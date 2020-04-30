По границе Ярославской области выставили посты: полицейские тормозят водителей

Для начала — краткий обзор всего, что произошло за сутки:
- за прошедшие сутки коронавирусом заболели ещё 27 жителей Ярославской области;
- больше всего заболевших прибавилось в Ярославле, Рыбинске и Гаврилов-Яме;
- из тех, кто сейчас проходит лечение, трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 80 — в состоянии средней тяжести, 336 — в удовлетворительном состоянии;
- количество выздоровевших с начала пандемии увеличилось до 60, за прошедшие сутки побороть болезнь смогли 17 человек;
- от коронавируса умер врач Михаил Лебедев, который спасал малышей с патологиями;
- губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил об усилении контроля на въезде и выезде из региона в период майских праздников.
Вчера днём губернатор сказал, что на границах области усилят контроль за въездом и выездом. Как-то без энтузиазма многие восприняли эту новость. Реакция людей.
МЫ поговорили с представителем службы занятости и узнали, как получить повышенное пособие по безработице, о котором говорил Путин. Многие имеют на него право. Как его оформить и сколько времени ждать первую выплату — всё подробно в нашем материале.
В департаменте транспорта прикинули, что на майские все всё равно плюнут на самоизоляцию и поедут на дачи. И чтобы не так тесно жались друг к другу в транспорте, выпустят на линии автобусы повместительнее.
Поедете на майские на дачу?
Более 3,4 млн тестов провели российские врачи, с подозрением на COVID-19 находятся уже 208 тысяч человек, сообщает Роспотребнадзор.
В московской гостинице «Космос» решили поддержать врачей иллюминацией на фасаде. Посмотрите, как это здорово выглядит:
Больше 500 заболевших в Ярославской области
Сегодня в России рекордный прирост заболевших коронавирусной инфекцией — 7099 новых случаев. Ярославская область, к счастью, не бьёт рекорды — у нас +23 заболевших по данным федерального оперативного штаба. Итого 506 случаев за всё время.
За минувшие сутки в России у 7099 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 106 498 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 1333 человек выздоровели (всего их 11 619), 101 скончались (общее число — 1073). Впервые в России больше 100 000 заразившихся — это рекорд.
Ну что ж. Пришло время поговорить откровенно.
Новые случаи заражения
Плюс 23 новых случая заражения коронавирусом в Ярославской области — оперштаб.
Пятый летальный случай в Ярославской области
В Ярославской области от коронавируса скончалась 75-летняя женщина. Это уже пятый летальный случай.
— Умерла женщина 75 лет с множественными хроническими заболеваниями. Приношу свои соболезнования и хочу ещё раз напомнить о необходимости соблюдать меры предосторожности, — написал губернатор Дмитрий Миронов. — Каждый из нас, выходя из дома, подвергает опасности не только себя, но и других. Впереди майские праздники, многие захотят поехать на дачи, на природу. И это желание объяснимо, но постарайтесь быть предельно осторожными, отмените необязательные поездки, особенно если вы в группе риска.
Распространение инфекции по Ярославской области
Статистика на 30 апреля:
- Ярославль — 188,
- Гаврилов-Ямский МР — 98;
- Рыбинск — 61;
- Тутаевский МР — 38;
- Переславский городской округ — 32;
- Ростовский МР — 25;
- Рыбинский МР — 21;
- Угличский МР — 12;
- Ярославский МР — 11,
- Даниловский МР — 8;
- Некоузский МР — 4;
- Некрасовский МР — 4;
- Борисоглебский МР — 4.
Выздоровевших — 63 человека, умерших — 5 человек, на лечении — 438 человек. За сутки сделано 1225 лабораторных исследований, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 131 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1314 человек.
Когда фитнес-клубы закрыты, пора переходить на уличные тренажеры.
Кстати, подписывайте на Instagram наших коллег в НГС — там интересно.
Главный врач Госпиталя ветеранов войн, который сейчас Является основной больницей, где лечат коронавирус, рассказал, что у них заканчиваются места:
— У нас находятся больше 170 пациентов. Персонала, если брать по нормативам Миндздрава, у нас меньше, чем в идеальных рекомендациях. Нам удается привлекать дополнительно докторов. Но, к сожалению, наполняемость докторами, медсестрами, санитарками далека от идеальной. Мы готовы принимать добровольцев, желающих санитарок, врачей, медсестер, — рассказал на пресс-конференции Михаил Осипов.
