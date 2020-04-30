По границе Ярославской области выставили посты: полицейские тормозят водителей

В Ярославле закрывается второй детский сад.

Дежурные группы в детском саду № 56 г. Ярославля приостанавливают свою работу с 6 мая. У одного из родителей ребенка анализ на COVID-19 дал положительный результат.

— В ярославском детском саду работали две дежурные группы, в общей сложности его посещали 18 малышей, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Родители дошкольников и 19 сотрудников детского сада будут отправлены на самоизоляцию под наблюдением медиков, всем им выдадут больничные листы. Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы. К сожалению, это уже четвертое дошкольное учреждение в регионе, которое мы вынуждены закрыть из-за опасности распространения инфекции. Ранее мы уже прекращали работу двух детских садов в Тутаеве и еще одного — в Ярославле.

В департаменте напоминают, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается очень сложной, и, несмотря на жесткий контроль за соблюдением санитарных норм в дошкольном учреждении, главной профилактической мерой остается разобщение детей и минимизация контактов.