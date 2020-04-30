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За сутки увеличилось количество тяжелых пациентов с COVID-19 в Ярославской области

Губернатор озвучил новые цифры

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Состояние 93 пациентов оценено как средней тяжести

Состояние 93 пациентов оценено как средней тяжести

За сутки в Ярославской области увеличилось количество тяжелых пациентов с COVID-19. Об этом проинформировал губернатор Дмитрий Миронов на своей страничке в соцсетях. Если вчера трое пациентов находилось в крайне тяжелом состоянии, то на 30 апреля в крайне тяжелом состоянии по-прежнему трое, но к ним ним добавился еще один человек просто в тяжелом состоянии. Состояние 93 пациентов оценено как средней тяжести, 341 — как удовлетворительное.

— Хочу ещё раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности. Каждый из нас, выходя из дома, подвергает опасности не только себя, но и других. Впереди майские праздники, многие захотят поехать на дачи, на природу. И это желание объяснимо, но постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы — в группе риска. Давайте не будем так рисковать без необходимости и вместе поможем сохранить едва наметившуюся тенденцию снижения числа заболевших. Надо собраться с силами и перетерпеть вынужденную изоляцию, чтобы уже в скором времени можно было вернуться к обычному укладу.

Данные о состоянии больных коронавирусом в ярославской области на 30 апреля

Данные о состоянии больных коронавирусом в ярославской области на 30 апреля

Напомним, за последние сутки увеличилось количество летальных исходов — от коронавируса скончалась 75-летняя женщина. Ее смерть стала пятой по причине COVID в регионе. Общее количество заболевших в Ярославской области на 30 апреля составило 506 человек, увеличившись за сутки на 23 человека. 60 человек выздоровели.

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