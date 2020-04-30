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Тема дня Стоп-контроль на границах: как это работает
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По границе Ярославской области выставили посты: полицейские тормозят водителей

Вся оперативная информация по ситуации с коронавирусом в регионе, актуальная на 30 апреля

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С одной стороны, контроль за границами, с другой — дополнительные автобусы для дачников

С одной стороны, контроль за границами, с другой — дополнительные автобусы для дачников

Друзья, привет. Сегодня мы заводим новую онлайн-трансялцию. Будем разбираться, что нам ждать от майских праздников. Вся оперативная информация по ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня. Берегите себя!

Ольга Прохорова

Для начала — краткий обзор всего, что произошло за сутки:

  • за прошедшие сутки коронавирусом заболели ещё 27 жителей Ярославской области;
Ольга Прохорова

Вчера днём губернатор сказал, что на границах области усилят контроль за въездом и выездом. Как-то без энтузиазма многие восприняли эту новость. Реакция людей.

Ольга Прохорова

МЫ поговорили с представителем службы занятости и узнали, как получить повышенное пособие по безработице, о котором говорил Путин. Многие имеют на него право. Как его оформить и сколько времени ждать первую выплату — всё подробно в нашем материале.

Ольга Прохорова

В департаменте транспорта прикинули, что на майские все всё равно плюнут на самоизоляцию и поедут на дачи. И чтобы не так тесно жались друг к другу в транспорте, выпустят на линии автобусы повместительнее.

Поедете на майские на дачу?

    Вера Кузнецова

    Более 3,4 млн тестов провели российские врачи, с подозрением на COVID-19 находятся уже 208 тысяч человек, сообщает Роспотребнадзор.

    Вера Кузнецова

    В московской гостинице «Космос» решили поддержать врачей иллюминацией на фасаде. Посмотрите, как это здорово выглядит:

    Анна Ёлкина

    Больше 500 заболевших в Ярославской области

    Сегодня в России рекордный прирост заболевших коронавирусной инфекцией — 7099 новых случаев. Ярославская область, к счастью, не бьёт рекорды — у нас +23 заболевших по данным федерального оперативного штаба. Итого 506 случаев за всё время.

    Вера Кузнецова

    За минувшие сутки в России у 7099 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 106 498 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 1333 человек выздоровели (всего их 11 619), 101 скончались (общее число — 1073). Впервые в России больше 100 000 заразившихся — это рекорд.

    Ольга Прохорова

    Ну что ж. Пришло время поговорить откровенно.

    Ольга Прохорова

    Новые случаи заражения

    Плюс 23 новых случая заражения коронавирусом в Ярославской области — оперштаб.

    Анна Ёлкина

    Пятый летальный случай в Ярославской области

    В Ярославской области от коронавируса скончалась 75-летняя женщина. Это уже пятый летальный случай.

    — Умерла женщина 75 лет с множественными хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования и хочу ещё раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности, — написал губернатор Дмитрий Миронов. — Каждый из нас, выходя из дома, подвергает опасности не только себя, но и других. Впереди майские праздники, многие захотят поехать на дачи, на природу. И это желание объяснимо, но постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы в группе риска.

    Анна Ёлкина

    Распространение инфекции по Ярославской области

    Статистика на 30 апреля:

    • Ярославль — 188,
    • Гаврилов-Ямский МР — 98;
    • Рыбинск — 61;
    • Тутаевский МР — 38;
    • Переславский городской округ — 32;
    • Ростовский МР — 25;
    • Рыбинский МР — 21;
    • Угличский МР — 12;
    • Ярославский МР — 11,
    • Даниловский МР — 8;
    • Некоузский МР — 4;
    • Некрасовский МР — 4;
    • Борисоглебский МР — 4.

    Выздоровевших — 63 человека, умерших — 5 человек, на лечении — 438 человек. За сутки сделано 1225 лабораторных исследований, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 131 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1314 человек.

    Вера Кузнецова

    Когда фитнес-клубы закрыты, пора переходить на уличные тренажеры.

    Кстати, подписывайте на Instagram наших коллег в НГС — там интересно.

    Анна Ёлкина

    Главный врач Госпиталя ветеранов войн, который сейчас Является основной больницей, где лечат коронавирус, рассказал, что у них заканчиваются места:

    — У нас находятся больше 170 пациентов. Персонала, если брать по нормативам Миндздрава, у нас меньше, чем в идеальных рекомендациях. Нам удается привлекать дополнительно докторов. Но, к сожалению, наполняемость докторами, медсестрами, санитарками далека от идеальной. Мы готовы принимать добровольцев, желающих санитарок, врачей, медсестер, — рассказал на пресс-конференции Михаил Осипов.

    Вера Кузнецова

    Житель Приамурья с коронавирусом сбежал из больницы домой и заразил свою семью из пяти человек, в том числе новорожденного, пишет РИА «Новости» со ссылкой на власти.

