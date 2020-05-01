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Тема дня Ограничения на майские: всё о коронавирусе онлайн
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Ограничения на майские праздники: всё о коронавирусе в Ярославской области - в режиме онлайн

Вся информация о COVID-19, акутальная на 1 мая, в хронике дня

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Пропускной режим пока ещё только тестируется

Пропускной режим пока ещё только тестируется

Привет, друзья! Начинаются майские праздники, и мы просим вас быть очень осторожными - не поддаваться соблазну и соблюдать режим самоизоляции. А все новости о жизни регионоа и том, как на эту жизнь влияет коронавирус, вы узнаете из нашей хроники дня - оперативно и бесконатктно.

Ольга Прохорова

Заявление губернатора

Для тех, кто пропустил, пубикуем заявление губернатора об изменениях в указе, регламентирующих нашу жизнь во время режима повышенной готовоности. Изменения связаны с продлением нерабочих дней до 11 мая (об этом говорил Путин в своём обращении).

Дмитрий Миронов:

— До этой даты продолжится действие ограничительных мероприятий на территории области. По-прежнему нельзя посещать досуговые и развлекательные учреждения, рестораны, проводить массовые мероприятия. Кафе могут работать только навынос и на доставку. Жители региона старше 65-ти должны находиться в изоляции, за исключением случаев, когда их присутствие на рабочем месте критически важно, — написал Миронов. — Кроме того, 6, 7, 8 мая, согласно постановлению Правительства области, продолжат работу системообразующие предприятия и все те, чья деятельность была разрешена ранее на региональном уровне. При обязательном соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Будут действовать дежурные группы в детских садах. Обучение до окончания учебного года пройдёт в дистанте. Словом, в начале мая продолжим жить по апрельскому режиму. Далее, исходя из эпидемиологической ситуации решим — сможем ли уже постепенно начать снимать ограничения. Многое будет зависеть от наших действий в эти праздники. Чем выше уровень сознательности — тем больше вероятность возвращения к нормальной жизни!

Ксения Зинова

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