Житель Приамурья с коронавирусом сбежал из больницы домой и заразил свою семью из пяти человек, в том числе новорожденного, пишет РИА «Новости» со ссылкой на власти.
Мы больше месяца следим за возвращением российских туристов из-за рубежа, вот только на родине их встречают не всегда тепло. «Сволочи, сидите на месте, здесь вы никому не нужны!» — это, пожалуй, самое мягкое, что пишут в комментариях. Наши коллеги с портала E1.RU записали ответ хейтерам, которые обвиняют туристов в недальновидности и растрате государственных денег.
На карантине каждый сходит с ума по-своему. Например, пользователи Tik Tok запустили такой очень странный челлендж. Готовы повторить?
Видео: Easy Food
Сегодня региональный оперативный штаб выдал обновлённые данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области. На основе этих данных мы составили карту распространения инфекции в регионе.
Как в Ярославской области за сутки изменилось количество заболевших коронавирусом:
В Ярославле закрывается второй детский сад.
Дежурные группы в детском саду № 56 г. Ярославля приостанавливают свою работу с 6 мая. У одного из родителей ребенка анализ на COVID-19 дал положительный результат.
— В ярославском детском саду работали две дежурные группы, в общей сложности его посещали 18 малышей, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Родители дошкольников и 19 сотрудников детского сада будут отправлены на самоизоляцию под наблюдением медиков, всем им выдадут больничные листы. Все помещения и здание детского сада будут тщательно продезинфицированы. К сожалению, это уже четвертое дошкольное учреждение в регионе, которое мы вынуждены закрыть из-за опасности распространения инфекции. Ранее мы уже прекращали работу двух детских садов в Тутаеве и еще одного — в Ярославле.
В департаменте напоминают, что эпидемиологическая обстановка по-прежнему остается очень сложной, и, несмотря на жесткий контроль за соблюдением санитарных норм в дошкольном учреждении, главной профилактической мерой остается разобщение детей и минимизация контактов.
В Госпитале ветеранов войн в Ярославле, где лечат заражённых коронавирусной инфекцией, за всё время 11 пациентов подключали к аппаратам ИВЛ.
— Всего у нас 70 аппаратов вместе с резервом. В резерве у нас находятся российские, так называемые «рожки». На них можно работать. В настоящий момент мы используем аппаратуру современную, — рассказал главный врач Госпиталя Михаил Осипов.
Правительство утвердило списки из 1100 системообразующих предприятий, которые могут обратиться за кредитами по льготной ставке не более 5%, получать субсидии и отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей, а также госгарантии для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов.
На поддержку застройщиков власти выделят 12 млрд рублей, еще 30 млрд рублей — на решение проблем обманутых дольщиков, 15 млрд — предприятиям, которые производят товары для борьбы с коронавирусом, и еще 2 млрд — на пополнение резервов государственных микрофинансовых и региональных гарантийных организаций.
Также правительство поможет деньгами россиянам, застрявшим за границей, чтобы они могли оплатить проживание, питание и продление виз.
На севере Свердловской области, в небольшом городе Краснотурьинске решили бороться с коронавирусом, отключая уличное освещение. По мнению местных властей, так люди будут меньше выходить на улицу.
— По решению городского штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции уличное освещение в городе отключается в 23:00, что тоже (дает) положительный эффект — полицией отмечено уменьшение количества граждан на улицах в вечернее время, — пишет РИА «Новости» со ссылкой на штаб.
Специалисты рассказали, как чаще всего жители Ярославской области заражаются коронавирусом. В 97% заболевшие контактировали с инфицированными COVID-19.
— В Ярославской области 97% всех случаев заболевания коронавируса были вызваны контактами с уже зараженными, — рассказали в информационном центре по коронавирусу в России. — Доля завозных случаев составляет 2%. По остальным случаям информация уточняется.
Владимир Путин согласился с идеей распространить на волонтеров некоторые программы поддержки, предусмотренные для борющихся с коронавирусом медиков.
Жизнь в городе изменилась, а классические пробки остались.
— Мегапробка до сих пор. Как в старые добрые времена, — пишет в соцсетях Павел Каленчук.
Приезжающие в Нижегородскую область из других регионов проведут майские праздники в обсерваторе за свои деньги.
— Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. Нижегородская область всегда была и будет рада гостям, но сейчас мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион! Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае будет обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, будут обязаны две недели находиться с семьей дома, те, у кого регистрации нет, — жить за свой счет в обсерваторе. Таким образом, смысла приезжать на майские праздники просто нет, — цитирует губернатора Глеба Никитина NN.RU.
В Ярославле начали делать маски из пластика для врачей. Вырезают лазером воспитанники и педагоги «Кванториума» — технопарка в градостроительном колледже.
Наши пермские коллеги — портал 59.RU — побывали в красной зоне краевой инфекционной больницы. Оказаться там легально можно только в двух случаях: если у вас подозревают COVID-19 или если вы медик.
Какие этапы проходят пациенты, как их лечат и как работают врачи — смотрите в этом видео.
В Ярославской области привлекли железнодорожников обрабатывать общественные территории. 30 апреля личный состав 38-ой отдельной железнодорожной бригады обработал дезинфицирующим средством здания и прилегающую территорию Некрасовской школы, детского сада № 2 «Сказка» и № 1 «Солнышко», а также автовокзал посёлка Некрасовское.
30 апреля главный врач госпиталя ветеранов войн в Ярославле Михаил Осипов вышел на связь с журналистами, рассказав, как лечат заражённых коронавирусом. Больницу полностью перепрофилировали под заражённых COVID-19, сейчас она уже заполнена почти полностью — на лечении находятся 170 пациентов из возможных 200.
Известно, что пациентов с тяжёлыми осложнениями из-за коронавируса подключают к кислородной поддержке, в крайне тяжёлом состоянии — к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
В Ярославской области с 30 апреля усилили контроль за передвижением транспорта через границы региона. В Переславле, Рыбинске, Некрасовском, Первомайском, Угличском районах организовали дополнительные посты.
У водителей и пассажиров проезжающих машин выборочно проверяют документы, спрашивают о целях поездки и напоминают о необходимости соблюдения режима самоизоляции, исключения дополнительных контактов, поездок и встреч.
По единой информационной базе данных проверяется, не должны ли въезжающие или выезжающие находиться на карантине как заболевшие или контактировавшие с инфицированными.
Раньше середины лета видимых результатов испытаний вакцин от коронавируса никто получить не сможет, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.
Также она сообщила, что любое нарушение карантинного режима отодвигает нас от снятия ограничений по коронавирусу.
Коронавирус коронавирусом, а детское веселье никто не отменял. Mash опубликовал видео с подростками из Уфы, которые решили покачаться на качелях, оградив себя от остальных пищевой пленкой. Не в инфекционку — так в травмпункт.
Контейнеры-рефрижераторы для тел умерших от коронавируса появились рядом с больницами Санкт-Петербурга. В городском комитете по здравоохранению «Фонтанке» сообщили, что в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций мест хватает, но вместе с тем прорабатывается «возможность размещения на территории медучреждений мобильных холодильных установок на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших до захоронения либо кремации». Большинство таких установок пока не используется.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал региональный указ о том, что до 11 мая нельзя посещать досуговые и развлекательные учреждения, рестораны, проводить массовые мероприятия. Кафе могут работать только навынос и на доставку. Жители региона старше 65 лет должны находиться в изоляции, за исключением случаев, когда их присутствие на рабочем месте критически важно.
— 6, 7, 8 мая, согласно постановлению Правительства области, продолжат работу системообразующие предприятия и все те, чья деятельность была разрешена ранее на региональном уровне, — написал на своих страницах в соцсетях губернатор. — При обязательном соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Будут действовать дежурные группы в детских садах. Обучение до окончания учебного года пройдёт в дистанте. Словом, в начале мая продолжим жить по апрельскому режиму. Далее, исходя из эпидемиологической ситуации, решим — сможем ли уже постепенно начать снимать ограничения. Многое будет зависеть от наших действий в эти праздники. Чем выше уровень сознательности — тем больше вероятность возвращения к нормальной жизни!
Коронавирус диагностирован у Михаила Мишустина
У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус, исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Мишустин на фоне своей болезни призвал россиян максимально серьезно отнестись к инфекции и оставаться дома.
По словам Путина, окончательные решения по поддержке экономики без участия Мишустина приниматься не будут.
Владимир Путин подписал указ о назначении первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова и. о. премьер-министра на время, пока Михаил Мишустин будет лечиться от коронавирусной инфекции. Документ размещен на сайте Кремля.
В Москве скончались еще 47 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб. Общее число составило 658.