    Вера Кузнецова

    Мы больше месяца следим за возвращением российских туристов из-за рубежа, вот только на родине их встречают не всегда тепло. «Сволочи, сидите на месте, здесь вы никому не нужны!» — это, пожалуй, самое мягкое, что пишут в комментариях. Наши коллеги с портала E1.RU записали ответ хейтерам, которые обвиняют туристов в недальновидности и растрате государственных денег.

    Вера Кузнецова

    На карантине каждый сходит с ума по-своему. Например, пользователи Tik Tok запустили такой очень странный челлендж. Готовы повторить?

    Видео: Easy Food

    Ольга Прохорова

    Сегодня региональный оперативный штаб выдал обновлённые данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. На основе этих данных мы составили карту распространения инфекции в регионе.

    Елена Вахрушева

    Как в Ярославской области за сутки изменилось количество заболевших коронавирусом:

    Фото: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов
    Елена Вахрушева

    В Ярославле закрывается второй детский сад.

    Дежурные группы в детском саду № 56 г. Ярославля приостанавливают свою работу с 6 мая. У одного из родителей ребенка анализ на COVID-19 дал положительный результат.

    — В ярославском детском саду работали две дежурные группы, в общей сложности его посещали 18 малышей, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Родители дошкольников и 19 сотрудников детского сада будут отправлены на самоизоляцию под наблюдением медиков, всем им выдадут больничные листы. Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы. К сожалению, это уже четвертое дошкольное учреждение в регионе, которое мы вынуждены закрыть из-за опасности распространения инфекции. Ранее мы уже прекращали работу двух детских садов в Тутаеве и еще одного — в Ярославле.

    В департаменте напоминают, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается очень сложной, и, несмотря на жесткий контроль за соблюдением санитарных норм в дошкольном учреждении, главной профилактической мерой остается разобщение детей и минимизация контактов.

    Анна Ёлкина

    В Госпитале ветеранов войн в Ярославле, где лечат заражённых коронавирусной инфекцией, за всё время 11 пациентов подключали к аппаратам ИВЛ.

    — Всего у нас 70 аппаратов вместе с резервом. В резерве у нас находятся российские, так называемые «рожки». На них можно работать. В настоящий момент мы используем аппаратуру современную, — рассказал главный врач Госпиталя Михаил Осипов.

    Вера Кузнецова

    Правительство утвердило списки из 1100 системообразующих предприятий, которые могут обратиться за кредитами по льготной ставке не более 5%, получать субсидии и отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей, а также госгарантии для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.

    На поддержку застройщиков власти выделят 12 млрд рублей, еще 30 млрд рублей — на решение проблем обманутых дольщиков, 15 млрд — предприятиям, которые производят товары для борьбы с коронавирусом, и еще 2 млрд — на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.

    Также правительство поможет деньгами россиянам, застрявшим за границей, чтобы они могли оплатить проживание, питание и продление виз.

    Вера Кузнецова

    На севере Свердловской области, в небольшом городе Краснотурьинске решили бороться с коронавирусом, отключая уличное освещение. По мнению местных властей, так люди будут меньше выходить на улицу.

    — По решению городского штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции уличное освещение в городе отключается в 23:00, что тоже (дает) положительный эффект — полицией отмечено уменьшение количества граждан на улицах в вечернее время, — пишет РИА «Новости» со ссылкой на штаб.

    Елена Вахрушева

    Специалисты рассказали, как чаще всего жители Ярославской области заражаются коронавирусом. В 97% заболевшие контактировали с инфицированными COVID-19.

    — В Ярославской области 97% всех случаев заболевания коронавируса были вызваны контактами с уже зараженными, — рассказали в информационном центре по коронавирусу в России. — Доля завозных случаев составляет 2%. По остальным случаям информация уточняется.

    Статистика заражений по областям

    Статистика заражений по областям

    Вера Кузнецова

    Владимир Путин согласился с идеей распространить на волонтеров некоторые программы поддержки, предусмотренные для борющихся с коронавирусом медиков.

    Анна Ёлкина

    Жизнь в городе изменилась, а классические пробки остались.

    — Мегапробка до сих пор. Как в старые добрые времена, — пишет в соцсетях Павел Каленчук.

    Октябрьская площадь в Ярославле. Будто режима самоизоляции и не бывало

    Октябрьская площадь в Ярославле. Будто режима самоизоляции и не бывало

    Вера Кузнецова

    Приезжающие в Нижегородскую область из других регионов проведут майские праздники в обсерваторе за свои деньги.

    — Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. Нижегородская область всегда была и будет рада гостям, но сейчас мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион! Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае будет обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, будут обязаны две недели находиться с семьей дома, те, у кого регистрации нет, — жить за свой счет в обсерваторе. Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет, — цитирует губернатора Глеба Никитина NN.RU.

