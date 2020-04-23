По данным на 23 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели
Известно, что один из заболевших коронавирусом умер в госпитале,
В России зафиксировано
В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано более
Стало известно, в каких местах люди подхватили COVID-19
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По данным на 23 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели
Известно, что один из заболевших коронавирусом умер в госпитале,
В России зафиксировано
В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано более
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