
- губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал изменения в свой указ, регламентирующие жизнь региона во время режима повышенной готовности. Изменения связаны с продлением нерабочих дней до 11 мая.
С 1 мая, друзья! Начинаем и мир, и труд, и май!