    Анна Ёлкина

    В Ярославле начали делать маски из пластика для врачей. Вырезают лазером воспитанники и педагоги «Кванториума» — технопарка в градостроительном колледже.

    Такие маски делают в градостроительном колледже

    Такие маски делают в градостроительном колледже

    Вера Кузнецова

    Наши пермские коллеги — портал 59.RU — побывали в красной зоне краевой инфекционной больницы. Оказаться там легально можно только в двух случаях: если у вас подозревают COVID-19 или если вы медик.

    Какие этапы проходят пациенты, как их лечат и как работают врачи — смотрите в этом видео.

    Анна Ёлкина

    В Ярославской области привлекли железнодорожников обрабатывать общественные территории. 30 апреля личный состав 38-ой отдельной железнодорожной бригады обработал дезинфицирующим средством здания и прилегающую территорию Некрасовской школы, детского сада № 2 «Сказка» и № 1 «Солнышко», а также автовокзал посёлка Некрасовское.

    Железнодорожники обрабатывают территории&nbsp;

    Железнодорожники обрабатывают территории 

    Елена Вахрушева
    В госпитале ветеранов войн в Ярославле лечатся 170 пациентов. Всего здесь готовы принять около 200

    В госпитале ветеранов войн в Ярославле лечатся 170 пациентов. Всего здесь готовы принять около 200

    30 апреля главный врач госпиталя ветеранов войн в Ярославле Михаил Осипов вышел на связь с журналистами, рассказав, как лечат заражённых коронавирусом. Больницу полностью перепрофилировали под заражённых COVID-19, сейчас она уже заполнена почти полностью — на лечении находятся 170 пациентов из возможных 200.

    Известно, что пациентов с тяжёлыми осложнениями из-за коронавируса подключают к кислородной поддержке, в крайне тяжёлом состоянии — к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

    Ольга Прохорова

    В Ярославской области с 30 апреля усилили контроль за передвижением транспорта через границы региона. В Переславле, Рыбинске, Некрасовском, Первомайском, Угличском районах организовали дополнительные посты.

    У водителей и пассажиров проезжающих машин выборочно проверяют документы, спрашивают о целях поездки и напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции, исключения дополнительных контактов, поездок и встреч.

    По единой информационной базе данных проверяется, не должны ли въезжающие или выезжающие находиться на карантине как заболевшие или контактировавшие с инфицированными.

    Подробнее.

    Илья Ненко

    Раньше середины лета видимых результатов испытаний вакцин от коронавируса никто получить не сможет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

    Также она сообщила, что любое нарушение карантинного режима отодвигает нас от снятия ограничений по коронавирусу.

    Илья Ненко

    Коронавирус коронавирусом, а детское веселье никто не отменял. Mash опубликовал видео с подростками из Уфы, которые решили покачаться на качелях, оградив себя от остальных пищевой пленкой. Не в инфекционку — так в травмпункт.

    Илья Ненко

    Контейнеры-рефрижераторы для тел умерших от коронавируса появились рядом с больницами Санкт-Петербурга. В городском комитете по здравоохранению «Фонтанке» сообщили, что в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций мест хватает, но вместе с тем прорабатывается «возможность размещения на территории медучреждений мобильных холодильных установок на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших до захоронения либо кремации». Большинство таких установок пока не используется.

    Елена Вахрушева
    Губернатор продлил режим повышенной готовности до 11 мая

    Губернатор продлил режим повышенной готовности до 11 мая

    Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал региональный указ о том, что до 11 мая нельзя посещать досуговые и развлекательные учреждения, рестораны, проводить массовые мероприятия. Кафе могут работать только навынос и на доставку. Жители региона старше 65 лет должны находиться в изоляции, за исключением случаев, когда их присутствие на рабочем месте критически важно.

    — 6, 7, 8 мая, согласно постановлению Правительства области, продолжат работу системообразующие предприятия и все те, чья деятельность была разрешена ранее на региональном уровне, — написал на своих страницах в соцсетях губернатор. — При обязательном соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Будут действовать дежурные группы в детских садах. Обучение до окончания учебного года пройдёт в дистанте. Словом, в начале мая продолжим жить по апрельскому режиму. Далее, исходя из эпидемиологической ситуации, решим — сможем ли уже постепенно начать снимать ограничения. Многое будет зависеть от наших действий в эти праздники. Чем выше уровень сознательности — тем больше вероятность возвращения к нормальной жизни!

    Илья Ненко

    Коронавирус диагностирован у Михаила Мишустина

    У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус, исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

    Мишустин на фоне своей болезни призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.

    По словам Путина, окончательные решения по поддержке экономики без участия Мишустина приниматься не будут.

    Екатерина Бормотова

    Владимир Путин подписал указ о назначении первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова и. о. премьер-министра на время, пока Михаил Мишустин будет лечиться от коронавирусной инфекции. Документ размещен на сайте Кремля.

    Софья Исакова

    В Москве скончались еще 47 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб. Общее число составило 658.

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