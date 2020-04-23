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Срочно В Ярославской области вводят пропускной режим
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Из-за распространения коронавируса в Ярославской области введён режим самоизоляции&nbsp;

Из-за распространения коронавируса в Ярославской области введён режим самоизоляции 

По данным на 23 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии коронавирусом заболели 263 человека. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.

В Ярославской области зафиксировано 263 случая заболевания коронавирусом

В Ярославской области зафиксировано 263 случая заболевания коронавирусом

Известно, что один из заболевших коронавирусом умер в госпитале, 19 пациентов полностью выздоровели, их уже выписали из больниц.

Пациентов, которые находятся в крайне тяжёлом состоянии, немного

Пациентов, которые находятся в крайне тяжёлом состоянии, немного

В России зафиксировано 4774 новых случая коронавируса, с начала пандемии диагноз поставлен 62 773 людям. За сутки 471 человек выздоровел, всего таких 4891 человек. 42 человека скончались (общее число жертв — 555).

Так&nbsp;выглядит ситуация с коронавирусом в России на графике

Так выглядит ситуация с коронавирусом в России на графике

В мире, по данным университета Хопкинса, зафиксировано более 2,6 миллиона случаев коронавируса, скончались 183 336 человек. На первом месте по числу инфицированных остаются Штаты (841,5 тысячи человек), на втором — Испания (208,3 тысячи), на третьем — Италия (187,3 тысячи). Россия остается на десятом месте этого рейтинга.

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