За сутки увеличилось количество тяжелых пациентов с COVID-19 в Ярославской области

За сутки в Ярославской области увеличилось количество тяжелых пациентов с COVID-19. Об этом проинформировал губернатор Дмитрий Миронов на своей страничке в соцсетях. Если вчера трое пациентов находилось в крайне тяжелом состоянии, то на 30 апреля в крайне тяжелом состоянии по-прежнему трое, но к ним ним добавился еще один человек просто в тяжелом состоянии. Состояние 93 пациентов оценено как средней тяжести, 341 — как удовлетворительное.



— Хочу ещё раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности. Каждый из нас, выходя из дома, подвергает опасности не только себя, но и других. Впереди майские праздники, многие захотят поехать на дачи, на природу. И это желание объяснимо, но постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы — в группе риска. Давайте не будем так рисковать без необходимости и вместе поможем сохранить едва наметившуюся тенденцию снижения числа заболевших. Надо собраться с силами и перетерпеть вынужденную изоляцию, чтобы уже в скором времени можно было вернуться к обычному укладу.

